Fără deconectări pentru datorii mici la utilități. Un nou proiect de lege interzice tăierea curentului pentru restanțe sub 50 de euro

Furnizorii de utilități publice, energie electrică, gaze, termoficare, telefonie și internet se confruntă cu reguli noi. Un proiect legislativ analizat de Profit.ro le interzice acestora să deconecteze clienții pentru datorii mici. Interdicția se aplică pentru restanțe mai mici de 50 de euro sau sub media facturilor din ultimul an.

În prezent, legislația permite deconectarea pentru sume de ordinul a câtorva zeci de lei. După o astfel de deconectare, furnizorii aplică taxe de reconectare adesea mai mari decât datoria inițială. Inițiatorii proiectului susțin că această practică transformă deconectarea dintr-un mijloc de recuperare a creanței într-un simplu instrument de coerciție.

Noul proiect vine ca o transpunere întârziată a Directivei (UE) 2019/944. Termenul oficial a expirat la 17 ianuarie 2025.

Prag de protecție și reguli pentru eșalonare

Noul proiect instituie un prag de protecție nou. Deconectarea este interzisă indiferent de numărul facturilor neplătite, atât timp cât suma restantă rămâne sub acest nivel.

Pragul reprezintă cea mai mare dintre două valori distincte. Prima este echivalentul în lei al sumei de 50 de euro, calculat la cursul BNR din ziua facturării. A doua opțiune ia în calcul valoarea medie a facturilor emise consumatorului la acel loc de consum în ultimele 12 luni.

Furnizorii pot solicita debranșarea pentru o datorie sub acest prag doar dacă suma rămâne neachitată timp de 12 luni consecutive. Chiar și atunci, procedura prealabilă este obligatorie.

Dacă datoria depășește pragul, furnizorul are obligația să trimită o notificare cu 30 de zile înainte de deconectare. Această notificare trebuie să includă o ofertă de eșalonare a plății. Consumatorul are la dispoziție 15 zile pentru a accepta planul. Pe durata soluționării cererii de eșalonare, deconectarea este strict interzisă.

Eșalonarea trebuie să aibă o durată de minimum trei luni pentru datorii sub dublul pragului de protecție. Pentru sume mai mari, durata minimă este de șase luni.

Categoriile exceptate de la debranșare

Proiectul introduce protecție pentru anumite categorii sociale. Furnizorii nu mai au voie să deconecteze consumatorii vulnerabili sau persoanele afectate de sărăcie energetică în niciun moment al anului, indiferent de mărimea datoriei.

O regulă similară se aplică pacienților dependenți de echipamente medicale. Aceștia trebuie doar să prezinte o adeverință de la medicul specialist sau de familie. Documentul va atesta exclusiv dependența critică de un aparat alimentat electric, fără să menționeze diagnosticul.

De asemenea, este interzisă debranșarea consumatorilor care au contestat o factură, cu condiția achitării restului sumelor necontestate.

Totodată, taxa de reconectare nu va mai putea depăși costul efectiv al operațiunii tehnice. Dacă o deconectare a fost făcută ilegal, reconectarea se va face gratuit.

Autorii proiectului precizează că aceste măsuri nu șterg datoriile. Sumele restante vor atrage în continuare penalități, iar furnizorii își pot recupera banii prin proceduri de drept comun. Scopul proiectului este doar eliminarea unei măsuri considerate disproporționate.