Cum să îți păstrezi atelierul cald în zilele reci de iarnă

Într-un atelier folosit câteva ore pe zi, frigul se simte înainte să înceapă lucrul. Bancul de lucru rămâne rece, iar încăperea pierde repede căldura când se deschide ușa. Un aparat de încălzire poate rezolva o parte din problemă, dar alegerea lui depinde de spațiu și de programul de lucru.

Pentru încălzirea temporară, tunurile de căldură sunt o opțiune de luat în calcul. Înainte de cumpărare, merită însă verificate câteva lucruri care influențează atât consumul, cât și condițiile în care aparatul poate fi utilizat.

Începe cu volumul încăperii și pierderile de căldură

Suprafața atelierului spune doar o parte din poveste. Două spații de câte 40 de metri pătrați au volume diferite dacă unul are tavanul la 2,5 metri, iar celălalt la 4 metri. Primul are 100 de metri cubi, al doilea 160. De aceea, o recomandare exprimată numai în metri pătrați poate fi înșelătoare.

Contează și cât de bine sunt izolați pereții, dacă există goluri pe lângă uși și cât de des intră aer rece. Un atelier în care poarta se deschide pentru fiecare mașină are alte pierderi de căldură decât o încăpere închisă pe durata lucrului.

Notează dimensiunile, temperatura de la care pornești și temperatura pe care vrei să o menții. Cu aceste informații poți cere o dimensionare justificată. Dacă iei în calcul un tun de căldură de pe Travandi.ro, compară modelele pornind de la necesarul spațiului și de la tipul de ardere, apoi verifică puterea și consumul din fișa tehnică.

Arderea directă și cea indirectă schimbă modul de utilizare

La un tun cu ardere directă, produsele rezultate din ardere ajung în fluxul de aer încălzit. Asta înseamnă că ventilația este o condiție de funcționare. Un astfel de aparat nu se folosește într-un atelier închis, fără aportul de aer cerut de producător.

Modelele cu ardere indirectă separă aerul încălzit de gazele de ardere printr-un schimbător de căldură. Gazele trebuie evacuate în exterior printr-un sistem montat conform instrucțiunilor. În configurațiile care permit acest lucru, aparatul poate sta afară, iar aerul cald poate fi introdus printr-un tub compatibil.

Diferența contează mai ales când oamenii petrec mai multe ore în încăpere. Pentru un atelier ocupat, trebuie verificate explicit destinația aparatului, evacuarea gazelor și cerințele de ventilație. Faptul că un model este mobil sau funcționează pe motorină nu îl face automat potrivit pentru orice interior.

Calculează costul pentru o zi de lucru

Prețul de cumpărare este ușor de comparat. Costul utilizării cere încă un calcul: consumul de combustibil pe oră înmulțit cu prețul combustibilului și cu numărul de ore în care funcționează arzătorul.

De exemplu, la un consum ipotetic de 2 litri pe oră și un preț ipotetic de 8 lei pe litru, patru ore de funcționare continuă înseamnă 64 de lei numai pentru combustibil. Exemplul nu descrie un anumit model și nu reprezintă un preț actual al motorinei. Folosește valorile echipamentului analizat și prețul pe care îl plătești efectiv.

Adaugă energia electrică necesară aparatului, întreținerea și eventualele accesorii de evacuare. Multe tunuri pe combustibil au nevoie și de alimentare electrică pentru ventilator și comenzile de funcționare. Verifică această cerință înainte să alegi un model pentru un spațiu fără priză.

Un termostat compatibil poate limita funcționarea la perioadele în care este nevoie de căldură. Consumul zilnic va depinde însă de temperatură, izolație și deschiderea ușilor, așa că nu poate fi dedus doar din capacitatea rezervorului.

Repară pierderile de căldură pe care le poți controla

O garnitură uzată la poartă sau un geam care nu se închide bine obligă aparatul să compenseze permanent intrarea aerului rece. Aceste probleme merită rezolvate înainte să cumperi un echipament mai puternic.

Păstrează însă deschiderile și instalațiile necesare ventilației. Reducerea infiltrațiilor necontrolate nu înseamnă astuparea gurilor de aerisire cerute pentru funcționarea în siguranță.

Amplasarea aparatului influențează și ea distribuția căldurii. Rafturile sau materialele stivuite în fața lui pot împiedica circulația aerului. Respectă distanțele din manual și păstrează libere atât admisia, cât și evacuarea aerului cald. Într-un atelier unde se lucrează cu vopsele, solvenți ori pulberi combustibile, compatibilitatea sursei de încălzire cu activitatea desfășurată trebuie verificată înainte de utilizare.

Alege în funcție de programul atelierului

Pentru lucrări ocazionale, contează cât de ușor poate fi pus în funcțiune aparatul și dacă încălzirea temporară justifică investiția. Pentru un atelier folosit zilnic, opt ore sau mai mult, merită comparat costul unui sezon întreg cu cel al unei instalații fixe, dimensionate pentru clădire.

Înainte de comandă, cere răspunsuri pentru situația concretă: ce putere este necesară, unde se evacuează gazele, ce alimentare electrică trebuie asigurată și cât costă funcționarea la programul tău. Aceste informații te ajută să alegi un aparat pe care îl poți folosi corect și al cărui consum îl poți estima înainte să înceapă iarna.