Președintele Nicușor Dan, la Newsmax: Rusia nu este pregătită să negocieze încetarea războiului din Ucraina. „Cred că trebuie să continuăm să o sancționăm din punct de vedere economic”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri pentru Newsmax că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie să continue pentru că Moscova nu este pregătită să negocieze încetarea războiului din Ucraina.
Președintele a salutat eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea președintelui rus Vladimir Putin de a negocia un acord de pace.
„Este foarte bine că Statele Unite sunt implicate în încercarea de a obține pace în războiul din Ucraina, deoarece afectează economia regiunii, economia globală”, a spus el.
„Dar nu cred că Rusia este pregătită să se așeze la masa dialogului”, a adăugat Nicușor Dan.
Comentariile președintelui vin în contextul în care trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin în urma discuțiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la începutul săptămânii.
Dan a spus că dificultățile economice ale Rusiei subliniază necesitatea de a menține presiunea în timp ce Washingtonul urmărește o descoperire diplomatică.
„Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic”, a spus el. „Cred că trebuie să continuăm să-i sancționăm din punct de vedere economic.”
„Președintele Trump are dreptate”
Nicușor Dan a lăudat, de asemenea, apelul lui Trump ca membrii europeni ai NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea lor, în loc să se bazeze în mare măsură pe Statele Unite.
„Președintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat mult Ucraina și continuă să o facă”, a spus el.
El a recunoscut că țările europene nu au contribuit suficient la apărarea colectivă.
„Din nou, președintele Trump are dreptate”, a spus președintele, adăugând că membrii europeni NATO, inclusiv România, recunosc necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare.
România cheltuiește în prezent aproximativ 2,5% din produsul său intern brut pentru apărare și intenționează să crească această pondere, a spus Dan.
Dan a descris, de asemenea, amenințările tot mai mari la adresa securității de-a lungul frontierei României cu Ucraina și în regiunea Mării Negre, invocând o creștere a incursiunilor dronelor rusești pe teritoriul românesc.
35 de incursiuni cu drone în România numai în acest an
România a înregistrat 35 de incursiuni neautorizate cu drone până în prezent în acest an, comparativ cu nouă în 2025.
Președintele a mai spus că România inițial nu avea o apărare adecvată împotriva incursiunilor cu drone, dar și-a consolidat capacitățile cu asistență din partea aliaților NATO.
„Nu eram pregătiți la început, dar acum suntem bine pregătiți”, a spus el.
El a declarat că România a interceptat drone în apropierea graniței sale de-a lungul Dunării și și-a îmbunătățit răspunsul la incidentele de deasupra Mării Negre.
Marea Neagră este importantă din punct de vedere strategic, deoarece Ucraina se bazează pe rutele sale maritime pentru a exporta cereale și alte bunuri.
12 comentarii
Jos cenzura .
E ca in bancul cu puricele si elefantul.
Dupa cum isi exprima Nicusor parerile lui despre ajutorul pe care il dau americanii Ukrainei ,se pare ca nu este la curent cu ultimile decizii ale lui Trump.Ca de obicei Nicusor al nostru ,dezinformat dar tot timpul are acel ras care iti inspira mila pt. el.
Nu este pregatita? Ce pregatire ii trebuie? Mai concret, nu vrea sa inceteze razbouiul acela absurd ca nu vrea muschii lui Putin. Ii place cand vede morti si distrugeri de ambele parti.
chiar sunteti siguri ca dronele respective au fost rusesti si nu mai degraba, ucrainene?? Sau ne vindeti castraveti?? Stiti, intre timp, ne-am mai vaccinat si noi……
zise soricelul catre elefant!!! ha ha ha
PIB per capita (2026):
RU: 52,6k
RO: 49,6k
Nu mai aplicăm și datele cu privire la economia gri/nefiscalizată (producția pentru consum personal – gen milioanele de dacha), pentru că devine și mai rușinoasă comparația.
Ia explică-ne cum exact „suferă [Rusia] din punct de vedere economic”, dle președinte.
POATE ! POATE ! SE FACE PACE IN UCRAINA !
Ba inteleg ca propaganda tre sa mearga inainte da macar nu mai puneti poza cu han dicapatu ala acolo. Puneti o poza cu o pasare sau ceva o broasca sau ceva mai putin oribil.
Daca ar fi fost diplomat, ar fi gasit un alt raspuns. Rusia nu o fi dispusa sa incheie razboiul, dar Ucraina, faimosul Zelenski, o fi ?! Pozitia SUA este total diferita. Valsul in politica dauneaza grav !
Rusia e pregatita practic pentru orice. Nick Easy nu are nicio pregatire pentru functie.
nicusor este portavocea lui jeglenski. Numai ce0i zice ala spune.