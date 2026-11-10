Cațavencii.ro: Americanii-s de vină

Traian Băsescu nu vrea ca România să plătească pentru militarii SUA staționați în țara noastră.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Cațavencii.ro: Americanii-s de vină

Sursa FOTO: Cațavencii.ro

Traian Băsescu nu vrea ca România să plătească pentru militarii SUA staționați în țara noastră.

„Americanii ne vor căuta, au nevoie de noi”, a zis. Știe el ce știe, în funcție de ce îi prestezi licuriciului cel mare, poți să-i ceri și bani. Pentru o oră sau toată noaptea, cum e dispus și licuriciul.

Conducerea PNL a aprobat, duminică, începerea construcției unui „pol de modernizare”, primul pas fiind începerea discuțiilor privind fuziunea cu partidul fostului premier Ludovic Orban, Forța Dreptei. Se spune că primul pas e cel mai important. În cazul de față, efectiv nu contează.

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