EXCLUSIV Reacția SPP la fotografiile în care Lucian Pahonțu apare la masă cu Nicușor Dan și alți politicieni

„Întâlnirea la care faceți referire a avut loc într-o scurtă pauză, dintre două activități oficiale, într-un loc public. Momentul a avut un caracter informal și conjunctural, iar în interacțiunile dintre persoanele prezente nu au fost abordate subiecte politice sau probleme de stat”, se arată în răspunsul SPP.
„Asta e legea”
Întrebat, la rândul său, despre fotografii, Nicușor Dan a precizat că „am fost să mănânc”.
Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber (liderul Partidului Popular European – PPE), în jur de prânz. La această întâlnire a fost și Rareș Bogdan, care e lider al europarlamentarilor români din PPE, deci era logic să fie acolo. A fost de asemenea Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în acelaşi grup.
Domnul Pahonţu şi întreaga echipă de securitate au fost cu mine pentru că asta e legea de protecţie a demnitarilor sau a preşedintelui. Şi, când am ieşit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotel ca să mâncăm. Şi pentru că era o terasă, ne-am aşezat la acea terasa. Asta e explicaţia”, a continuat el.
Întrebat dacă se sfătuiește des cu Lucian Pahonțu din punct de vedere politic, Nicușor Dan a precizat „nu, am mâncat la aceeași masă”.
„Eu pur și simplu mi-am făcut treaba, să afle și perspectiva social-democraților”
Victor Negrescu, care este și prim-vicepreședinte PSD, a declarat la Podcasturile Cotidianul, episod care va fi publicat în curând, că discuția a durat 20 de minute. Acesta mai adaugă faptul că în cadrul întâlnirii a vorbit cu Nicușor Dan despre viitorul buget european și „despre perspectiva social-democraților”.
„Este regretabil faptul că sunt unul dintre puținii români care participă la ședințele de pre Consiliu European în interiorul formațiunii sale politice. Eu sunt vicepreședintele socialiștilor europeni. Și înainte de fiecare Consiliu European particip la acele reuniuni care determină viitorul Europei. Din păcate, alte formațiuni politice nu au reprezentanți la acest nivel.
Și, evident, mă aflam la Bruxelles și am purtat o discuție despre perspectiva social-democraților, în contextul în care președintele României s-a întâlnit cu președintele popularilor europeni și șeful grupului Renew nu se întâlnise cu nimeni de la social-democrați. Dar vreau să vă mai spun încă ceva, care văd că nu s-a spus în spațiul public. Când Ilie Bolojan era premier cu drepturi depline, am fost alături de alți colegi eurodeputați la o masă inclusiv cu domnul Ilie Bolojan, care dintr-o dată era surprins că sunt astfel de întâlniri și, vezi Doamne, la masă chemi doar pe cine vrei.
Eu, se pare, că m-am întâlnit și cu Ilie Bolojan, când ocupa o funcție importantă, m-am întâlnit și cu președintele României, am fost deseori alături de Marcel Ciolacu la întâlniri importante și când Sorin Grindeanu este aici, la Bruxelles, avem întâlniri împreună. Nu e nimic aberant. Ce mă surprinde, însă, fără să ridic foarte multe semne de întrebare, este viteza cu care s-a făcut această poză și a fost difuzată în media. Și a fost difuzată pe rețelele de socializare de susținătorii PNL, în mod special, ca și cum ar fi fost ceva rău acolo.
Din perspectiva mea, a fost pur și simplu o discuție de 20 de minute. Mai departe, evident, președintele este acompaniat de echipat de echipa cu care face aceste vizite și decide cine mai stă la masă. Eu pur și simplu mi-am făcut treaba, să afle și perspectiva social-democraților și am discutat mai ales de viitorului buget european”, a spus Victor Negrescu.
„A fost doar o întâmplare că am fost cu toții acolo”
Tot la Podcasturile Cotidianul, Eugen Tomac a declarat că „nu a fost nimic programat, s-a întâmplat totul spontan”.
„A fost un moment absolut neprogramat, ca să spun așa. Eram după o întâlnire oficială, între două întâlniri oficiale. A existat ceva timp la dispoziție, eram în incinta unui hotel lângă Parlamentul European. Eu am invitat și doi colegi membri ai Parlamentului European. Directorul SPP îl însoțește pe președintele României peste tot. Deci, cam asta e realitatea. Era o terasă plină de cetățeni, inclusiv români.
