Cațavencii.ro: Americanii-s de vină

„Americanii ne vor căuta, au nevoie de noi”, a zis. Știe el ce știe, în funcție de ce îi prestezi licuriciului cel mare, poți să-i ceri și bani. Pentru o oră sau toată noaptea, cum e dispus și licuriciul.
Conducerea PNL a aprobat, duminică, începerea construcției unui „pol de modernizare”, primul pas fiind începerea discuțiilor privind fuziunea cu partidul fostului premier Ludovic Orban, Forța Dreptei. Se spune că primul pas e cel mai important. În cazul de față, efectiv nu contează.
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