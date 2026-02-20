UPDATE, ora 12.50: Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis pentru Cotidianul că analiza proiectului este „necesară”.

„Suntem într-o fază necesară și temporară de schimb de observații între ministere și de armonizare a prevederilor și a mecanismelor. Se lucrează accelerat și în MF, și în MEDAT pentru a definitiva textele legale necesare”, a precizat Irineu Darău.

Știrea inițială

De asemenea, PSD acuză că proiectul este blocat din cauza unor dispute dintre PNL și USR privind controlul asupra fondurilor destinate programului de relansare economică. Surse politice susțin că disputa PNL-USR ar fi cine dintre Ministerul Finanțelor (PNL) sau cel al Economiei (USR) să gestioneze fondurile din programul de relansare economică.

Despre acest program, social-democrații au adăugat că este „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare”.

„PSD subliniază că programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut.

După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

PSD, mesaj pentru PNL și USR

Totodată, social-democrații le cer colegilor din PNL și USR „să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice”.

„Este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri! Important e ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice”, se mai arată în comunicat.

În ceea ce privește reforma administrației centrale, care ar trebui adoptată în același timp cu pachetul de relansare economică propus de PSD, amintim că luni a avut loc o ședință a coaliției în care premierul Ilie Bolojan a fost de acord cu propunerile venite din partea ministerelor.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt al Palatului Victoria, a anunțat că au fost acceptate „amendamentele care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură”. Astfel, reducerile de 10% se vor realiza „prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului”.

În aceeași ședință a Coaliției, liderii au căzut de acord ca ministerele care au operat reduceri anul trecut să aplice doar diferența până la 10%.