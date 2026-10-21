Partidul DREPT acuză Guvernul Niculescu că favorizează „specialii sistemului” prin prima ordonanță de urgență

Partidul DREPT critică prima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Niculescu. Formațiunea politică acuză Executivul că introduce excepții pentru anumite categorii de funcționari publici. Potrivit DREPT, persoanele provenite din justiție, armată și diplomație ar putea ocupa funcții înalte în administrație înainte de a se înscrie la cursurile Institutului Național de Administrație (INA).

Guvernul Niculescu a adoptat ordonanța marți seară, 20 octombrie, la doar câteva ore după învestirea noului Cabinet. Documentul stabilește reguli privind organizarea Executivului, atribuțiile vicepremierului și ocuparea unor funcții de conducere în administrația publică.

DREPT acuză Guvernul că schimbă regulile pentru anumite categorii de funcționari

Într-o postare pe Facebook, reprezentanții DREPT afirmă că Executivul a modificat condițiile de ocupare a funcțiilor publice înalte, astfel încât unele persoane să nu mai fie obligate să se înscrie la cursurile INA înainte de numire.

„Guvernul Luca Pesedescu, primul OUG: toată puterea pentru penalul Neacșu și o schemă de favorizare pentru specialii Sistemului. Prioritatea a fost să-i excepteze de la cursurile INA, obligatorii pentru înalții funcționari publici, pe cei care sunt aduși din justiție, armată și externe. Pe ei îi lasă să-și ocupe mai întâi funcțiile și abia după aceea să se înscrie la cursurile INA. Primul OUG, primele excepții!”, a scris formațiunea.

Partidul consideră că această schimbare ar fi fost făcută pentru a permite numirea unor persoane care nu îndeplineau condițiile privind formarea profesională.

„Regulile valabile pentru toți ceilalți au fost îndoite în prima ședință de guvern pentru a face loc unor „speciali” din sistem. Sigur că au niște oameni de adus și îi încurcă regula acestor cursuri INA. Unii din magistratură, armată și externe își așteptau funcțiile promise”, susțin reprezentanții DREPT.

Formațiunea acuză Guvernul că a introdus aceste modificări încă din prima ședință, înainte de a începe reformele administrative anunțate.

Critici la adresa premierului și a vicepremierului Marian Neacșu

Partidul DREPT îl critică și pe vicepremierul Marian Neacșu, care ocupă funcția de ministru al Afacerilor Interne.

„SISTEMUL este reprezentat bine în guvern!”, afirmă reprezentanții partidului.

Aceștia consideră că adoptarea rapidă a ordonanței arată că noul Cabinet acordă prioritate numirilor în funcții, nu reformării administrației publice.

„Reforma s-a terminat înainte să înceapă”, conchide Partidul DREPT.