Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, și rivalul său din extrema stângă, Jean-Luc Mélenchon, și-au consolidat pozițiile în intențiile de vot înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, conform celui mai recent sondaj Toluna Harris Interactive comandat de M6 și RTL.

Marine Le Pen, lidera partidului Adunarea Națională (Rassemblement National – RN), ar obține între 34% și 36% din voturi în primul tur, în funcție de scenariile analizate de institutul Toluna Harris Interactive.

Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului Franța Nesupusă (LFI), ar obține între 18% și 19% din voturi și s-ar califica în turul al doilea în toate cele cinci scenarii analizate. Potrivit sondajului, Le Pen l-ar învinge fără dificultate pe Mélenchon într-o confruntare în turul al doilea.

Ce concluzii se pot trage din acest sondaj?

În fiecare dintre scenariile testate din prima rundă , Marine Le Pen iese mult în față (cu 34% până la 36% din intențiile de vot, în funcție de configurații, +1 până la 2 puncte procentuale față de ultimul val de sondaje, în funcție de configurații), menținându-și avansul față de ceilalți candidați la președinție.

Jean-Luc Mélenchon rămâne în poziția de a se califica în turul al doilea în toate scenariile, mărind decalajul față de candidatul de pe locul trei.

Sondajul a fost realizat în perioada 3-5 noiembrie, pe un eșantion de 2.101 alegători.

Mélenchon, trei candidaturi eșuate

Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în 2027, când se încheie al doilea mandat al lui Emmanuel Macron.

Macron se confruntă cu o popularitate scăzută, iar partidele de centru au pierdut din susținere, pe fondul dificultăților economice și al nemulțumirilor legate de costul vieții.

Mélenchon a candidat deja de trei ori la alegerile prezidențiale, în 2012, 2017 și 2022, dar nu a reușit niciodată să ajungă în turul al doilea.

Le Pen a candidat și ea la alegerile prezidențiale din 2012, 2017 și 2022 și a fost învinsă de Macron în turul al doilea, atât în 2017, cât și în 2022.