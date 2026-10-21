O expresie atipică apărută inițial pe rețelele de socializare a fost transformată de tinerii protestatari din Franța într-un simbol ironic la adresa autorităților. Preluată ulterior în mai multe țări din Uniunea Europeană și susținută de figuri cunoscute ale activismului, formularea reflectă tensiunile și prăpastia dintre generații și instituțiile statului.

Originea și extinderea sloganului „Bismillah, e beznă” în mișcările de protest din Europa

Expresia „Bismillah, c’est les ténèbres” („Bismillah, e beznă”) a început să fie utilizată pe pancartele protestatarilor din Franța, extinzându-se ulterior la nivel european. Din punct de vedere lingvistic, formularea îmbină invocarea religioasă islamică „Bismillah” („În numele lui Allah”), folosită de musulmani înainte de diverse activități zilnice, cu sintagma franceză „c’est les ténèbres”, utilizată colocvial pentru a descrie o situație gravă sau un dezastru. Combinația obținută nu are o logică gramaticală sau semantică coerentă în limba franceză, însă a fost adoptată ca un simbol al opoziției dintre tineri și autorități, potrivit HotNews.ro.

As hundreds of thousands of people took to the streets across France in support of student protesters, many displayed a rallying cry: “Bismillah, c’est les ténèbres.” https://t.co/G3z1v7Tv2T

#femboy #nolimit https://t.co/Rc5DmRjLsX — Dew You (@Dewyou239) October 20, 2026

Manifestațiile în cadrul cărora a fost semnalat sloganul au început din cauza nemulțumirilor privind sistemul de învățământ și problemele din școli, evoluând ulterior în proteste de amploare.

Ipoteza infiltrării forțelor de ordine pe rețelele de socializare

Sursa primară a expresiei este identificată în mesaje trimise pe aplicația Snapchat, în cadrul unor grupuri private destinate organizării blocajelor școlare. Un utilizator anonim a transmis mesaje repetate de pe profiluri diferite, precum conturi numite Mamadou sau Abdellah, însoțite de steagul Algeriei, folosind formularea „Salut! Bismillah, e beznă. Când e blocada, frate?”. De asemenea, au fost trimise mesaje prin care se solicitau informații despre identitatea celor care au distrus bunuri publice sau despre adăugarea pe grupuri de chat.

🇫🇷🇸🇪 EN IMAGES | Greta Thunberg reprend le slogan lycéen « Bismillah, c’est les ténèbres » lors de sa venue à un blocus de lycée. La militante écologiste en profite également pour faire le « six-seven ».https://t.co/56TmNXROta — Cerfia (@CerfiaFR) October 14, 2026

Liceenii și studenții au suspectat că mesajele aparțineau unor polițiști sub acoperire care încercau să imite limbajul tinerilor din suburbiile franceze, unde se utilizează o combinație de franceză și arabă. Utilizatorii au realizat capturi de ecran și le-au distribuit pe platformele sociale, considerând tentativa de imitare drept o abordare stângace.

Poziția Ministerului de Interne din Franța și reacția studenților

Solicitat să ofere clarificări, Ministerul de Interne francez nu a confirmat și nici nu a infirmat utilizarea acelei expresii specifice de către angajații săi. Cu toate acestea, instituția a precizat că reprezentanții forțelor de ordine au dreptul legal de a utiliza identități fictive în mediul virtual pentru monitorizarea activităților suspecte și prevenirea infracțiunilor în timpul manifestațiilor publice. Această procedură permite colectarea de probe folosite ulterior în cadrul anchetelor judiciare.

Reprezentanții organizațiilor studențești au încadrat utilizarea sloganului într-un context de satiră și de respingere a încercărilor de supraveghere. Purtătoarea de cuvânt a unui sindicat studențesc francez, Sabrine Kharbach, a subliniat că nicio persoană tânără nu utilizează această formulare în mod natural, iar adoptarea ei are rolul de a arăta că acțiunile de monitorizare au fost observate.

Alți participanți la proteste au menționat că mesajele inițiale au reflectat stereotipuri legate de profilul persoanelor implicate în organizarea blocajelor. De asemenea, formularea a fost catalogată drept o imitație nereușită, fiind asociată de unii protestatari cu idei preconcepute despre tinerii din suburbiile defavorizate.

Preluarea internațională a expresiei

Expresia s-a extins dincolo de granițele Franței, fiind observată în cadrul unor demonstrații organizate în Italia, Belgia și Germania. Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg a reprodus sloganul într-un videoclip difuzat pe Instagram, transmis în semn de solidaritate cu mișcarea studențească.

Fenomenul adoptării ironice a unei expresii atribuite adversarilor este comparat cu acțiuni similare din alte spații geografice, precum mișcarea studențească din India, unde protestatarii au preluat o insultă folosită de o autoritate judicială pentru a-și denumi propria acțiune.