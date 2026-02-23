UPDATE 22.01 Secretarul de stat în Ministerul de Finanțe a răspuns solicitării Cotidianul de a lămuri disputa surselor din Coaliție care declară lucruri diametral opuse despre spusele lui Sorin Grindeanu din ședința ce a avut loc la Palatul Victoria. Aceasta nu a negat episodul, dar a precizat că știrea este „exagerată”.

„Nu a fost chiar așa. E exagerată știrea. A fost mai mult o ironie”, a precizat Daniela Pescaru pentru Cotidianul.

UPDATE 20.00: Alte surse care au participat la ședința Coaliției de luni susțin că remarca lui Sorin Grindeanu vine ca urmare a unui moment în care Daniela Pescaru încerca să ia cuvântul.

„Sorin Grindeanu era ironic. Tocmai că bărbații din sală au încercat să o scoată pe Daniela Pescaru vinovată în chestiunea cu norma de hrană”, spun surse din interiorul PSD.

Acestea au redat pentru Cotidianul citatul exact. „Aveti grijă ce spuneți că iar o să aflați că sunteți pusă de PSD și că veniți dvs. cu propuneri de tăieri”, i-a spus Sorin Grindeanu secretarei de stat Daniela Pescaru.

***

Liderul PSD a catalogat propunerea secretarului de stat de la Ministerul Finanțelor drept una „proastă” în ședința Coaliției de luni.