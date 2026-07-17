VIDEO Vile de milioane de euro deversează dejecții în Pădurea Băneasa

Vilele somptuase din ansamblul Chelsea, din imediata vecinătate a Pădurii Băneasa, nu aveau canalizare, iar dejecțiile erau pompate printr-o conductă direct în Pădurea Băneasa.
Fundația Eco-Civica, a anunțat că a sesizat Garda de Mediu Ilfov care s-a deplasat imediat la fața locului, solicitând și prezența altor instituții abilitate. Cu un excavator s-a descoperit țeava prin care se deversa, inclusiv instalația de pompare. Proprietarii acestor vile nu voiau să plătească nici măcar vidanjarea, a transmis ONG-ul.
Pentru a nu se observa deversarea, a fost închis, în mod ilegal, drumul de pământ care deservește Pădurea Băneasa.
Opt vile dintr-un ansablu rezidențial deversau dejecțiile direct în Pădurea Băneasa
Într-un punct de vedere pentru Cotidianul, președintele Fundației Eco-Civica, Dan Trifu, a precizat că este vorba despre opt vile din din ansamblul Chelsea Residences, din localitatea Voluntari. Dejecțiile erau deversate cu ajutorul unei instalații de pompare, printr-o conductă îngropată, direct în Pădurea Băneasa.
„E vorba de vreo 8 vile din asamblul Chelsea care au fost surprinse că deversau dejecțiile direct în șanțul pădurii Băneasa, sub perimetrul care protejează pădurea. Noi, primind filmulețul, am sesizat imediat Garda de Mediu Ilfov și i-am rugat să intervenă imediat.
Garda de Mediu a intervenit imediat, a chemat și un excavator și poliția la fața locului s-a constatat că exista o instalație deja făcută de pompare și o țeavă prin care dejecțiile erau pompate direct în șanțul pădurii Băneasa, în condițiile în care o vilă ca aceea poate costa un milion, iar ei nu voiau nici măcar să plătească vidanjarea pentru că nu aveau canalizări.”, a precizat Dan Trifu.
Momentan, nu se știe cine a construit instalația ilegală
Dan Trifu a mai declarat că nu se cunoaște, momentan, cine a construit această instalație de deversare a dejecțiilor.
„Bănuiesc că de la dezvoltator au plecat. Pentru că, e îngropat așa, profesional. Și acum o să lămurească cine. Dacă au fost proprietarii sau dezvoltatorul i-a fi păcălit în felul ăsta, eu știu?, dar era chiar în spatele casei lor, mirosea oribil. Era clar că cine cumpăra știa că acolo se întâmplă o nenorocire. În fine, tipicul românesc, tipicul românesc, dar așa ceva i-a mirat chiar și pe cei de la Gardă.”
Cert este că vorbim despre o construcție ilegală, de care Poliția a luat act și, cel mai probabil, se va solda cu deschiderea unui dosar penal, așa cum susține și președintele Fundației Eco-Civica.
„Toată instalația este ilegală, a fost descoperită în prezența poliției. Se face și plângerea penală, se întocmește dosar. Să stabilim exact cine și cum i-a dat prin cap să facă asemenea nenorocire”, a mai precizat Dan Trifu.
16 comentarii
Niște neam proști parveniți fără cele mai elementare noțiuni de conviețuire armonioasă cu natura, oare când mai adie vântul nu le vin pe la nas mirosurile de lavandă provenite din propriile fecale, cât de avar sa fi sa nu-ți faci o fosa septică, mai știu niște mârlani care au case impozante și cu nămol la poartă, ăștia sunt parveniții cu studii la fără frecvență, cu diplome false și ahtiați după averi ilicite, sictir !
Ia , să te vedem ministră Buzoianu … ?! La faza asta , te susțin . Evident , dacă desființezi mizeria de acolo , deși sunt alții care trebuia să o facă . Nu tu . Dar , aș dori să nu faci doar balet și țipete de plăcere ca pînă acum . Succes .
Despre proprietarii acestor vile nimic, dar știți să cenzurați la greu, ce ziariști sunteți băă!
De urmarit ce o sa pateasca fundatia respectiva \sorosista,bineinteles\
Urgent sa fie publicate numele responsabililor din Primaria Capitalei care au semnat pt deversarea mizeriilor in Padurea Baneasa proprietate publica. Cine a urmarit lucrarile de construire a vilelor ?
Dar restaurantul din Parcul Tei unde iso arunca apele uzate. Caci in aceasta saptamana, apa lacului in dreptul acestei bodegi avea o mazga verde puturoasa a canalizare. Verifica cineva,?!! Iar pe aleea de pe mal nu exista banci ca sa nu se vada.
Daca constructia nu respecta toate criteriile de functionare, demolate imediat .Natura si mediul inconjurator sunt mai importante cred eu de cat gusatii aia cu burta care au aceste palate.Cine a dat aprobarea acestor constructii defrisind Padurea Baneasa ,sa raspunda penal cat mai urgent.Asa daca nu sunt pedepsiti toti cei care si-au batut joc de tara asta si continuam ca sa ii lasam in libertate ,nu vom ajunge niciodata la stopam toate nenorocirile care se intampla zi de zi in Romania .
Să fie demisă Daiana!
Ce ar fi sa incepem cu inceputul: CUM AU APARUT VILELE ACOLO ?
Și nu se pot demola ?
Se innobileaza padurea cu mancaruri fine. :)
Cacapitalism în forța !
continuare: administratia Videanu? Sorin Oprescu? Firea Gabriela? fiindca toti au fost în stare sa distruga Bucurestiul. De ceva bun, nu, de stricat, distrus, darâmat, da.
Și care e problema? Se supără băieții? 😂 Să se mute mai la munte să fie nalt ca bradu. Sau ca gardu?
Cine si de ce le-a dat permise de constructie indivizilor în dauna spatiului verde si copacilor, a VIETII?!!! NOMINAL! Cum îl cheama pe vandal?!!! Administratia Halaicu, Basescu ori Dan-Dan-a de la Primaria Municipiului Bucuresti?!
Adica aia cu vilele sunt atat de bogati si de zgarciti incat traiesc in propriile dejectii ? Ma bucur ca n-am atatia bani !