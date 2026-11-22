Ce face, de fapt, folia

Folia nu generează căldură în plus, rolul ei este să returneze în încăpere o parte din căldura care, fără ea, ar trece prin perete.

Drumul căldurii spre zid

Când caloriferul funcționează, aerul cald se ridică și se mișcă prin cameră. Nu toată energia ajunge însă în aer. O parte pleacă sub formă de radiație spre suprafețele apropiate, printre care și peretele din spatele caloriferului. Dacă acest perete dă spre exterior, o parte din energie se pierde afară.

Aluminiul reflectă foarte bine căldura, așa că se comportă ca un scut și o redirecționează spre cameră, potrivit leggo.it.

Un câștig de doar câteva zecimi de grad

Efectul rămâne modest, pentru că un calorifer radiază doar o mică parte din căldura pe care o produce, iar folia influențează strict această fracțiune.

Cu o folie obișnuită de bucătărie, temperatura aerului din încăpere crește, așadar, cu câteva zecimi de grad, iar zidul din spatele caloriferului rămâne ceva mai rece.

Un sfat recomandat de specialiști

Nu este vorba, totuși, de o legendă urbană. Metoda apare printre recomandările ENEA, agenția națională italiană pentru energie, pentru reducerea costurilor cu încălzirea, scrie chimica.today.

În Marea Britanie, Energy Saving Trust estimează că factura poate scădea cu aproximativ 25 de lire sterline pe an atunci când panourile reflectorizante sunt montate pe pereți exteriori fără izolație.

Pe un perete interior, căldura nu iese oricum din locuință. La aceeași concluzie a ajuns și un studiu al Universității Roma Tre.

Panoul reflectorizant dă rezultate cu atât mai bune cu cât izolația peretelui exterior este mai slabă.

Locuințele în care diferența se simte

Rezultatele se văd mai ales în casele vechi, unde caloriferele sunt lipite de pereți exteriori slab izolați. În astfel de camere, temperatura urcă puțin mai repede și se menține mai mult, iar încălzirea poate fi oprită ceva mai devreme. Primele care ar merita folia sunt caloriferele de pe pereții orientați spre nord și cele din încăperile foarte reci.

Dacă, în schimb, caloriferul se află pe un perete interior sau locuința este deja bine izolată, avantajul devine minim.

Pașii pentru o montare corectă

Folia se pune doar când caloriferul este oprit și s-a răcit. Bucata, fie folie, fie panou, se taie puțin mai mare decât caloriferul, ca să acopere integral porțiunea de perete din spatele lui. Fixarea se face cu bandă dublu adezivă rezistentă la căldură, cu fața lucioasă orientată spre cameră, adică spre calorifer.

Între folie și perete este recomandat să rămână puțin aer, pentru ca zidul să nu preia direct căldura. Pe un perete denivelat sau la un calorifer așezat într-o nișă, folia se poate aplica pe un panou ușor de polistiren, care adaugă izolație în plus.

Obiceiuri care completează trucul

Efectul crește dacă folia este combinată cu câteva gesturi simple, cum ar fi folosirea unor draperii groase trase seara, garniturile montate la ferestrele vechi și calorifere lăsate libere, neacoperite de mobilă sau de perdele.

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