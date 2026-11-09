Relația PSD-AUR dă roade și la secretariatul general al Camerei Deputaților. O fostă ministră devine SG din partea PSD, AUR trimite ca adjunct un secretar de stat al SGG-ului lui Dăncilă

Deputații au votat azi, în regim de vot secret cu buletine de vot, noua conducere a secretariatului general al Camerei Deputaților. Secretar General a fost numită Ioana Bran Voinea, la propunerea PSD, care până acum era secretar general adjunct. Pe funcția vacantată de Voinea a venit propunerea AUR, Oana Elena Pintilei.

Ioana Bran Voinea a primit 226 voturi pentru și 35 contra pentru a ajunge pe funcția de SG. Oana Elena Pintiliei a primit susținerea a 185 de deputați, în timp ce 71 s-au împotrivit.

Fost ministru, SG al Camerei la propunerea PSD

Ioana Bran Voinea a fost în trecut deputată PSD timp de un mandat, în legislativul 2016-2020, și a condus Ministerul Tineretului și Sportului în timpul Guvernului Dăncilă, post pe care a rezistat timp de zece luni. Bran Voinea ocupa funcția de secretar general adjunct al Camerei din 2022.

Conform site-ului Camerei, „Secretarul general este ordonatorul principal de credite al Camerei Deputaților și are competențele și responsabilitățile stabilite de lege pentru această calitate. Secretarul general îndeplinește atribuțiile stabilite prin acte normative, prin hotărâri ale Camerei Deputaților sau ale Biroului permanent.

Secretarul general aprobă sau respinge, după caz, documentele prezentate pentru aprobare de compartimentele Camerei Deputaților sau de salariați. Documentele întocmite de compartimentele din Serviciile Camerei Deputaților care urmează să fie prezentate spre aprobare Camerei Deputaților sau Biroului permanent trebuie să fie însușite, în prealabil, de secretarul general”.

Fost secretar de stat în SGG-ul Guvernului Dăncilă, propunerea AUR

În funcția de adjunct, Oana Elena Pintiliei a fost numită la propunerea AUR. Conform presei locale, Pintiliei a trecut în cariera politică și prin PSD. Aceasta a condus în trecut Organizația Femeilor Social Democrate Suceava. Ea a fost și consilier județean a PSD Suceava. În Guvernul Dăncilă, Pintiliei a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Oana Pintiliei a trecut la AUR în 2024.