SURSE Acord în coaliție. Relansarea și administrația intră marți pe agenda Guvernului

Decizia de a încheia cele două pachete vine după ce, la finalul săptămânii trecute, PSD acuza PNL și USR că blochează relansarea economică din cauza lipsei avizului Ministerului Economiei pe ordonanța privind măsurile de relansare economică.

De Rareș Mereuță
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minorități au bătut luni palma pe forma inițială a celor două ordonanțe de urgență (OUG), fără a integra observațiile venite de la Ministerul Economiei, susțin surse politice. Vorbim de măsurile de relansare economică și de reforma administrației. Cele două OUG-uri ar urma să intre marți în ședința de guvern, după ce Consiliul Economic și Social va emite avizul obligatoriu, dar consultativ.

Social-democrații acuzau la finalul săptămânii trecute că proiectul este blocat din cauza unor dispute dintre PNL și USR privind controlul asupra fondurilor destinate programului de relansare economică.

Surse politice susțineau că disputa PNL-USR ar fi plecat de la cine, dintre Ministerul Finanțelor (PNL) sau cel al Economiei (USR), să gestioneze fondurile din programul de relansare economică.

Într-un final, Ministerul Economiei a fost trecut drept coinițiator alături de Ministerul Finanțelor asupra măsurilor de relansare, astfel că avizul Ministerului Economiei nu mai este necesar.

PSD forțează limitele „pușculiței” cu bani a lui Bolojan

Social-democrații insistă ca în noul buget să fie incluse măsurile de solidaritate propuse de ei. Concret, PSD vrea eliminarea CASS pentru mame și veterani, dar și pentru cei cu venit minim de incluziune. Pe lângă asta, Sorin Grindeanu va cere și un ajutor one-off pentru pensionarii cu venituri mici, dar și ajutoare pentru familiile cu copii care au venituri reduse.

Potrivit calculelor anunțate de Sorin Grindeanu, pachetul de solidaritate ar avea un impact bugetar de aproximativ 3,5 miliarde de lei.

Surse din interiorul PSD spun că, dacă Ilie Bolojan nu va accepta includerea pachetului de solidaritate în buget, atunci social-democrații nu-l vor vota în Parlament, ceea ce ar fi echivalentul unui vot de blam asupra prim-ministrului.

1 comentariu

  1. De 9 luni aștept reforma! Adicătelea, să-i rada pe hoții bogați de la buget! Sorinache l-a „împachetat” pe Bolo! Dar nu are de ales! Ursula e de partea lui Bolo! Sorinache poate să facă tumbe dacă nu primește bani de nicăieri! Trăiască Ciolanu! Propun desființarea PSD care a împrumutat nația pentru 1.000 de ani! „Trăiască nația!”

    Răspunde

