Regele Charles l-a primit miercuri la Castelul Windsor, pe sultanul Omanului, Haitham bin Tarik Al Said căruia i s-a întins covorul roșu și în cinstea căruia a organizat un banchet de stat strălucitor, transmite BBC.

Delegația omaneză a fost întâmpinată oficial de Rege și Regină, înainte de o procesiune cu trăsura spre Castelul Windsor. Omanul este un partener cheie al Regatului Unit în Orientul Mijlociu și una dintre țările aflate de-a lungul Strâmtorii Ormuz.

SUA și Israelul au lansat atacuri de amploare asupra Iranului în februarie, ucigându-l pe liderul suprem al țării și declanșând războiul în curs cu Iranul.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, a fost practic închisă de atunci.

Tensiunile din Orientul Mijlociu

Această vizită are loc pe fondul sensibil al tensiunilor din Orientul Mijlociu, cu Omanul confruntându-se cu Iranul, de cealaltă parte a Strâmtorii Ormuz, o zonă strategic importantă, și a Golfului Oman.

Discursul regelui a subliniat parteneriatul îndelungat dintre Regatul Unit și Oman și importanța eforturilor Omanului de a construi punți într-o perioadă de conflict.

Ca răspuns, sultanul a declarat că țara sa „caută soluții”.

Miercuri, sultanul se va îndrepta spre Downing Street pentru o întâlnire cu prim-ministrul, unde se așteaptă ca cei doi lideri să semneze un acord pentru „accelerarea investițiilor reciproce” dintre Oman și Regatul Unit.

Ministerul de Externe a declarat că acordul va duce la investiții noi de peste 1 miliard de lire sterline și va genera locuri de muncă și oportunități în ambele țări.

Primul banchet din mandatul lui Burnham

În discursul său, regele Charles a lăudat „eforturile nobile ale țării în încercarea de a menține deschisă una dintre cele mai importante rute maritime din lume”.

În timpul unei cine cu fazani și gutui, el a lăudat medierea diplomatică a Omanului în conflictul cu Iranul pentru a stabili „unde s-ar putea găsi un teren comun”.

Este primul banchet de stat organizat de când este premier Andy Burnham, care a fost așezat lângă academicianul și romancierul omanez, Jokha Alharthi.

La banchet au participat Regele Charles, Regina Camilla, Prințul William și Catherine, precum și Prințesa Anne.

A fost o masă încărcată cu candelabre elaborate și decorațiuni lustruite, cu cinci pahare per serviciu.

Vara fierbinte a adus o recoltă abundentă de rodii în grădinile Castelului Windsor, iar fructele au fost așezate pe masă alături de decorațiuni florale.

În discursul său, rostit în fața a 160 de invitați în limba engleză, cu câteva citate în limba arabă, Regele și-a exprimat aprobarea pentru faptul că fiul său, prințul William, a lucrat la un proiect de expediție alături de fiul sultanului.

„Puține simboluri ale succesului pot exista mai fericite decât o relație vie transmisă de la o generație la alta”, a spus Regele.

Prințul Harry vrea să se împace cu familia

Cel mai mic fiu al regelui, Prințul Harry, nu a fost prezent, deoarece nu este membru al familiei regale în activitate.

Însă a furat o parte din atenția vizitei de stat, odată cu publicarea unui interviu în care spune cum intenționează să se împace cu familia sa.

„Unii oameni nu vor ca lucrurile să meargă bine. Eu vreau să meargă bine. Cu tot ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este împăcarea – acesta este punctul cheie”, a declarat Prințul Harry pentru GQ la New York.

La banchet a fost disponibil vin, dar având în vedere prezența unor oaspeți musulmani de onoare, cocktailul tradițional de banchet a fost înlocuit cu o băutură fără alcool, pe bază de cafea condimentată.

Meniul cu fazani gătiți și crustă de langustine

Banchetul de stat, servit în Sala St. George, a oferit oaspeților:

Crustă de langustine scoțiene și crab din Cornwall cu avocado, consommé de roșii și țelină

Fazan Windsor copt în oală cu gutui condimentat

Varză umplută și cartofi fondanți înăbușiți în sos de muștar Dijon

Selecție de legume de sezon asortate

Alaska coaptă individual cu prune Balmoral și înghețată cu miere de la moșia Windsor

Vizitele de stat sunt un amestec de fast și politică, ospitalitatea atent coregrafiată oferind oportunitatea de a discuta despre legături de afaceri și militare.

În timpul vizitei sale în Regatul Unit, delegația sultanului se va întâlni cu reprezentanți ai mediului de afaceri britanic.