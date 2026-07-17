VIDEO Vile de milioane de euro deversează dejecții în Pădurea Băneasa

Vilele somptuase din ansamblul Chelsea, din imediata vecinătate a Pădurii Băneasa, nu aveau canalizare, iar dejecțiile erau pompate printr-o conductă direct în Pădurea Băneasa.

Fundația Eco-Civica, a anunțat că a sesizat Garda de Mediu Ilfov care s-a deplasat imediat la fața locului, solicitând și prezența altor instituții abilitate. Cu un excavator s-a descoperit țeava prin care se deversa, inclusiv instalația de pompare. Proprietarii acestor vile nu voiau să plătească nici măcar vidanjarea, a transmis ONG-ul.

Pentru a nu se observa deversarea, a fost închis, în mod ilegal, drumul de pământ care deservește Pădurea Băneasa.

Opt vile dintr-un ansablu rezidențial deversau dejecțiile direct în Pădurea Băneasa

Într-un punct de vedere pentru Cotidianul, președintele Fundației Eco-Civica, Dan Trifu, a precizat că este vorba despre opt vile din din ansamblul Chelsea Residences, din localitatea Voluntari. Dejecțiile erau deversate cu ajutorul unei instalații de pompare, printr-o conductă îngropată, direct în Pădurea Băneasa.

„E vorba de vreo 8 vile din asamblul Chelsea care au fost surprinse că deversau dejecțiile direct în șanțul pădurii Băneasa, sub perimetrul care protejează pădurea. Noi, primind filmulețul, am sesizat imediat Garda de Mediu Ilfov și i-am rugat să intervenă imediat.

Garda de Mediu a intervenit imediat, a chemat și un excavator și poliția la fața locului s-a constatat că exista o instalație deja făcută de pompare și o țeavă prin care dejecțiile erau pompate direct în șanțul pădurii Băneasa, în condițiile în care o vilă ca aceea poate costa un milion, iar ei nu voiau nici măcar să plătească vidanjarea pentru că nu aveau canalizări.”, a precizat Dan Trifu.

Momentan, nu se știe cine a construit instalația ilegală

Dan Trifu a mai declarat că nu se cunoaște, momentan, cine a construit această instalație de deversare a dejecțiilor.

„Bănuiesc că de la dezvoltator au plecat. Pentru că, e îngropat așa, profesional. Și acum o să lămurească cine. Dacă au fost proprietarii sau dezvoltatorul i-a fi păcălit în felul ăsta, eu știu?, dar era chiar în spatele casei lor, mirosea oribil. Era clar că cine cumpăra știa că acolo se întâmplă o nenorocire. În fine, tipicul românesc, tipicul românesc, dar așa ceva i-a mirat chiar și pe cei de la Gardă.”

Cert este că vorbim despre o construcție ilegală, de care Poliția a luat act și, cel mai probabil, se va solda cu deschiderea unui dosar penal, așa cum susține și președintele Fundației Eco-Civica.

„Toată instalația este ilegală, a fost descoperită în prezența poliției. Se face și plângerea penală, se întocmește dosar. Să stabilim exact cine și cum i-a dat prin cap să facă asemenea nenorocire”, a mai precizat Dan Trifu.