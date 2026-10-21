Deșeurile din construcții pe care un localnic din Băilești, județul Dolj, le aruncase pe un câmp au ajuns înapoi la el acasă. Măsura a fost dispusă de primarul orașului, după ce bărbatul fusese identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Identificat prin camere

Sistemul de supraveghere din Băilești l-a surprins pe bărbat în timp ce descărca pe un câmp resturi provenite din construcții. Primarul a cerut apoi ca deșeurile să fie strânse și transportate la locuința celui care le abandonase. Acolo, gunoiul a fost aruncat peste gard, direct în curtea proprietarului, potrivit profit.ro.

Nouă sancțiuni în doar două luni

Episodul nu a fost unul izolat, pentru că localnicul mai fusese amendat de cel puțin nouă ori în ultimele două luni, de fiecare dată pentru deșeuri lăsate în locuri unde acest lucru nu este permis.

Cea mai recentă amendă i-a fost aplicată săptămâna trecută, când a abandonat gunoiul în curtea unei grădinițe din oraș.

Bulgaria și-a atins ținta de colectare

Potrivit Eurostat, în 2024 rata de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în UE a fost de 39%, mult sub obiectivul de 65%.

Ținta se calculează față de cantitatea medie de echipamente electrice și electronice introduse pe piață în cei trei ani precedenți. A fost atinsă doar de patru state membre: Bulgaria, Slovacia, Cehia și Letonia, a arătat Agerpres. Bulgaria a înregistrat o rată de colectare de 83,1%.

În 2024, pe piața bulgărească au intrat în total 28,51 kg de echipamente electrice și electronice noi pe cap de locuitor. Diferența față de deșeurile colectate a fost de 9,61 kg pe cap de locuitor.

Diferențe mari între statele membre

La nivelul UE, în 2024 s-au colectat 12,3 kg de deșeuri de echipamente electrice și electronice pe cap de locuitor. Pe piață au intrat, în același an, 32,4 kg de echipamente noi pe cap de locuitor. În această categorie intră produse precum electrocasnicele, smartphone-urile, calculatoarele și panourile fotovoltaice.

Volumul total al deșeurilor electrice și electronice colectate în UE a urcat la 5,5 milioane de tone în 2024, de la 3,2 milioane de tone în 2015, potrivit Eurostat.

Cele mai mici cantități colectate le-au avut Cipru, cu 4,7 kg de deșeuri de echipamente electrice și electronice pe persoană, Portugalia, cu 6,0 kg, și Malta, cu 6,4 kg.

Austria a avut cea mai mare cantitate de echipamente introduse pe piață în 2024, 38,2 kg pe persoană, urmată de Germania, cu 38,0 kg, și de Danemarca, cu 37,0 kg. La polul opus s-au situat Cipru, cu 15,4 kg pe persoană, Slovacia, cu 17,5 kg, și Grecia, cu 18,0 kg.

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