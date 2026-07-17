EXCLUSIV Reacția SPP la fotografiile în care Lucian Pahonțu apare la masă cu Nicușor Dan și alți politicieni

„Întâlnirea la care faceți referire a avut loc într-o scurtă pauză, dintre două activități oficiale, într-un loc public. Momentul a avut un caracter informal și conjunctural, iar în interacțiunile dintre persoanele prezente nu au fost abordate subiecte politice sau probleme de stat”, se arată în răspunsul SPP.

„Asta e legea”

Întrebat, la rândul său, despre fotografii, Nicușor Dan a precizat că „am fost să mănânc”.

Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber (liderul Partidului Popular European – PPE), în jur de prânz. La această întâlnire a fost și Rareș Bogdan, care e lider al europarlamentarilor români din PPE, deci era logic să fie acolo. A fost de asemenea Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în acelaşi grup.

Domnul Pahonţu şi întreaga echipă de securitate au fost cu mine pentru că asta e legea de protecţie a demnitarilor sau a preşedintelui. Şi, când am ieşit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotel ca să mâncăm. Şi pentru că era o terasă, ne-am aşezat la acea terasa. Asta e explicaţia”, a continuat el.

Întrebat dacă se sfătuiește des cu Lucian Pahonțu din punct de vedere politic, Nicușor Dan a precizat „nu, am mâncat la aceeași masă”.

„Eu pur și simplu mi-am făcut treaba, să afle și perspectiva social-democraților”

Victor Negrescu, care este și prim-vicepreședinte PSD, a declarat la Podcasturile Cotidianul, episod care va fi publicat în curând, că discuția a durat 20 de minute. Acesta mai adaugă faptul că în cadrul întâlnirii a vorbit cu Nicușor Dan despre viitorul buget european și „despre perspectiva social-democraților”.

„Este regretabil faptul că sunt unul dintre puținii români care participă la ședințele de pre Consiliu European în interiorul formațiunii sale politice. Eu sunt vicepreședintele socialiștilor europeni. Și înainte de fiecare Consiliu European particip la acele reuniuni care determină viitorul Europei. Din păcate, alte formațiuni politice nu au reprezentanți la acest nivel.

Și, evident, mă aflam la Bruxelles și am purtat o discuție despre perspectiva social-democraților, în contextul în care președintele României s-a întâlnit cu președintele popularilor europeni și șeful grupului Renew nu se întâlnise cu nimeni de la social-democrați. Dar vreau să vă mai spun încă ceva, care văd că nu s-a spus în spațiul public. Când Ilie Bolojan era premier cu drepturi depline, am fost alături de alți colegi eurodeputați la o masă inclusiv cu domnul Ilie Bolojan, care dintr-o dată era surprins că sunt astfel de întâlniri și, vezi Doamne, la masă chemi doar pe cine vrei.

Eu, se pare, că m-am întâlnit și cu Ilie Bolojan, când ocupa o funcție importantă, m-am întâlnit și cu președintele României, am fost deseori alături de Marcel Ciolacu la întâlniri importante și când Sorin Grindeanu este aici, la Bruxelles, avem întâlniri împreună. Nu e nimic aberant. Ce mă surprinde, însă, fără să ridic foarte multe semne de întrebare, este viteza cu care s-a făcut această poză și a fost difuzată în media. Și a fost difuzată pe rețelele de socializare de susținătorii PNL, în mod special, ca și cum ar fi fost ceva rău acolo.

Din perspectiva mea, a fost pur și simplu o discuție de 20 de minute. Mai departe, evident, președintele este acompaniat de echipat de echipa cu care face aceste vizite și decide cine mai stă la masă. Eu pur și simplu mi-am făcut treaba, să afle și perspectiva social-democraților și am discutat mai ales de viitorului buget european”, a spus Victor Negrescu.

„A fost doar o întâmplare că am fost cu toții acolo”

Tot la Podcasturile Cotidianul, Eugen Tomac a declarat că „nu a fost nimic programat, s-a întâmplat totul spontan”.

„A fost un moment absolut neprogramat, ca să spun așa. Eram după o întâlnire oficială, între două întâlniri oficiale. A existat ceva timp la dispoziție, eram în incinta unui hotel lângă Parlamentul European. Eu am invitat și doi colegi membri ai Parlamentului European. Directorul SPP îl însoțește pe președintele României peste tot. Deci, cam asta e realitatea. Era o terasă plină de cetățeni, inclusiv români.

A fost un Consiliu European cu o miză majoră pe exercițiul financiar multianual. Președintele, în marja Consiliului European, mereu se întâlnește cu europarlamentari români sau străini, cu oficiali ai Comisiei. Și atunci, pentru că a avut o întâlnire cu președintele PPE, domnul Manfred Weber, a participat în mod natural și Rareș Bogdan și, ulterior, a mai avut întâlniri și cu alți europarlamentari români. Dar pentru că nu am acordul lor, nu vreau să le dau numele. A fost doar o întâmplare că am fost cu toții acolo. Puteau să mai fie și alți europarlamentari români sau străini”, a declarat Eugen Tomac.