Alexandru Rogobete îi amenință pe medicii care pleacă de la stat la privat în timpul programului

Desfacerea contractului de muncă la a treia abatere, pentru medicii care își părăsesc programul de la stat ca să lucreze la privat, este măsura pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că o va propune, în ziua în care a preluat mandatul.

Nu e prima dată când ministrul amenință că îi va concedia pe medicii care procedează astfel.

Ministrul Sănătății vrea ca abaterea să fie sancționată cu desfacerea contractului de muncă, iar avertismentul vizează și medicii care își mută pacienții la privat.

Sancțiunea nu s-ar aplica de la prima abatere, ci abia la a treia. Avertismentul ministrului i-a vizat pe medicii care au activitate în paralel, atât în sistemul public, cât și în cel privat.

Pacienții mutați la privat

Rogobete s-a referit și la medicii care își transferă pacienții de la stat la privat. Aceștia „vor avea surprize”, a spus ministrul.

„Fac apel către medicii care pleacă la 10 de la stat la privat. Voi propune desfacerea contractului de muncă la a treia a abatere. Cine are scutire de la gardă la stat, va avea și la privat”, a declarat ministrul Sănătății.

Aceeași temă, încă din mandatul anterior

Rogobete a mai anunțat sancțiuni pentru medicii care pleacă în timpul programului la privat. Pe 28 iunie 2025, declara că Ministerul Sănătății pregătește o ordonanță de urgență care să permită desfacerea contractului de muncă al medicilor din spitalele publice care pleacă înainte de finalul programului ca să lucreze în sistemul.

Ministrul a precizat atunci că nu vrea să-i împiedice pe medici să aibă două locuri de muncă, ci să se asigure că programul de la stat este respectat.

Pe 13 februarie 2026, la Timișoara, Rogobete a susținut din nou că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor prinși la privat în timpul programului de la spitalul public.

Tot atunci, a anunțat că scutirile de gardă vor fi reevaluate la nivel național, după cazul de la Constanța. Acolo, 75% din personalul medical avea lombosciatică și scutire de gardă la spitalul public, dar toți aveau activitate operatorie în privat.

Scutirea de la gardă

Ministrul a mai anunțat că urma să fie introdusă prin lege o măsură prin care medicii cu scutire de gardă își pierd dreptul de liberă practică în privat.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit marți, de Parlament, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Alexandru Rogobete a primit portofoliul Sănătății în noul Cabinet și a preluat miercuri mandatul la minister.