Nicușor Dan nu ia „în serios” suspendarea și spune că anticipatele sunt un „semn de imaturitate politică”

Președintele Nicușor Dan afirmă că nu ia în serios scenariul suspendării sale din funcție și consideră că discuțiile despre alegeri anticipate reprezintă un semn de „imaturitate politică”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat observatornews.ro, la întoarcerea de la summitul desfășurat la Kiev.
Nicușor Dan a vorbit și despre blocajele din politică, spunând că, în ultimele luni, a încercat fără succes să faciliteze un dialog
Suspendarea, un subiect „total neserios”
Întrebat despre posibilitatea suspendării sale din funcție, Nicușor Dan a respins categoric acest scenariu.
„Cred că este un subiect total neserios. Suspendarea trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru încălcări serioase ale Constituției”, a spus președintele.
În opinia sa, faptul că o parte a opiniei publice tratează această ipoteză ca pe una plauzibilă reflectă nivelul ridicat de neîncredere în clasa politică.
„Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta nu este ceva ce iau în serios”, a adăugat el.
Anticipatele, semn de „imaturitate politică„
Nicușor Dan afirmp în cadrul interviului că este împotriva organizării de alegeri anticipate, pe care, de altfel, le consideră inutile și generatoare de instabilitate.
„Alegerile anticipate reprezintă un semn de imaturitate politică. Câteva luni în plus de incertitudine pentru români, iar rezultatul va fi tot cam acela”, a afirmat șeful statului.
Acesta a respins și ideea că discuțiile despre anticipate ar reprezenta un instrument de șantaj politic.
„Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan”, a precizat acesta.
Nicușor Dan, despre „mirajul alegerilor viitoare”
Șeful statului a criticat faptul că unii politicieni se concentrează pe următorul scrutin electoral, în loc să guverneze.
„Există tot timpul mirajul alegerilor viitoare. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri”, a spus el.
Nicușor Dan este dezamăgit de faptul că o mare parte din energia clasei politice a fost consumată în dispute interne, în loc să fie folosită pentru proiecte de dezvoltare.
„Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică. (…) Am pierdut cu toții o energie care era utilă pentru alte lucruri, pentru oameni”, a mai spus președintele.
19 comentarii
GRESSIT! AFIRMATIE POPULISTA pe care nici macar el nu o crede
Anticipatele ar arata inca o data ca poporul are dreptate.
GRESSIT! AFIRMATIE POPULISTA pe care nici macar el nu o crede
Anticipatele ar arata inca o data ca poporul are dreptate.
Pentru a ieși din această criză politica alegerile anticipate CORECTE este singura soluție. E URGENT !
Las-o așa cu suspendarea , și ai să te trezești cu un șut … fix în fund și dat afară de la Cotroceni . La fel de simplu și suspect , ca la intrare … . Și nu pentru că Romănia ar fi sucombat fără tine …
pai da, ca alarmistii astia chip-ati sunt programati de SOROS !
Ce pretentie poate avea ori ce roman la acest unicat al prostiei ? Priviti toate interviurile luate de presa si veti constata dupa cum raspunde, sau figurile pe care le face ,gesticuleaza cu mainile , dupa cum merge si toate gafele facute de el ,cam cat de inteligent este omul. O catastrofa !
Tot ce este in constitutie este democratic, constitutia a fost votata de popor. Poporul dixit, nu interpretare a la pe s dan. Alegerile anticipate ar schimba multe. Pe s e d din primul poartid parlamentar ar deveni partid balama, viitorul parlament ar putea duce sigur la suspendarea lui pe s dan, guvernul ar fi condus de PNL
Altfel spus, revenim la lovituri de stat si totalitarism deoarece democratia inseamna imaturitate politica.
Dar presedintele ce maturitate are cand submineaza democratia si vointa natiunii?!! Tine cu dantii ca nu zboare mai repede de pe deal……ca a dat de dulce, de la salariul de cercetator amarat….
a mari…careia i s-a spus sa faca pe ONG-istul ca are viitor apoi cand a intrat in rolul de primar i s-a promis ca va fi pres si poate de aceia nu calca pe covor l-a scos pescarul din acvariu ca sa-l citez pe Cristoiu…intrebarea unde vietuieste pescarul in Romania, in Franta sau in Germania ca sa stim pe cine hranim cu bogatiile Romaniei?
Alegerile anticipate sunt o soluție prin care putem scăpa de ONG-ul nociv usr
Anticipate nu se vor tine, Primul care pierde juma este PSD, AUR se divide, iar USR se amesteca cu PNL si castiga alegerile. AUR este crescut artificial, dar nu va prindeti. Dintre toate partidele si partidutele din Parlament, niciunul dintre parlamentari n-a trecut la AUR !!! Continuati, aveti cap, nu va ploua in gat !
a visat si Basescu atunci cand a ”vopsit” PD-L in PNL iar aritmetica spune ca 14+12=26 in cel mai fericit caz daca romanii amneziati vor fi fericiti cu impozitul crescut cu 70%, TVA, inflatie si lipsa indexarii de trei ani, iar invatamantul care in loc sa primeasca 6% primeste 2-3% din PIB in scadere…iar demografic suntem in declin…asa ca unite n-ar trebui sa prinda mai mult de 15-20%…e posobil sa apara aripioare de stanga si de dreapta precum Ponta sau Tarziu/cate 10%, dar tot raman procente pt un AUR de peste 30% sau 40% si 20% pt PSD
si anticipate si suspendare, doar „toamna se numara bobocii”…este esential pt unii sa se ”numere bobocii”
Abramburel, tu esti om serios nu-i asa ! Cred personal ca esti foarte mandru de tine, si de ceea ce ai facut Romaniei, sincer meriti o statuie in piata la Bucur Obor, unde a mai fost una, da a fost data jos.
Despre ce suspendare vorbiti, ati uitat cum a fost aparat Basescu de demitere de catre comunistul extremist portughez Barroso si de un secretar al unui scretar de stat venit din SUA ? SSimion a ajuns sa-si bata joc si de voi ? Meritati !
ca nu sunt democratii lui Biden ci republicanii care prin Vance au vorbit de intamplari…
Doar ca americanii lui Trump n-au pronuntat 3 cuvinte: AUR, SSimion si Georgescu. Deci, acestia nu exista pentru SUA, cum n-a existat fostul premier al Canadei, disparut fara urma. Americanii nu sprijina iubitorii de fas.cism/legi.onarism pentru care au facut WW2.
de ce crezi ca o suspendare a unei scenete este o bataie de joc si anularea alegerilor unde Elena Lasconi este o victima este un lucru pozitiv? Daca e in Constitutie atunci e posibala si suspendarea si anticipatele