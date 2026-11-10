Bolojan poate câștiga războiul cu disidenții dar riscă să piardă partidul prin fuziunea cu Orban?

Între Polul Modernizării sau Polul Conservator? Asta e întrebarea zilei în Partidul Național Liberal. Cumva, termenul de “Pol” este unul care reverberează identitar pentru liberali care în vremurile partidului de rit vechi fredonau versurile “Liber sunt, nesupus/ Sunt un om spre Polul Plus”! Și cum istoria e ciclică, mai ales pentru al doilea partid ca vechime al bătrânului continent, la suportul polilor de putere ai partidului sunt chemați să pună umărul doi foști președinți liberali, tot din moștenirea PNL-ului vechi, Crin Antonescu și Ludovic Orban.

Primul s-a angajat de la distanță să facă galerie pentru tabăra conservatoare și virtualul ei candidat, Alin Tișe. Aici, avantajul este că Antonescu mai are un segment de electorat și un tip de adeziune chiar manifestă la o parte din activul de partid. Neajunsul este reprezentat de lipsa infrastructurii organizaționale, nu are acces direct la baza partidului, la primari. Capitol la care excelează Ludovic Orban. Este recunoscută relația sa neintermediată cu o mare parte din edili. Fapt constatat chiar de aceștia. Dezavantajul în acest caz este că liderul Forța Dreptei nu e un politician cu electorat propriu, nu mișcă masele partidului, nu generează emoție.

Altfel, cheia jocului de putere în PNL e ceva pe principiul, cine rezistă mai mult în picioare. Pentru Ilie Bolojan e important să scape de disidenți, dealtfel le-a și cerut să renunțe la acțiunile în justiție care se referă la decizii ale partidului sau vor fi dați afară din grupurile parlamentare și, totodată, se îndreaptă în instanță împotriva vechiului leadership acuzat că a tocat banii partidului fără acoperire sau pe motive editoriale, de promovare a volumului celebrului autor de carte, cunoscut și ca “Bunelu”. Deși responsabilitatea, aici, pare să îi ajungă din urmă chiar și pe cei apropiați de actualul președinte.

Disidenții vor apăsa pedala de accelerație pe organizarea unor alegeri în organizațiile județene, unde mandatele conducerilor au expirat deja. Calculul e simplu: primarii nemulțumiți de fostul premier pot înclina balanța. “Dacă la Brașov, Botoșani, Giurgiu sau Ilfov, ecuația e simplă pentru “puciști”, în alte 25 de județe cu președinți de consilii județene de la PSD, se speră că factorul finanțare a proiectelor locale, îi va face pe primarii liberali de acolo să susțină un candidat favorabil taberei conservatoare”, e afirmația sub anonimat a unui edil liberal din Ardeal. Un model similar s-a întâmplat în 2021 când au fost organizate alegeri județene înainte de “festivalul democrației”, care i-a opus pe Florin Cîțu și Ludovic Orban. Atunci, în majoritatea organizațiilor PNL au câștigat lideri favorabili candidaturii lui Cîțu. Sub impulsul nevăzut al autorității prezidențiale. De asta, pentru Ilie Bolojan și echipa sa e decisiv ca aceste alegeri să aibă loc după ce disidenții nu se vor mai găsi în PNL sau puterea lor va fi diminuată.

Revenind la Polul Modernizării, o fuziune cu Forța Dreptei în perioada următoare poate crea dificultăți în organizații care astăzi îi sunt fidele lui Ilie Bolojan. Și care păstrează amintirea unor relații complicate cu Ludovic Orban. O situație de felul acesta e la Cluj. Rămâne celebră scena din cadrul conferinței județene din 2021 când Orban, pe atunci președinte al partidului, e lăsat singur pe scaun în timp ce membrii clujeni ai “echipei câștigătoare” au urcat pe scenă pentru a se alinia în spatele lui Florin Cîțu. O imagine viralizată, menită să-l vulnerabilizeze pe președintele PNL de atunci.

S-or fi vindecat aceste răni? La începutul lui 2026 nu părea. Întrebat în ianuarie acest an de o posibilă fuziune a PNL cu Forța Dreptei condusă de Ludovic Orban, liderul liberalilor din Cluj, Daniel Buda, a comentat, ușor ironic și citez: “Ludovic Orban, în ultima perioadă a sa în PNL, a fost foarte iubit. Organizația Cluj, din câte știu… a luat anumite decizii care impactau organizația fără să se consulte. Inclusiv acea antagonizare a fostului deputat Sabin Sărmaș a fost potențată, spun unii, de Ludovic Orban”! (Sursa: Ziua de Cluj). Era, desigur, o referire la momentul când un candidat a fost promovat pe listele pentru Parlament peste capul organizației. Candidat care avea să intre în competiție în 2024 chiar cu Emil Boc la Primăria Cluj. Semn că animozitatea e încă acolo!

Exemple de genul Clujului se găsesc în mai multe județe, chiar între apropiații lui Ilie Bolojan. Robert Sighiartău sau Florin Roman au fost doi dintre cei mai mari contestatari ai lui Ludovic Orban, cei care îl secondau pe Rareș Bogdan la acea vreme în debarcarea sus numitului de la conducerea partidului. În plus, “nimeni nu știe partidul mai bine ca Ludovic Orban. Oamenii sunt aceeași. După vreo două luni, o să înceapă să se joace pe la organizații, ceea ce ar putea să îi deranjeze pe unii”, a mai precizat sub rezerva anonimatului edilul liberal invocat.

În concluzie, Polul Conservator e încă firav în PNL, Polul Modernizării poate fi dinamitat prin importul Forței. Chiar și Drepte.