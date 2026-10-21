VIDEO Javier Milei cere înlăturarea premierului spaniol Pedro Sanchez. „Un dictator nefrecventabil”

Președintele Argentinei, Javier Milei, a lansat atacuri dure la adresa premierului Spaniei, Pedro Sanchez, direct din capitala spaniolă Madrid. Liderul ultraliberal sud-american l-a etichetat pe șeful executivului de la Madrid drept „dictator nefrecventabil”, acuzațiile fiind exprimate în cadrul unui forum economic desfășurat înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Spania.

Acuzații dure lansate de Javier Milei la adresa lui Pedro Sanchez, chiar la Madrid

Aflat într-o vizită oficială în Spania, președintele argentinian Javier Milei a criticat în termeni agresivi politica premierului socialist Pedro Sanchez, conform AFP și Agerpres, citate de HotNews.ro.

În cadrul discursului susținut la un forum economic din capitala spaniolă, Milei a afirmat că Spania a primit în trecut sute de mii de cetățeni argentinieni care au fugit de riscurile și consecințele economice ale socialismului din secolul XXI.

📹 Milei llama en Madrid “impresentable dictador a Sánchez” y pide “sacar a patadas a los socialistas”. 📌 Lee aquí la noticia 🔗 https://t.co/mkIZC3trSO https://t.co/gEs75ycT2M — EL PAÍS (@el_pais) October 21, 2026

El a adăugat că populația spaniolă suferă în prezent din cauza conducerii executive exercitate de un politician pe care l-a descris drept un „dictator nefrecventabil”. Pe lângă această calificare, liderul de la Buenos Aires l-a numit pe Sanchez „hoț” și „corupt”, îndemnând alegătorii spanioli să înlăture socialiștii de la guvernare cu ocazia scrutinului parlamentar anticipat stabilit pentru data de 29 noiembrie.

Critici privind politicile economice și migrația

Declarațiile lui Javier Milei s-au extins asupra întregului spectru politic de stânga din Europa. Președintele Argentinei a susținut că formațiunile de stânga poartă responsabilitatea principală pentru stagnarea economică înregistrată pe continentul european.

În plus, Milei a abordat chestiunea politicii de imigrație adoptată de executivul de la Madrid, acuzând guvernul condus de Pedro Sanchez că favorizează și încurajează o „invazie” a migranților din motive pur electorale, oferind ca exemplu concret situația din enclava spaniolă Ceuta.

Conform afirmațiilor președintelui sud-american, suprapunerea dintre blocajul economic și administrarea iresponsabilă a fluxurilor migratorii creează un proces de decadență greu de remediat în viitor.

Susținerea opoziției de dreapta

În timpul sejurului său la Madrid, agenda președintelui Milei include întrevederi politice cu exponenți ai opoziției de dreapta și de extremă dreapta. Printre aceștia se numără liderii partidului Vox, precum și Isabel Diaz Ayuso, președinta comunității autonome Madrid.

Milei a declarat că menține relații de prietenie cu ambii lideri politici, susținând că aceștia promovează idei constructive capabile să oprească declinul socio-economic al Spaniei.

Ca reacție indirectă înaintea intervenției președintelui argentinian, premierul Pedro Sanchez a difuzat pe platforma X un mesaj video în care afirmă că este mândru de orientarea sa politic de stânga, făcând referire la termenul utilizat frecvent în sens peiorativ de Milei la adresa opozanților săi politici.