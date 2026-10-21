Președintele Nicușor Dan, la Newsmax: Rusia nu este pregătită să negocieze încetarea războiului din Ucraina. „Cred că trebuie să continuăm să o sancționăm din punct de vedere economic”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri pentru Newsmax că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie să continue pentru că Moscova nu este pregătită să negocieze încetarea războiului din Ucraina.

Președintele a salutat eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea președintelui rus Vladimir Putin de a negocia un acord de pace.

„Este foarte bine că Statele Unite sunt implicate în încercarea de a obține pace în războiul din Ucraina, deoarece afectează economia regiunii, economia globală”, a spus el.

„Dar nu cred că Rusia este pregătită să se așeze la masa dialogului”, a adăugat Nicușor Dan.

Comentariile președintelui vin în contextul în care trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin în urma discuțiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la începutul săptămânii.

Dan a spus că dificultățile economice ale Rusiei subliniază necesitatea de a menține presiunea în timp ce Washingtonul urmărește o descoperire diplomatică.

„Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic”, a spus el. „Cred că trebuie să continuăm să-i sancționăm din punct de vedere economic.”

„Președintele Trump are dreptate”

Nicușor Dan a lăudat, de asemenea, apelul lui Trump ca membrii europeni ai NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea lor, în loc să se bazeze în mare măsură pe Statele Unite.

„Președintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat mult Ucraina și continuă să o facă”, a spus el.

El a recunoscut că țările europene nu au contribuit suficient la apărarea colectivă.

„Din nou, președintele Trump are dreptate”, a spus președintele, adăugând că membrii europeni NATO, inclusiv România, recunosc necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare.

România cheltuiește în prezent aproximativ 2,5% din produsul său intern brut pentru apărare și intenționează să crească această pondere, a spus Dan.

Dan a descris, de asemenea, amenințările tot mai mari la adresa securității de-a lungul frontierei României cu Ucraina și în regiunea Mării Negre, invocând o creștere a incursiunilor dronelor rusești pe teritoriul românesc.

35 de incursiuni cu drone în România numai în acest an

România a înregistrat 35 de incursiuni neautorizate cu drone până în prezent în acest an, comparativ cu nouă în 2025.

Președintele a mai spus că România inițial nu avea o apărare adecvată împotriva incursiunilor cu drone, dar și-a consolidat capacitățile cu asistență din partea aliaților NATO.

„Nu eram pregătiți la început, dar acum suntem bine pregătiți”, a spus el.

El a declarat că România a interceptat drone în apropierea graniței sale de-a lungul Dunării și și-a îmbunătățit răspunsul la incidentele de deasupra Mării Negre.

Marea Neagră este importantă din punct de vedere strategic, deoarece Ucraina se bazează pe rutele sale maritime pentru a exporta cereale și alte bunuri.

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