Inflexibilul Bolojan a devenit docil: a acceptat condițiile PSD și UDMR. Scad taxele și impozitele

Reducerile la impozitele locale se vor aplica persoanelor cu dizabilități și celor cu clădiri mai vechi de 50 de ani, respectiv 100 de ani, astfel:

Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%

Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%

Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%

Persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

„Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja”, potrivit unui comunicat comun al coaliției.

Guvernul lucrează la o ordonanță de urgență, iar intenția ar fi ca vineri aceste excepții de la plata impozitelor locale să fie introduse într-o ședință de vineri.

Relansarea și administrația, adoptate marți

Liderii coaliției s-au pus de acord și pe măsurile de relansare economică, dar și pe reforma administrației. Cele două proiecte de OUG urmează să fie adoptate marți, într-o ședință de guvern de la ora 18:00.

Cele două proiecte așteaptă avizul CES, de la ora 16:00. Avizul este unul obligatoriu, dar consultativ.

„Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale”, mai arată sursa citată.

Bugetul, marea restanță

În coaliție, ministrul Alexandru Nazare a prezentat și o schiță a proiectului de buget, potrivit surselor Cotidianul. Partidele au cerut timp de analiză, astfel că, după ce se vor uita pe cifre, discuțiile se vor relua cel mai probabil într-o nouă ședință miercuri.

Ilie Bolojan și-ar dori ca, în vizita de la Bruxelles de joi, să meargă și cu o schiță a bugetului.