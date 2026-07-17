EXCLUSIV „Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL”. Rareș Bogdan, despre noua platformă liberal-conservatoare

„Platforma Liberal-Conservatoare s-a născut deoarece era o urgență. Când îți arde casa, chemi pompierii, nu te-apuci să-i ridici osanale lui Nero. Avem, prin urmare, un forum de idei, unde pot veni să se exprime toți colegii. Mulți o fac deja. Sunt membri cu zeci de ani vechime în PNL, subliniez în PNL, nu formațiuni desprinse din PDSR, văruite ulterior.”, afirmă Rareș Bogdan pentru Cotidianul.ro.
Printre membrii PNL care aderă la această platformă, spune Rareș Bogdan, sunt primari, șefi de consilii județene și consilieri, „pe care-i opresc oamenii pe stradă și-i întreabă: ce aveți de gând cu noi?”
„Și nu este faptul că românii așteaptă un salvator, ci de zeci de mii de firme care au redus deja dramatic numărul angajaților. Sunt și firme mari, fabrici de anvelope, materiale de construcții, conducte sau alte componente de infrastructură, care și-au anulat planurile de investiții.”, adaugă acesta.
„Alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică”
„Revenind la partea doctrinară, noi suntem cei care credem că alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică pe care electoratul nu o va înghiți. Cu excepția unor curente mai noi din zona woke, românii sunt profund credincioși și nu sunt dispuși să-și abandoneze convingerile tradiționale.”, afirmă europarlamentarul PNL.
Acesta spune despre „conservatorii” din partid că sunt „atacați din toate direcțiile” pentru că au o altă viziune despre ce ar trebui să însemne liberalismul. „Dar dacă liberalismul echivalează acum cu a-l lăuda pe Ilie Bolojan și a justifica măsurile aberante care au închis peste 100.000 de firme și pe altele le-au trimis în zona gri, avem o urgență.”
„Un partid care consideră libertatea de exprimare valoare fundamentală, un drept câștigat cu sânge, acesta era odată PNL! Un partid de oameni care stau în picioare și au un proiect național, cu idealul ridicării capitalului românesc, nu asasinarea lui, acesta era odată PNL. Un partid pentru care „Prin noi înșine” însemna să ai meșteri să-ți repare tancul cu care faci Marea Unire, nu să-i aduci de la Polul Nord. Acesta era odată PNL.”, spune Rareș Bogdan.
„Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL”
Europarlamentarul PNL susține că există oameni care sunt îngrijorați de alunecarea PNL către progresism și care acum sunt lângă Ilie Bolojan. „Ei sunt conștienți că economia este pe tobogan, dar susțin deocamdată un punctaj de partid în privința comunicării.”
„Să vedem dacă vor avea curajul să stea în picioare! Au datoria să o facă, pentru că înaintașii noștri nu și-au abandonat convingerile și au sfârșit în închisorile comuniste, sau la canal, iar cei care au supraviețuit nu și-au vândul sufletul pentru funcții. Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL. Nu formal, prin excluderi, ci prin argumente. Iar argumentul în fața căruia conștiința unui bărbat nu șovăie niciodată trebuie să fie țara sa. Căci nu este luată cu chirie, ci este spațiul vital al copiilor noștri.”, mai spune acesta.
Rareș Bogdan adaugă faptul că o țară nu este „un birou contabil, care are în vedere doar două coloane, încasări și cheltuieli”.
„Pentru a conduce contabilitatea este nevoie acum doar de un soft AI, pentru o țară ai nevoie de conștiințe. Ce urmează, să distrugem chiaburii, să redistribuim proprietăți, să umblăm dezbrăcați, cum le place progresiștilor?”, se întreabă acesta.
O nouă platformă „liberal-conservatoare” în interiorul PNL
Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, și-a anunțat intenția de a crea o platformă liberal conservatoare în interiorul Partidului Național Liberal. Într-un anunț făcut pe rețelele de socializare, liderul liberal argumentează că platforma este realizată drept alternativă la actuala conducere a partidului.
Tișe invocă și necesitatea unui nou guvern cu puteri depline pentru România. Alin Tișe este unul dintre liderii liberali care face parte din tabăra informală organizată în spatele lui Adrian Veștea.
Alin Tișe face parte din tabăra informală din partid care l-a susținut la vot pentru a deveni premier pe șeful CJ Brașov, liberalul Adrian Veștea, care a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma un guvern fără a anunța în prealabil conducerea partidului.
La votul intern de după nominalizare, Alin Tișe s-a opus în BPN atât la continuarea rupturii de PSD, cât și la ideea unui vot negativ pentru executivul Veștea.
34 comentarii
Davai ceas, davai mosie, haraso democratie.
balauru are sapte capete, capuri sau capete
Incepeti cu Bolojan. ”L-ati bagat pe dracul in case.”
După o activitate mediocră de jurnalism, marele europarlamentar sa ne spună ce inițiativa personală a avut la Bruxelles și a dus-o la capăt!
Forța Bolojan!Jos cu pigmeii putrizi ai politicii românești!
Romania sub guvernarea de 12 luni de zile cu Nicusor Dan si Ilie Bolojan, a avut in iunie 2026 o rata anuală a INFLATIEI de 9,2% cea mai mare din UE, de peste 3 ori mai mare decat media UE. Romania printre tarile din UE cu ce nai mare numar de judecatori. Romanii au cea mai SCURTA viata profesionala din UE. In Trim. l din 2026 Romania a inregistrat un PIB de 499,7 mld. lei, cel mai MIC din ultimii 35 de ani. Cea mai mare crestere de preturi inregistrandu-se la SERVICII de 13,67%, apoi la marfurile nealimentate de 12,29% si cele alimentare majorate cu 5,75% !.
Asteptam cu interes Alegerile Anticipate din toamna aceasta 2026 !..
Bolojan,Sigartau,Muraru cancerele PNL.Scapati de ei.
Dacă îi știți bine , dați-ii fară ! Veți fi susținuți de majoritatea romănilor sănătoși la cap . Și sunt , foarte mulți . Succes !
BOLOJAN CONDUCE BOLSHEVISMUL !
*CIUMA-PORTOCALIE*=PNL, va avea soarte PNTCD și va dispărea din parlamentul României la viitoarele alegeri anticipate din toamna !
Rareș Bogdan are simt bun la politica, cu implementarea pare ca nu se pricepe. Sustinerea lui Ciuca a fost un gest bine ales (sunt multi militari/politisti/securisti in tara + familiile lor). Numai ca a fost greu sa-l faca star pe unul care nu e vorbaret din nascare. Sper sa-i iasa initiativa asta!
Rareș Ghiolban, impostor, cartiță, coadă de topor, liberal accidental, „a căzut rușinos la examenul de capacitate in fața Europei” si in fața PNL. Răutatea, se știe, nu construiește, ci desfiinteaza.
Peneleul bolojenist are în plan o fuziune cu usereul; aceasta va fi o construcție neomarxistǎ pe care ei o numesc „de dreapta”, în bunul spirit orwellian ce îi caracterizeazǎ.
de-aia au si pus COPITA pe PNL ca sa se vopseasca in galben CU VOPSEA FURATA !
Bravo Rares,le zici bine dar din lotul MENSEVICILOR !!!!!Bolsevicii sunt asa de mandri ca pot sa va inchida gura !!!
Una dintre marile realizari ale situatiei politice actuale este ca a devoalat,daca mai era necesar ,toti gradatii din PNL:))
In toamna l-as intimpina pe Bolojan cu urale in parlament si l-as confirma in unanimitatea parlamentara pentru urmatorii doi ani prim ministru,in ciuda liderilor de doi bani si a lui PSDan
Uite că există și liberali care atacă familia de cuvinte „progres”, „progresism”, „zona progresistă”, după ce aceste cuvinte au fost hulite de AUR și PSD. Poate că acest Bogdan le aruncă ocheade celor de la AUR, un loc pe listele electorale înseamnă un loc aproape sigur în viitoarele parlamente, român sau UE.
HA,ha,haaa! Pina una alta draga Rares ai fost dat tu afara din PNL. Noua generatie inlatura buturugile !
Bolșevismul are în ADN trădarea și minciuna împachetate în idei mărețe. Voi, Batistuță dragă, sunteți trădători, mincinoși și vindeți gogoși la geam. Tu ai fost adus in PNL pentru că esti o vuvuzea, nimic altceva. Dați-vă afară singuri.
Păi Rareș Bogdan e bolșevicul-șef și progresist pur-sânge, își închipuie cumva că parcursul său politic și istoria sa în Parlamentul European s-au volatilizat?
Și de când e PNL o formațiune conservatoare? Conservatori au fost cei de la PNȚ-CD, pe când PNL a fost permanent exponentul modernizării și modernității în România. Dacă acum au devenit tradiționaliști, atunci să se ia de braț cu AUR…
Măscăriciule, poate ne spui dacă Veștea a fost la Muntele Athos pentru reușita fiului rătăcitor la Bacalaureat?
La Athos se duc toti politicienii, dar mai ales ministri! Au o dorinta legata de crucea mamei lor … sau ceva de genul … sa fie alba si mare … daca se poate cu marmura de la Templul Afroditei!
Rareș Bogdan, cum „să dai afară bolșevicii din PNL”, când MARELE MESTRU bolșevic este chiar Președintele PNL, fost șofer de camion cu un trecut al naibii de gri…
din toate partidele !
cum :) Liberalii..bolshevici parfumati iakobini socialisti la baza Fura de la stat pentru proiecte megalomanice pentru a se imbogati in nume propriu…nu este nic o deosebire intre bolshevici si liberali…cind liberalii or sa faca afaceri prin capitalul lor propriu si or sa vinda produsele muncii lor pe piata externa ii vom crede..dar pina atunci ce vedem e ca fura de la stat prin asa zisele comisioane la cumparare–adica iau spaga de la straini ca sa isi vinda interesele concetatenilor…tzoparlane o pricepusi…sau e greu pentru un filfizon inchipuit si narcisist ca tine
Dupa aproximativ 11 luni, Romania sub guvernare PNL-Ilie Bolojan, domina detașat *primul loc* in toate rapoartele economice publicate azi de EUROSTAT :….Cea mai mare INFLATIE din Europa !. Cea mai mare scădere a CONSUMULUI populatiei!. Cea mai mare scădere a SERVICIILOR!. Cea mai mare scădere a productiei INDUSTRIALE!. Cea mai mare scădere a puterii de CUMOARARE!. Cea mai mare scădere a SALARIULUI real !. Cea mai mare dobanda platita la CREDIT!. Cel mai mare deficit de Cont Curent!.
Deci cealaltă variantă,incapacitatea de plată, era mai bună. Se pare că voi până nu vă dați cu capul de asfalt nu vă dezmeticiți.
Sunt satul de platformel;e penelisteUltima pe care ma suisem si eu o nasise nistorescu si marga Era cea cetateneasca Un sunet n-au scos atotdemocratii, cand cecereul a anulat alegerile si micronul l-a pus pres pe nicu multhulitul de azi PS Ca neica rares a schimbat batista liberala cu hartia hygenica stiu de mult
Pomade,canta la alta masa!
Iarasi lozinci cu bolsevicii. Astia chiar nu mai au creier ?
o sa pleci din PNL?
Vai ce pierdere!……
In sfarsit, au aflat si astia ca liberalismul este de stanga, nu de dreapta !
daca am ajuns sa avem PSD cu mentalitate „liberala” (ca doar Ciordacu a privatizat si vandut Hidroelectrica la interlopi, Nastase a vandut tot petrolul, gazul si padurile Romaniei, dupa ce a privatizat total transparent Petrom), inseamna ca mergem din bine in mai bine
Iote cine vorbeste!! Cel care provine din veche familie comunista, cu tatal care a fost director de combimat inainte de 1990!! Urmasii 2 si 3 au gura cea mai mare, pierd sinecurile de partid….