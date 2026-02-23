PSD forțează limitele „pușculiței” cu bani a lui Bolojan. Fără pachetul de solidaritate, bugetul nu va fi votat SURSE

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare este așteptat să prezinte proiecția bugetului pe 2026. Până în prezent, au existat discuții la nivel tehnic pentru a creiona noul buget. Cel mai probabil, bugetul pe 2026 va fi adoptat la finalul lunii februarie sau la începutul lunii martie.

Noul buget are în vedere o țintă de deficit de 6,2% și însumează aproximativ 2.000 de miliarde de lei.

PSD apasă accelerația pe banii din buget

Social-democrații insistă ca în noul buget să fie incluse măsurile de solidaritate propuse de ei. Concret, PSD vrea eliminarea CASS pentru mame și veterani, dar și pentru cei cu venit minim de incluziune. Pe lângă asta, Sorin Grindeanu va cere și un ajutor one-off pentru pensionarii cu venituri mici, dar și ajutoare pentru familiile cu copii care au venituri reduse.

Potrivit calculelor anunțate de Sorin Grindeanu, pachetul de solidaritate ar avea un impact bugetar de aproximativ 3,5 miliarde de lei.

Surse din interiorul PSD spun că, dacă Ilie Bolojan nu va accepta includerea pachetului de solidaritate în buget, atunci social-democrații nu-l vor vota în Parlament, ceea ce ar fi echivalentul unui vot de blam asupra prim-ministrului.

Un alt subiect legat de buget asupra căruia liderii coaliției trebuie să pice de acord îl reprezintă banii pentru investiții – autostrăzi – precum și alocările destinate administrației locale prin programul Anghel Saligny.

În șteptarea reformei administrației și pachetului de relansare

Executivul așteaptă să încheie și cele două ordonanțe de urgență (OUG) privind reforma administrației – locale și centrale – și măsurile de relansare economică pentru a include impactul bugetar în legea bugetului.

Astfel, Consiliul Economic și Social (CES) se întrunește luni de la ora 16:00 pentru a da avizul obligatoriu, dar consultativ. Până în prezent, pe site-ul CES apare doar proiectul de reformă a administrației. El mai așteaptă avizele din partea vicepremierului Oana Gheorghiu, vicepremierului Radu Miruță, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției, potrivit sursei citate.

Proiectul de relansare economică, ce va fi adoptat concomitent cu reforma administrației, a creat tensiuni în coaliție la finalul săptămânii trecute. Mai exact, social-democrații au transmis vineri că proiectul este blocat la Ministerul Economiei, condus de Irineu Darău (USR), pe care l-au somat să avizeze „urgent” inițiativa.

„Suntem într-o fază necesară și temporară de schimb de observații între ministere și de armonizare a prevederilor și a mecanismelor. Se lucrează accelerat și în MF, și în MEDAT pentru a definitiva textele legale necesare”, a precizat vineri Irineu Darău pentru Cotidianul.

Bolojan merge la poarta lui von der Leyen să ceară cele 231 de milioane de euro

Discuțiile din coaliție vin în contextul în care premierul va efectua joi, 26 februarie, o vizită la Bruxelles, acolo unde are programate întâlniri cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european Roxana Mînzatu.

Vizita la Bruxelles, cerută de partea română, susțin surse din rândul Comisiei Europene, are drept scop deblocarea celor 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ca urmare a deciziei CCR pe pensiile speciale ale magistraților.

„Răspunsul nu poate să întârzie mai mult de luna martie, aș îndrăzni să spun prima jumătate a lunii martie, pentru că se depășește perioada aceea de analiză uzuală. Practic, termenele curg de pe 28 noiembrie, când noi am transmis poziția României cu privire la modul în care am îndeplinit lucrurile din Cererea de plată 3”, a spus Dragoș Pîslaru.

De asemenea, România mai are restanțe în cererea de plată numărul trei în privința guvernanței corporative și a operaționalizării super-agenției AMEPIP.

Reamintim că investițiile din PNRR trebuie să fie finalizate până în august 2026.