Actul din care reiese cine este partenerul de afaceri

Certificatul constatator este eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și confirmă datele la zi înregistrate pentru o firmă: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI), sediul social, asociații, administratorii, capitalul social, obiectul de activitate și starea juridică.

Din aceste date reiese identitatea reală a partenerului de afaceri. În prezent, documentul poate fi obținut online, fără deplasări, iar pentru solicitare e suficient CUI-ul firmei.

Statutul juridic al spațiului, în extrasul de carte funciară

Emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, extrasul de carte funciară prezintă situația juridică a imobilului: cine îl deține, ce suprafață are, ce sarcini există asupra lui, de exemplu ipoteci sau sechestre, ce notări au fost făcute și dacă sunt impuse restricții.

Extrasul poate fi cerut și online și este transmis electronic, prin email. Solicitarea nu e rezervată proprietarului, ci e deschisă oricui are un interes, arată sursa citată.

Trei aspecte de urmărit în datele firmei

Înainte de semnare, certificatul constatator permite verificarea a trei lucruri esențiale. Primul ține de reprezentare: se verifică dacă persoana cu care se negociază este chiar administratorul firmei ori dacă e îndreptățită să o reprezinte.

Al doilea privește funcționarea firmei, adică dacă aceasta este activă sau dacă a intrat într-o procedură cu posibile efecte asupra activității ei.

Al treilea vizează concordanța dintre sediul declarat și obiectul de activitate, pe de o parte, și ceea ce se prezintă în negociere, pe de altă parte.

Instituțiile care solicită certificatul

Certificatul constatator nu servește doar la verificarea unui partener. Băncile îl cer frecvent, la fel ca autoritățile contractante în cazul licitațiilor publice, notarii și instanțele.

Pentru că multe instituții acceptă doar un certificat recent, emis de regulă cu cel mult 30 de zile în urmă, e bine ca cerința instituției unde va fi depus să fie verificată din timp.

Date actuale sau istoricul complet al firmei

Documentul este emis de Registrul Comerțului, care îl semnează electronic. Când certificatul e necesar pentru o procedură anume, trebuie stabilit exact tipul de document cerut. În afară de certificatul cu datele la zi, există și raportul istoric ONRC, care cuprinde întreaga evoluție a firmei și se folosește, în general, în anumite proceduri, precum insolvența.

Proprietarul înscris și sarcinile imobilului

Varianta folosită de obicei pentru o verificare prealabilă semnării este extrasul de carte funciară pentru informare. Din el reiese dacă firma care închiriază sau vinde spațiul figurează, în realitate, ca proprietar înscris, dacă asupra imobilului există o ipotecă sau alte sarcini cu impact asupra tranzacției și dacă în cartea funciară au fost înscrise notări sau litigii.

Pentru a solicita extrasul e nevoie de identificatorul imobilului. Acesta apare într-un extras anterior de carte funciară sau în contractul de vânzare-cumpărare, dar poate fi obținut și direct de la proprietar.

Dacă vânzarea se finalizează la notar, acesta cere separat un extras de carte funciară pentru autentificare, un document cu alt rol în cadrul procedurii notariale.

Alte situații în care extrasul e necesar

Extrasul de carte funciară e solicitat des și în alte contexte. Băncile îl cer la creditele ipotecare, primăriile îl solicită, de pildă, pentru autorizația de construire, iar instanțele îl cer și ele.

Serviciile de evidență a persoanelor îl acceptă ca dovadă a adresei atunci când eliberează o carte de identitate nouă.

Ordinea recomandată a verificărilor

Se solicită în primul rând CUI-ul firmei, pe baza căruia se obține certificatul constatator, iar numele administratorului, sediul și starea firmei se compară cu informațiile primite de la partener.

Urmează solicitarea identificatorului imobilului și obținerea extrasului de carte funciară pentru informare, ca să se confirme că proprietarul înscris este chiar firma în cauză și că nu există sarcini.

Negocierea detaliilor contractuale vine abia după aceste verificări. Orice nepotrivire între cele două documente e recomandat să fie clarificată înainte de semnare, fie prin explicații cerute partenerului, fie cu sprijinul unui avocat.

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