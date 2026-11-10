Ai caloriferele închise, dar plătești căldură. Cum se calculează factura și ce înseamnă cifrele de pe repartitor

Românii care locuiesc în blocuri cu repartitoare de căldură pot ajunge să plătească pentru încălzire chiar dacă nu au pornit caloriferele. Explicația ține de modul în care este împărțit consumul de energie termică al întregului imobil. Mai mult, două luni cu același consum înregistrat pe repartitor pot aduce facturi diferite.

Sumele afișate pe lista de întreținere nu sunt calculate exclusiv în funcție de cifrele înregistrate de aparatele montate pe calorifere. Potrivit ANRE, calculul include atât consumul individual al apartamentului, cât și o parte din energia termică repartizată în comun tuturor locuințelor. Regulile sunt stabilite prin Ordinul ANRE nr. 7/2024, care reglementează distribuirea costurilor pentru încălzire în imobilele dotate cu repartitoare.

Ce reprezintă cifrele afișate pe repartitor

Repartitorul montat pe calorifer nu indică direct suma pe care proprietarul trebuie să o achite. Aparatul înregistrează unități de consum, folosite ulterior pentru împărțirea energiei termice între apartamente, scrie Digi24.

Pentru a afla consumul dintr-o anumită perioadă, se calculează diferența dintre indexul actual și cel precedent. De exemplu, dacă la începutul lunii aparatul indica 120 de unități, iar la final arată 200, diferența este de 80 de unități.

Totuși, aceste valori nu sunt transformate automat într-o sumă fixă de bani. În calcul intervin mai mulți factori, inclusiv dimensiunea și puterea caloriferului, caracteristicile montajului și poziția încăperii în clădire. Prin urmare, două apartamente cu același număr de unități afișate pot avea costuri diferite.

De ce plătești căldură dacă ai caloriferele închise

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale proprietarilor este de ce trebuie să achite încălzirea atunci când caloriferele au fost închise întreaga lună. Explicația este legată de consumul comun al blocului. Energia termică înregistrată la branșamentul imobilului este împărțită în două categorii: consum individual și consum comun.

Partea comună este repartizată proprietarilor în funcție de cota indiviză aferentă suprafeței utile a locuinței. Astfel, chiar dacă repartitoarele unui apartament înregistrează zero unități, proprietarul trebuie să achite în continuare suma corespunzătoare consumului comun.

Regulamentul ANRE prevede că această obligație se aplică inclusiv apartamentelor deconectate de la sistemul centralizat, indiferent dacă prin ele trec sau nu conducte de încălzire.

De ce poate crește factura de la o lună la alta

O altă situație care provoacă nemulțumiri apare atunci când repartitorul înregistrează un consum asemănător cu cel din luna precedentă, dar suma de plată este mai mare.

Motivul este că o unitate înregistrată de aparat nu are un preț fix în lei.

Costul final depinde de cantitatea totală de energie termică înregistrată la branșamentul blocului, de ponderea consumului individual și comun, de consumul celorlalte apartamente și de prețul energiei.

De exemplu, dacă întregul bloc consumă mai multă energie într-o lună friguroasă, valoarea repartizată unui apartament poate crește chiar dacă numărul de unități înregistrate de caloriferele sale rămâne neschimbat.

Cum verifici dacă suma de la întreținere este corectă

Proprietarii pot solicita nota individuală de repartizare a consumului pentru a înțelege modul în care a fost stabilită suma de plată. Documentul trebuie să prezinte cantitatea de energie termică atribuită apartamentului, exprimată în MWh, precum și costurile aferente. Aceste informații sunt transmise reprezentantului asociației de proprietari de către firma care se ocupă de repartitoare și trebuie puse la dispoziția locatarilor.