A fost un Consiliu European cu o miză majoră pe exercițiul financiar multianual. Președintele, în marja Consiliului European, mereu se întâlnește cu europarlamentari români sau străini, cu oficiali ai Comisiei. Și atunci, pentru că a avut o întâlnire cu președintele PPE, domnul Manfred Weber, a participat în mod natural și Rareș Bogdan și, ulterior, a mai avut întâlniri și cu alți europarlamentari români. Dar pentru că nu am acordul lor, nu vreau să le dau numele. A fost doar o întâmplare că am fost cu toții acolo. Puteau să mai fie și alți europarlamentari români sau străini”, a declarat Eugen Tomac.
18 comentarii
Pagubele Romaniei sunt comise nu de nea’ Pahontu asta, autorii fraudelor de miliarde Euro sunt Vlad Voiculescu cu vaccinurile expirate, Catu cu imprumuturile disparute in ceatza, Popescu cu „baietii destepti” hoti de electricitate si lista e lunga cu infractorii din Buget
Il protejau pe nicusor de cutit si furculita.Partenera sau d-na Delianu erau de fata sa il ajute.
Erau la ultra allinclusive promotie 5 plus 1 gratuit.Sefu’ spp trebuia sa fie intro duba si sa urmareasca pe ecrane ce mananca nicu.
Reactia SPP:” Sunt foto trucate de de fosta candidata la presedentie’
tilharii si paznicii lor..si totul pe banii prostilor
La cît de rupți în fund suntem , asta ne-ar mai lipsi ! Insecuritatea liderilor . Prezența șefului SPP , mi se pare firească . Măcar pentru descurajare . Că valoarea celor ocrotiți nu justifică eforturile SPP-ului , e altă poveste . Oricum , activitatea SPP , merită apreciată . Și a șefului .
Pahontu , eeeeeeeeee ,asa se intampla cand putrezesti in functie si se impute treaba rau de tot .Asta este !
Mă hazardez să cred că agenții Secret Service nu stau la masă cu președintele Donald J. Trump. Și or mai fi exemple. Iar dl. Pahonțu trebuia să refuze. Este un angajat, șeful SPP, nu stă la masă cu președintele. Este de bun simț.
Parerea mea e ca se programeaza tabletele pentru viitoarele anticipate Pahotul ia notite Fara aur si usere Ca mananca toti acolo-nu mai e nici un dubiu O fac asta de 35 ani Totusi ce cauta acolo printre acesti borfasi, nicu al meu Sigur tartorii acestia vor sa il ameteasca in acea carciuma uie
Nu Pahontu e problema ci interlopii din anturajul presedintelui.
Mi se pare cam mult 250 de lei net pe luna pentru un diriginte din moment tineretul bovin nu știe să dea buna ziua la unul mai în vârstă. Pentru câți filozofi scoate școală astăzi, le-aș tăia 250 de lei din venit!
Pai,tot asa erau si pozele din cazul Caracal: niste politisti,impreuna cu niste slugi de partid si procurori,la vanatoare,cu piciorul pe vanat.Iar apoi,Soc & Groaza,iar de restul CORUPTIE,marca JUSTITIE CAPTURATA. Ah,eram sa uit lucrul cel mai important: si 2 suflete NEVINOVATE,pe nume Alexandra & Luiza. UCISE. :(((
Nu stau la aceeasi masa demnitarii si cei care le asigura protectia! Nu ne credeti prosti, ca nu suntem…
sa discutati despre o intalnire si justificarea ei? dupa Maretul decembrie 2024 totul este o Maya…sau ne-am trezit intr-o trista realitate ca Mark Twain avea dreptate, ca UE este un Cordon sanitar impotriva cetatenilor ei pt ca asa vrea o persoana nevotata si care detine puterea de a umili milioane, zeci sau sute de milioane de cetateni pt a-si pastra puterea si vas….fara demnitate, fara radacini, doar niste frunze in bataia sinecurilor…
in foto: PSDan si haita
SRI TV e de toată jena! Eu înțeleg că orădeanul Tetzari îl vrea pe Bolojan președinte, înțeleg și că , având internetul îi stă SRI în coastă, dar putea să învețe de la ei, nu să umble cu manevre din spatele blocului vorba lui Hagi. Hai că e weekend și mă plictisiți cu prostiile astea!
Intelegi gresit, Teszari n-a fost interesat vreodata de politica, acum ca niciodata, la averea facuta.
Ce vreti sa sugerati, un secorist il conduce pe Nicolae Danutz, si la masa ? Stati linistiti, daca ar fi avut atata minte, n-ar fi fost secorist, adica la ordinul lui Danutz. Inteleg, voi sunteti gazetari, nu va apara si nu va conduce cineva, nici macar cel care va plateste !