FBI investighează relația directorului Nvidia cu o presupusă spioană chineză. Donald Trump confirmă ancheta

Biroul Federal de Investigații (FBI) a demarat o investigație asupra directorului general al Nvidia, Jensen Huang. Ancheta vizează o relație extraconjugală a acestuia cu o presupusă spioană a guvernului de la Beijing. Femeia se numește Alice Huang (cunoscută și ca Huang Le), dar nu are nicio legătură de rudenie cu CEO-ul american.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat existența investigației federale în cadrul unei declarații la Casa Albă. Liderul american a evitat să ofere detalii suplimentare despre data declanșării procedurilor. Reprezentanții FBI au refuzat orice comentariu oficial pe marginea acestui subiect.

Oficialii americani din serviciile de informații susțin că Alice Huang a acționat ca agent de spionaj pentru Beijing. Conform unui raport apărut în New York Times, secretarul de stat Marco Rubio a avertizat oficialii de la Washington despre această relație încă din primăvară. Femeia ocupa funcția de director general al companiei singaporeze Megaspeed. Această firmă are relații de afaceri directe cu Nvidia, scrie bbc.com.

Birourile companiei Megaspeed din Singapore funcționează normal. Un angajat a refuzat orice comentariu oficial și a direcționat întrebările către departamentul de relații publice.

Donald Trump apără poziția directorului Nvidia

Donald Trump a declarat jurnaliștilor că a discutat telefonic cu Jensen Huang. Convorbirea a avut loc luni, la scurt timp după primele informații publice despre o posibilă campanie de spionaj chinez.

„L-am întrebat: «Aveai idee că era spioană?». El a răspuns: «Nu aveam absolut nicio idee că era spioană». (…) Îl cred, pare un om onorabil și sunt convins că va trece cu bine peste asta. Cred că suferă foarte mult”, a precizat președintele american.

Trump a amintit din nou temerile sale legate de dezvoltarea tehnologică a Chinei. El consideră că un avantaj chinez în domeniul inteligenței artificiale va consolida masiv capacitățile militare și de supraveghere ale Beijingului. Președintele SUA anticipează o discuție despre acest incident la următoarea întâlnire cu liderul chinez, Xi Jinping.

Guvernul de la Beijing a respins oficial acuzațiile formulate de Washington. Ministerul de Externe chinez a emis o reacție publică:

„Aceste afirmații sunt complet nefondate, pur speculative și menite să denigreze China”, a transmis diplomația chineză.

Nvidia anchetează cazul și se confruntă cu un proces

Compania Nvidia a inițiat propria anchetă independentă în acest caz. Reprezentanții gigantului tehnologic au declarat că nu există motive de suspiciune cu privire la compromiterea securității naționale sau a secretelor industriale ale companiei.

Jensen Huang a recunoscut public relația extraconjugală și a cerut scuze familiei sale. El s-a angajat luni să coopereze total cu ancheta internă a firmei.

Liderul companiei este somat să se prezinte săptămâna viitoare la o audiere cu ușile închise în Congresul Statelor Unite. Scrisoarea de convocare menționează o discuție despre protocoalele de securitate ale companiei și interacțiunile lui Huang cu Alice Huang, descrisă oficial drept „resursă de informații a Republicii Populare Chineze”. Nu există confirmări cu privire la prezența șefului Nvidia la audiere.

Dezvăluirile au provocat luni o scădere cu aproximativ 250 de miliarde de dolari a valorii de piață a companiei, după o depreciere de peste 4% a acțiunilor. Nvidia este a doua cea mai valoroasă companie la nivel mondial, după Apple.

Scandalul s-a extins și în instanță. Jensen Huang și compania Nvidia sunt vizați de un proces colectiv intentat în statul California. Reclamanții acuză o fraudare a acționarilor prin ascunderea legăturilor directorului cu presupusa spioană chineză. Documentele depuse în instanță afirmă că oficialii companiei au mințit presa cu privire la această relație, existând suspiciuni despre o posibilă operațiune de contrabandă cu produse Nvidia către China. Reprezentanții companiei au refuzat să comenteze acțiunea în instanță, scrie bbc.com.

În 1993, Jensen Huang a fondat Nvidia, o companie devenită esențială în cursa globală a inteligenței artificiale. Guvernul de la Washington a impus restricții dure asupra exporturilor de cipuri performante către China. Donald Trump a flexibilizat în luna ianuarie aceste restricții pentru modelul H200, dar tehnologia de top rămâne interzisă pe piața chineză. Jensen Huang a pledat frecvent împotriva acestor blocaje de export impuse de autoritățile americane.