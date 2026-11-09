VIDEO Explozie puternică la o fabrică din Turcia. Zece muncitori au murit, iar alți patru sunt căutați sub dărâmături

O explozie puternică, urmată de un incendiu, a provocat moartea a zece muncitori la o fabrică siderurgică din vestul Turciei. Alte 15 persoane au fost rănite, iar patru angajați sunt în continuare dispăruți. Salvatorii caută victime printre resturile instalațiilor industriale distruse.



Tragedia s-a produs luni, 9 noiembrie, în jurul prânzului, la uzina HABAŞ Demir Çelik din districtul Aliağa, situat la aproximativ 60 de kilometri nord de Izmir.

Deflagrația a declanșat un incendiu puternic în interiorul complexului industrial. Mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe și echipe de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor și salvarea muncitorilor surprinși de explozie, scrie News.ro.

O macara s-ar fi prăbușit într-un cuptor industrial

Potrivit primelor informații transmise de autoritățile turce, accidentul s-ar fi produs după ce o macara suspendată s-a desprins și a căzut într-un cuptor electric utilizat pentru prelucrarea oțelului. Incidentul a avut loc în timpul procesului de turnare a oțelului lichid. Impactul ar fi provocat explozia, urmată de izbucnirea incendiului.

Imaginile difuzate de televiziunile locale arată flăcări puternice și un nor dens de fum care se ridică deasupra fabricii.

Martorii au povestit că zgomotul a fost atât de puternic încât au crezut inițial că s-a produs un cutremur. Deflagrația a fost resimțită în apropierea complexului industrial.

Bilanțul victimelor a crescut de mai multe ori

Primele informații oficiale indicau trei persoane decedate, 14 răniți și zece muncitori despre care se credea că sunt prinși sub dărâmături. Ulterior, autoritățile au anunțat șase morți, după ce unul dintre răniți a decedat la spital, iar alte două trupuri au fost recuperate dintre resturile instalațiilor.

Cel mai recent bilanț, prezentat de guvernatorul provinciei Izmir, Süleyman Elban, indică zece persoane decedate și 15 rănite. Doi dintre răniți se află în stare critică. Patru muncitori sunt în continuare dați dispăruți, iar echipele de intervenție încearcă să ajungă în zonele afectate de prăbușirea structurilor metalice.

Primarul orașului Izmir, Cemil Tugay, a precizat că numărul exact al victimelor va putea fi stabilit doar după îndepărtarea completă a dărâmăturilor.

Autoritățile au deschis o anchetă

Ministrul turc de Interne, Mustafa Çiftçi, a anunțat că toate structurile responsabile de intervenție au fost mobilizate la locul accidentului. Persoanele rănite au fost transportate la spitalele din regiune, unde primesc îngrijiri medicale.

În paralel, autoritățile judiciare au declanșat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs explozia. Patru procurori au fost desemnați să investigheze cazul.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă desprinderea macaralei a fost provocată de o defecțiune tehnică, de nerespectarea procedurilor de siguranță sau de alte probleme apărute în timpul procesului industrial.

Una dintre marile unități siderurgice din Turcia

Fabrica HABAŞ din Aliağa funcționează din 1987 și are o capacitate anuală declarată de aproximativ 4,5 milioane de tone de oțel. Districtul Aliağa reprezintă un important centru industrial și portuar al Turciei, cunoscut inclusiv pentru activitățile de dezmembrare a navelor. Operațiunile de căutare continuă, iar autoritățile nu exclud modificarea bilanțului în funcție de rezultatele intervenției.