„Datorită activității profesionale a specialiștilor Serviciului de Securitate al Ucrainei, a fost recuperată una dintre probele-cheie, pe care suspecții au încercat să o distrugă.”, transmite procurorul general al Ucrainei, care dă asigurări că cercetările continuă.

„Este vorba despre o înregistrare video de pe o cameră de supraveghere, pe care atacatorii au instalat-o în prealabil în apropierea locului atentatului, pentru a obține o confirmare a îndeplinirii comenzii. Deși această probă fusese ștearsă, specialiștii SBU au reușit să o recupereze.”, se arată în mesajul

În imaginile surprinse de atacatori, se vede cum suspecta principală amplasează bomba artizanală pe scările reședinței din Monaco, iar câteva secunde mai târziu are loc explozia puternică.

Autorii atentatului ridică camera dărâmată de suflul exploziei și se îndepărtează de locul faptei.

Atentatul cu bombă de la Monaco

La finalul lunii iunie, trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, într-un atac cu bombă artizanală care l-a vizat pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Ermolaiev a afirmat ulterior că ofiţeri activi şi foşti membri ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) s-au aflat în spatele atentatului, în urma căruia el a fost rănit, iar partenera sa a ajuns la spital în stare critică.

Anchetatorii francezi au identificat-o pe presupusa autoare, Anastasiia Berezovska, cetăţean ucrainean acuzat că a amplasat un dispozitiv exploziv într-un loc public, cu intenţii criminale. La câteva zile după atentat, Berezovska a fost găsită moartă în apropiere de Kiev.

Doi suspecți arestați în cazul uciderii lui Berezovska

Autorităţile ucrainene au arestat doi suspecţi pentru uciderea acesteia: Vladîslav Reut, ofiţer al GUR, şi Oleksandr Jîkovîci, fost angajat al forţelor de ordine. În faţa unui tribunal din Kiev, joia trecută, Reut a susţinut că Jîkovîci este responsabil pentru uciderea lui Berezovska.

Potrivit procurorilor, cei doi au obligat-o, sub ameninţarea armei, să urce într-o maşină, după care au transportat-o într-o pădure din apropierea satului Iuriv, aflat la aproximativ 60 de kilometri vest de capitala ucraineană, unde a fost ucisă.

Procurorii ucraineni au încercat să prezinte cazul drept acţiunea izolată a unui ofiţer de informaţii care ar fi acţionat pe cont propriu, susţinând că Reut şi-a ascuns legăturile cu Berezovska şi a acţionat fără ştirea sau aprobarea conducerii GUR, însă omul de afaceri ucrainean susține că lucrurile nu au stat astfel.