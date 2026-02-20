Pe agenda discuțiilor se va afla stadiul proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, având în vedere că acesta se încheie în august 2026. Mai mult, România așteaptă încă deblocarea banilor din cererea de plată numărul 3.

Vorbim de cei 231 de milioane de euro din jalonul 215 pe pensiilor speciale, guvernanța corporativă și operaționalizarea AMEPIP.

Curtea Constituțională (CCR) a decis miercuri că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților este constituțional și a respins cererea Curții Supreme de a trimite la CJUE proiectul.

Guvernul așteaptă un răspuns din partea CE

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene, va face parte și el din delegația premierului Bolojan. După ședința de guvern de joi, Pîslaru și-a cerut scuze pentru că a scris o postare pe Facebook în care anunța că România a pierdut „oficial” cei 231 de milioane de euro ca urmare a tergiversărilor CCR pe decizia privind pensiile magistraților.

„Răspunsul nu poate să întârzie mai mult de luna martie, aș îndrăzni să spun prima jumătate a lunii martie, pentru că se depășește perioada aceea de analiză uzuală. Practic, termenele curg de pe 28 noiembrie, când noi am transmis poziția României cu privire la modul în care am îndeplinit lucrurile din Cererea de plată 3”, a spus Dragoș Pîslaru.

Proiectul este așteptat să fie promulgat de președintele Nicușor Dan. Acesta va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.