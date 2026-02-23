UPDATE 22.01 Secretarul de stat în Ministerul de Finanțe a răspuns solicitării Cotidianul de a lămuri disputa surselor din Coaliție care declară lucruri diametral opuse despre spusele lui Sorin Grindeanu din ședința ce a avut loc la Palatul Victoria. Aceasta nu a negat episodul, dar a precizat că știrea este „exagerată”.
„Nu a fost chiar așa. E exagerată știrea. A fost mai mult o ironie”, a precizat Daniela Pescaru pentru Cotidianul.
UPDATE 20.00: Alte surse care au participat la ședința Coaliției de luni susțin că remarca lui Sorin Grindeanu vine ca urmare a unui moment în care Daniela Pescaru încerca să ia cuvântul.
„Sorin Grindeanu era ironic. Tocmai că bărbații din sală au încercat să o scoată pe Daniela Pescaru vinovată în chestiunea cu norma de hrană”, spun surse din interiorul PSD.
Acestea au redat pentru Cotidianul citatul exact. „Aveti grijă ce spuneți că iar o să aflați că sunteți pusă de PSD și că veniți dvs. cu propuneri de tăieri”, i-a spus Sorin Grindeanu secretarei de stat Daniela Pescaru.
***
Liderul PSD a catalogat propunerea secretarului de stat de la Ministerul Finanțelor drept una „proastă” în ședința Coaliției de luni.
„Aveți grijă ce spuneți, pentru că sunteți pe funcție cu susținerea PSD, ați venit cu o propunere proastă și am auzit că unii vor să vă schimbe”, a spus Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice.
De unde a pornit discuția
Kelemen Hunor a scos elefantul din camera coaliției de guvernare, într-o declarație din 17 februarie, la Parlament. Liderul UDMR a spus că Ministerul Finanțelor a propus în ședința coaliției de săptămâna trecută tăierea normei de hrană pentru militari, polițiști și alți bugetari.
„Asta e propunerea și a rămas să discutăm”, a spus Kelemen Hunor.
În replică, ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că, în cazul în care un astfel de proiect va fi trimis spre avizare, se va opune categoric.
„Eu, ca ministru al Apărării, nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române, care există, în permanență, de la Cuza încoace. Este o normă de hrană specifică, calorică, în funcție de activitate, pentru militarii Armatei Române, care este plafonată din 2017”, a spus Radu Miruță.
Și Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu susține o astfel de măsură.
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.