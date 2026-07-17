Imagini cu tentativa de asasinat de la Monaco, împotriva oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev. Filmarea, realizată chiar de atacatori – VIDEO

Procurorul general al Ucrainei a postat un clip video, recuperat de serviciile ucrainene, cu momentul în care bomba explodează pe treptele reședinței oligarhului, la Monaco.

Teo Voicu
Imagini cu tentativa de asasinat de la Monaco, împotriva oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev. Filmarea, realizată chiar de atacatori – VIDEO

Sursa FOTO: X / Infos Françaises

Procurorul general al Ucrainei a postat un clip video, recuperat de serviciile ucrainene, cu momentul în care bomba explodează pe treptele reședinței oligarhului, la Monaco.

Procurorul General al Ucrainei, Ruslan Kravcenco, a postat vineri seară, pe pagina sa de Facebook, o înregistrare video care surprinde momentul în care bomba care viza familia oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev explodează pe scările reședinței din Monaco. Înregistrarea, care trebuia să fie dovada realizării comenzii, a fost recuperată de specialiștii Serviciului de Securitate al Ucrainei, după ce suspecții au încercat să o distrugă.

„Datorită activității profesionale a specialiștilor Serviciului de Securitate al Ucrainei, a fost recuperată una dintre probele-cheie, pe care suspecții au încercat să o distrugă.”, transmite procurorul general al Ucrainei, care dă asigurări că cercetările continuă.

„Este vorba despre o înregistrare video de pe o cameră de supraveghere, pe care atacatorii au instalat-o în prealabil în apropierea locului atentatului, pentru a obține o confirmare a îndeplinirii comenzii. Deși această probă fusese ștearsă, specialiștii SBU au reușit să o recupereze.”, se arată în mesajul

În imaginile surprinse de atacatori, se vede cum suspecta principală amplasează bomba artizanală pe scările reședinței din Monaco, iar câteva secunde mai târziu are loc explozia puternică.

Autorii atentatului ridică camera dărâmată de suflul exploziei și se îndepărtează de locul faptei.

Atentatul cu bombă de la Monaco

La finalul lunii iunie, trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, într-un atac cu bombă artizanală care l-a vizat pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Ermolaiev a afirmat ulterior că ofiţeri activi şi foşti membri ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) s-au aflat în spatele atentatului, în urma căruia el a fost rănit, iar partenera sa a ajuns la spital în stare critică.

Anchetatorii francezi au identificat-o pe presupusa autoare, Anastasiia Berezovska, cetăţean ucrainean acuzat că a amplasat un dispozitiv exploziv într-un loc public, cu intenţii criminale. La câteva zile după atentat, Berezovska a fost găsită moartă în apropiere de Kiev.

Doi suspecți arestați în cazul uciderii lui Berezovska

Autorităţile ucrainene au arestat doi suspecţi pentru uciderea acesteia: Vladîslav Reut, ofiţer al GUR, şi Oleksandr Jîkovîci, fost angajat al forţelor de ordine. În faţa unui tribunal din Kiev, joia trecută, Reut a susţinut că Jîkovîci este responsabil pentru uciderea lui Berezovska.

Potrivit procurorilor, cei doi au obligat-o, sub ameninţarea armei, să urce într-o maşină, după care au transportat-o într-o pădure din apropierea satului Iuriv, aflat la aproximativ 60 de kilometri vest de capitala ucraineană, unde a fost ucisă.

Procurorii ucraineni au încercat să prezinte cazul drept acţiunea izolată a unui ofiţer de informaţii care ar fi acţionat pe cont propriu, susţinând că Reut şi-a ascuns legăturile cu Berezovska şi a acţionat fără ştirea sau aprobarea conducerii GUR, însă omul de afaceri ucrainean susține că lucrurile nu au stat astfel.

 

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6 comentarii

  1. Cand vor publica si recuperarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, pe care suspectii arestati au incercat sa le distruga, cu tanti atacatoarea ce primeste vreo 5 plumbi? Sunt foarte operative servciile ucrainene, ii prind repede pe faptuitori si recuperaza imagini…distruse.

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    1. Corect ! Cand eram pe punctul sa ies pe usa,in drum spre Statul Criminal Roman,sa-i cer scuze,ca chipurile TOTI ma credeau hater & nebun,tzushti #”Bravo lor”.Hai,ca daca tot am prins curaj,o mai zic o data: CE PUSCARII DE STATE !!!

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  3. Nenea atentat era un dizident si, totodata, sponsor al lui Zalujnii, ambasadorul Ucrainei la Londra, fost comandant al armatei si viitor candidat la presedentie. Iar Zele isi doreste foarte mult sa ramana presedinte si, eventual, sa castige alegeriile care vor avea loc. Dupa incheierea razboiului. Si cum acesta dureaza, elimina concurenta.
    P.S. – fostul ministrul al apararii recent demis, nu a facut altceva decat sa transparentizeze achizitiile militare. Practic, a bagat mana in buzunarul sefului, iar acest lucru nu se face fara a ramane nepedepsit.

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  4. OK.Si filmarea aia,cu Berezovska,cum incaseaza 2 in cap si 3 in piept,nici o saptamana mai tarziu ? Aia pe cand ?

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