SURSE Acord în coaliție. Relansarea și administrația intră marți pe agenda Guvernului

Social-democrații acuzau la finalul săptămânii trecute că proiectul este blocat din cauza unor dispute dintre PNL și USR privind controlul asupra fondurilor destinate programului de relansare economică.

Surse politice susțineau că disputa PNL-USR ar fi plecat de la cine, dintre Ministerul Finanțelor (PNL) sau cel al Economiei (USR), să gestioneze fondurile din programul de relansare economică.

Într-un final, Ministerul Economiei a fost trecut drept coinițiator alături de Ministerul Finanțelor asupra măsurilor de relansare, astfel că avizul Ministerului Economiei nu mai este necesar.

PSD forțează limitele „pușculiței” cu bani a lui Bolojan

Social-democrații insistă ca în noul buget să fie incluse măsurile de solidaritate propuse de ei. Concret, PSD vrea eliminarea CASS pentru mame și veterani, dar și pentru cei cu venit minim de incluziune. Pe lângă asta, Sorin Grindeanu va cere și un ajutor one-off pentru pensionarii cu venituri mici, dar și ajutoare pentru familiile cu copii care au venituri reduse.

Potrivit calculelor anunțate de Sorin Grindeanu, pachetul de solidaritate ar avea un impact bugetar de aproximativ 3,5 miliarde de lei.

Surse din interiorul PSD spun că, dacă Ilie Bolojan nu va accepta includerea pachetului de solidaritate în buget, atunci social-democrații nu-l vor vota în Parlament, ceea ce ar fi echivalentul unui vot de blam asupra prim-ministrului.