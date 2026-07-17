Nicușor Dan nu ia „în serios” suspendarea și spune că anticipatele sunt un „semn de imaturitate politică”

Președintele Nicușor Dan afirmă că nu ia în serios scenariul suspendării sale din funcție și consideră că discuțiile despre alegeri anticipate reprezintă un semn de „imaturitate politică”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat observatornews.ro, la întoarcerea de la summitul desfășurat la Kiev.

Nicușor Dan a vorbit și despre blocajele din politică, spunând că, în ultimele luni, a încercat fără succes să faciliteze un dialog

Suspendarea, un subiect „total neserios”

Întrebat despre posibilitatea suspendării sale din funcție, Nicușor Dan a respins categoric acest scenariu.

„Cred că este un subiect total neserios. Suspendarea trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru încălcări serioase ale Constituției”, a spus președintele.

În opinia sa, faptul că o parte a opiniei publice tratează această ipoteză ca pe una plauzibilă reflectă nivelul ridicat de neîncredere în clasa politică.

„Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta nu este ceva ce iau în serios”, a adăugat el.

Anticipatele, semn de „imaturitate politică„

Nicușor Dan afirmp în cadrul interviului că este împotriva organizării de alegeri anticipate, pe care, de altfel, le consideră inutile și generatoare de instabilitate.

„Alegerile anticipate reprezintă un semn de imaturitate politică. Câteva luni în plus de incertitudine pentru români, iar rezultatul va fi tot cam acela”, a afirmat șeful statului.

Acesta a respins și ideea că discuțiile despre anticipate ar reprezenta un instrument de șantaj politic.

„Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan”, a precizat acesta.

Nicușor Dan, despre „mirajul alegerilor viitoare”

Șeful statului a criticat faptul că unii politicieni se concentrează pe următorul scrutin electoral, în loc să guverneze.

„Există tot timpul mirajul alegerilor viitoare. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri”, a spus el.

Nicușor Dan este dezamăgit de faptul că o mare parte din energia clasei politice a fost consumată în dispute interne, în loc să fie folosită pentru proiecte de dezvoltare.

„Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică. (…) Am pierdut cu toții o energie care era utilă pentru alte lucruri, pentru oameni”, a mai spus președintele.

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