EXCLUSIV Alin Tișe, fondatorul noii platforme din PNL: „Nu fac parte din nicio tabără”

Alin Tișe, șeful CJ Cluj și fondatorul Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul PNL, a explicat faptul că este unul dintre puținii liberali care nu a beneficiat de alianțe electorale cu PSD. Acesta critică actuali liberali care în trecut au beneficiat electoral de pe spatele unui sprijin electoral social-democrat, dar acum critică partidul condus de Sorin Grindeanu.

„Cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD”

Într-un anunț făcut ieri pe rețelele de socializare, liderul liberal argumenta că platforma este realizată drept alternativă la actuala conducere a partidului. Tișe invoca și necesitatea unui nou guvern cu puteri depline pentru România.

„Partidul acesta aparține în egală măsură mie, cât și celorlalți colegi. Spre deosebire de alți colegi care au candidat cu USL sau susținuți de PSD, eu am fost printre puținii PNL-iști din țară care niciodată, dar niciodată, nu am făcut înțelegeri cu PSD. Ci m-am luptat electoral permanent.

Ca atare, cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD, au fost susținuți și de PSD. Eu nu! Așa că această regăsire a PNL în interior, pe principiile și valorile lui statutare, este o chestiune firească”, a spus Alin Tișe în discuția cu Cotidianul.

Șeful CJ Cluj susține că nu face parte din interiorul niciunei tabere din interiorul PNL. Acesta se detașează atât de Tabăra Veștea, cât și de cea organizată în jurul premierului interimar Ilie Bolojan.

Alin Tișe: Eu nu fac parte din nicio tabără

„Eu nu fac parte din nicio tabără: nici a trădătorilor etichetați și nici a celor care au confiscat partidul și îl duc spre neomarxism. Eu susțin PNL împreună cu oamenii onești care timp de 20 de ani am activat doar aici și am adus voturi permanent pentru partid, mult peste votul electoral al partidului. Din această perspectivă vorbesc! Cred că sunt îndreptățit! Toți care simt astfel vor ajuta acest partid să se regăsească.

(…) Am susținut un guvern stabil cerut de președintele țării! Și susțin mai departe asta. Nu mă interesează nicio persoană”, a transmis Alin Tișe.

Întrebat dacă a primit telefoane de la oameni din tabăra șefului PNL, Ilie Bolojan, prin care să fie apostrofat pentru inițiativă, Alin Tișe a transmis că nu poate fi tras la răspundere de nimeni din partid, având în vedere rezultatele sale electorale.

„Nu are cine și cum să mă certe în acest partid, întrucât nimeni din PNL nu a avut rezultate mai bune decât ale mele. Deși unii candidați au fost susținuți de PSD, iar alții de USR în județele lor. Eu doar de PNL, permanent”, a explicat Alin Tișe.

„Nu mă interesează nicio tabără și nicio persoană. Vorbesc de principii și crez!”

Mai mulți liberali și-au arătat susținerea public pentru inițiativa lui Alin Tișe. Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și Ionuț Stroe au lăudat public platforma. Întrebat dacă aceștia și-au arătat disponibilitatea de a intra în rândurile platformei sau chiar să pună umărul la creșterea ei, Alin Tișe a spus că orice membru PNL poate fi primit în facțiune. Acesta a ținut însă să reitereze că nu îl interesează persoane sau tabere din interiorul partidului.

„Platforma este inițiată de mine pentru orice membru PNL care consideră că trebuie acest partid să se regăsească pe calea dreaptă, așa cum este statutul lui. Reformarea lui și așezarea lui pe criterii de performanță.

Eu am reformat administrația publică în Cluj în mod real, nimeni în țară nu a făcut asta. Rezultatele electorale trebuie să conteze în partid, nu promovarea de nonvalori electorale, fără voturi în spate. Ce s-a întâmplat acum…

Despre asta este vorba, foarte simplu. Nu mă interesează nicio tabără și nicio persoană. Vorbesc de principii și crez! Eu am făcut asta în toată cariera mea politică. De aceea sunt împăcat cu mine”, a transmis Alin Tișe în discuția cu Cotidianul.