Booking.com, investigat de Comisia Europeană. Ce nereguli s-au găsit

Comisia Europeană a deschis o investigație oficială împotriva platformei de rezervări Booking.com, pentru a verifica dacă aceasta face suficient pentru a combate anunțurile false, fraudele online și tentativele de furt de date ale clienților. Ancheta vizează și modul în care sunt afișate ofertele de cazare promovate contra cost, care ar putea să nu fie identificate suficient de clar drept reclame.

Investigația a fost anunțată miercuri, 21 octombrie, și se desfășoară în baza Regulamentului privind serviciile digitale, prin care Uniunea Europeană impune platformelor online mari obligații privind identificarea și reducerea riscurilor asociate conținutului ilegal. Dacă încălcările sunt confirmate, Booking.com ar putea primi amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală, notează reuters.com.

Cazările inexistente și ofertele înșelătoare, în centrul anchetei

Unul dintre principalele obiective ale investigației este să stabilească dacă Booking.com a identificat și a evaluat corect riscurile generate de anunțurile frauduloase. Comisia Europeană va analiza inclusiv ofertele pentru proprietăți care nu există, cazurile de uzurpare a identității și anunțurile pentru unități de cazare care nu respectă cerințele aplicabile.

Astfel de fraude pot avea consecințe directe pentru turiști, care riscă să rezerve și să plătească pentru o locuință în care nu se pot caza. Autoritățile europene vor verifica dacă platforma a luat măsuri eficiente pentru identificarea și eliminarea ofertelor neconforme și dacă a evaluat suficient de atent amploarea fenomenului.

Ancheta nu înseamnă că toate anunțurile de pe platformă sunt suspecte, ci că executivul european vrea să stabilească dacă măsurile de prevenire și combatere a fraudelor respectă obligațiile legale impuse serviciilor digitale de mari dimensiuni.

Datele rezervărilor, folosite în tentative de phishing

Un alt punct important al investigației îl reprezintă tentativele de phishing, prin care infractorii încearcă să obțină date personale sau bani folosind mesaje și pagini înșelătoare.

Comisia Europeană va verifica dacă informațiile despre rezervări și clienți, distribuite unităților de cazare, pot fi exploatate pentru astfel de fraude. De asemenea, va analiza modul în care funcționează sistemul de mesagerie al platformei și dacă există suficiente măsuri de protecție împotriva utilizării abuzive a datelor.

În asemenea situații, clienții pot primi mesaje care par să provină de la unitatea de cazare rezervată și li se poate solicita să efectueze o nouă plată sau să își confirme datele personale printr-un link. Dacă mesajul este fraudulos, banii pot ajunge la infractori, iar informațiile furnizate pot fi folosite în alte tentative de fraudă.

Autoritățile europene vor analiza dacă Booking.com a evaluat în mod corespunzător aceste riscuri și dacă a introdus măsuri suficiente pentru a împiedica folosirea datelor clienților în astfel de scopuri.

Ofertele promovate contra cost, o altă problemă verificată de Bruxelles

Investigația vizează și transparența rezultatelor afișate pe platformă. Unele unități de cazare pot obține o poziție mai vizibilă în rezultatele căutărilor prin plata unor comisioane mai mari.

Comisia Europeană va verifica dacă aceste oferte sunt marcate clar drept reclame, astfel încât utilizatorii să poată face diferența între proprietățile afișate în funcție de relevanța pentru căutarea lor și cele care beneficiază de promovare plătită.

Potrivit regulilor europene, utilizatorii trebuie să poată identifica publicitatea și să înțeleagă cine a plătit pentru aceasta și în numele cui este afișată. Lipsa acestor informații poate afecta transparența procesului de selecție a cazării.

Ce spune Booking.com

Reprezentanții Booking.com au transmis că firma cooperează cu instituțiile europene și că securitatea, încrederea utilizatorilor și protejarea informațiilor personale reprezintă priorități pentru companie. Platforma a declarat că își menține angajamentul de a colabora cu autoritățile, instituțiile de aplicare a legii și partenerii din industrie pentru combaterea criminalității informatice și a fraudelor online.