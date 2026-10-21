VIDEO Javier Milei cere înlăturarea premierului spaniol Pedro Sanchez. „Un dictator nefrecventabil”

Președintele argentinian Javier Milei l-a criticat dur pe premierul spaniol Pedro Sanchez la Madrid, numindu-l dictator și hoț înaintea alegerilor anticipate.

Florin Toader
VIDEO Javier Milei cere înlăturarea premierului spaniol Pedro Sanchez. „Un dictator nefrecventabil”

„Spania a știut să primească sute de mii de argentinieni care fugeau de mizerie și de lipsa unui viitor, roade ale sinistrului socialism din secolul XXI (…) pe care le suferiți și voi cu dictatorul nefrecventabil Pedro Sanchez”, a spus Javier Milei, la Madrid FOTO: X / @JotaGeneracionX

Președintele argentinian Javier Milei l-a criticat dur pe premierul spaniol Pedro Sanchez la Madrid, numindu-l dictator și hoț înaintea alegerilor anticipate.

Președintele Argentinei, Javier Milei, a lansat atacuri dure la adresa premierului Spaniei, Pedro Sanchez, direct din capitala spaniolă Madrid. Liderul ultraliberal sud-american l-a etichetat pe șeful executivului de la Madrid drept „dictator nefrecventabil”, acuzațiile fiind exprimate în cadrul unui forum economic desfășurat înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Spania.

Acuzații dure lansate de Javier Milei la adresa lui Pedro Sanchez, chiar la Madrid

Aflat într-o vizită oficială în Spania, președintele argentinian Javier Milei a criticat în termeni agresivi politica premierului socialist Pedro Sanchez, conform AFP și Agerpres, citate de HotNews.ro.

În cadrul discursului susținut la un forum economic din capitala spaniolă, Milei a afirmat că Spania a primit în trecut sute de mii de cetățeni argentinieni care au fugit de riscurile și consecințele economice ale socialismului din secolul XXI.

El a adăugat că populația spaniolă suferă în prezent din cauza conducerii executive exercitate de un politician pe care l-a descris drept un „dictator nefrecventabil”. Pe lângă această calificare, liderul de la Buenos Aires l-a numit pe Sanchez „hoț” și „corupt”, îndemnând alegătorii spanioli să înlăture socialiștii de la guvernare cu ocazia scrutinului parlamentar anticipat stabilit pentru data de 29 noiembrie.

Critici privind politicile economice și migrația

Declarațiile lui Javier Milei s-au extins asupra întregului spectru politic de stânga din Europa. Președintele Argentinei a susținut că formațiunile de stânga poartă responsabilitatea principală pentru stagnarea economică înregistrată pe continentul european.

În plus, Milei a abordat chestiunea politicii de imigrație adoptată de executivul de la Madrid, acuzând guvernul condus de Pedro Sanchez că favorizează și încurajează o „invazie” a migranților din motive pur electorale, oferind ca exemplu concret situația din enclava spaniolă Ceuta.

Conform afirmațiilor președintelui sud-american, suprapunerea dintre blocajul economic și administrarea iresponsabilă a fluxurilor migratorii creează un proces de decadență greu de remediat în viitor.

Susținerea opoziției de dreapta 

În timpul sejurului său la Madrid, agenda președintelui Milei include întrevederi politice cu exponenți ai opoziției de dreapta și de extremă dreapta. Printre aceștia se numără liderii partidului Vox, precum și Isabel Diaz Ayuso, președinta comunității autonome Madrid.

Milei a declarat că menține relații de prietenie cu ambii lideri politici, susținând că aceștia promovează idei constructive capabile să oprească declinul socio-economic al Spaniei.

Ca reacție indirectă înaintea intervenției președintelui argentinian, premierul Pedro Sanchez a difuzat pe platforma X un mesaj video în care afirmă că este mândru de orientarea sa politic de stânga, făcând referire la termenul utilizat frecvent în sens peiorativ de Milei la adresa opozanților săi politici.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro