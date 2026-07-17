EXCLUSIV „Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL”. Rareș Bogdan, despre noua platformă liberal-conservatoare

„Platforma Liberal-Conservatoare s-a născut deoarece era o urgență. Când îți arde casa, chemi pompierii, nu te-apuci să-i ridici osanale lui Nero. Avem, prin urmare, un forum de idei, unde pot veni să se exprime toți colegii. Mulți o fac deja. Sunt membri cu zeci de ani vechime în PNL, subliniez în PNL, nu formațiuni desprinse din PDSR, văruite ulterior.”, afirmă Rareș Bogdan pentru Cotidianul.ro.

Printre membrii PNL care aderă la această platformă, spune Rareș Bogdan, sunt primari, șefi de consilii județene și consilieri, „pe care-i opresc oamenii pe stradă și-i întreabă: ce aveți de gând cu noi?”

„Și nu este faptul că românii așteaptă un salvator, ci de zeci de mii de firme care au redus deja dramatic numărul angajaților. Sunt și firme mari, fabrici de anvelope, materiale de construcții, conducte sau alte componente de infrastructură, care și-au anulat planurile de investiții.”, adaugă acesta.

„Alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică”

„Revenind la partea doctrinară, noi suntem cei care credem că alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică pe care electoratul nu o va înghiți. Cu excepția unor curente mai noi din zona woke, românii sunt profund credincioși și nu sunt dispuși să-și abandoneze convingerile tradiționale.”, afirmă europarlamentarul PNL.

Acesta spune despre „conservatorii” din partid că sunt „atacați din toate direcțiile” pentru că au o altă viziune despre ce ar trebui să însemne liberalismul. „Dar dacă liberalismul echivalează acum cu a-l lăuda pe Ilie Bolojan și a justifica măsurile aberante care au închis peste 100.000 de firme și pe altele le-au trimis în zona gri, avem o urgență.”

„Un partid care consideră libertatea de exprimare valoare fundamentală, un drept câștigat cu sânge, acesta era odată PNL! Un partid de oameni care stau în picioare și au un proiect național, cu idealul ridicării capitalului românesc, nu asasinarea lui, acesta era odată PNL. Un partid pentru care „Prin noi înșine” însemna să ai meșteri să-ți repare tancul cu care faci Marea Unire, nu să-i aduci de la Polul Nord. Acesta era odată PNL.”, spune Rareș Bogdan.

„Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL”

Europarlamentarul PNL susține că există oameni care sunt îngrijorați de alunecarea PNL către progresism și care acum sunt lângă Ilie Bolojan. „Ei sunt conștienți că economia este pe tobogan, dar susțin deocamdată un punctaj de partid în privința comunicării.”

„Să vedem dacă vor avea curajul să stea în picioare! Au datoria să o facă, pentru că înaintașii noștri nu și-au abandonat convingerile și au sfârșit în închisorile comuniste, sau la canal, iar cei care au supraviețuit nu și-au vândul sufletul pentru funcții. Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL. Nu formal, prin excluderi, ci prin argumente. Iar argumentul în fața căruia conștiința unui bărbat nu șovăie niciodată trebuie să fie țara sa. Căci nu este luată cu chirie, ci este spațiul vital al copiilor noștri.”, mai spune acesta.

Rareș Bogdan adaugă faptul că o țară nu este „un birou contabil, care are în vedere doar două coloane, încasări și cheltuieli”.

„Pentru a conduce contabilitatea este nevoie acum doar de un soft AI, pentru o țară ai nevoie de conștiințe. Ce urmează, să distrugem chiaburii, să redistribuim proprietăți, să umblăm dezbrăcați, cum le place progresiștilor?”, se întreabă acesta.

O nouă platformă „liberal-conservatoare” în interiorul PNL

Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, și-a anunțat intenția de a crea o platformă liberal conservatoare în interiorul Partidului Național Liberal. Într-un anunț făcut pe rețelele de socializare, liderul liberal argumentează că platforma este realizată drept alternativă la actuala conducere a partidului.

Tișe invocă și necesitatea unui nou guvern cu puteri depline pentru România. Alin Tișe este unul dintre liderii liberali care face parte din tabăra informală organizată în spatele lui Adrian Veștea.

Alin Tișe face parte din tabăra informală din partid care l-a susținut la vot pentru a deveni premier pe șeful CJ Brașov, liberalul Adrian Veștea, care a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma un guvern fără a anunța în prealabil conducerea partidului.

La votul intern de după nominalizare, Alin Tișe s-a opus în BPN atât la continuarea rupturii de PSD, cât și la ideea unui vot negativ pentru executivul Veștea.

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