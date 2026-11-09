Numirea lui Dana White a fost „o glumă”, susține Donald Trump

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat că anunțul privind numirea directorului executiv al Ultimate Fighting Championship, Dana White, în funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe a reprezentat o glumă.

Declarațiile președintelui

Președintele Donald Trump a declarat duminică în fața jurnaliștilor, în timpul deplasării de la clubul său din Florida către Casa Albă, că afirmațiile făcute cu o zi înainte au avut un caracter umoristic, potrivit The Guardian.

Sâmbătă, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare, liderul american anunțase că i-a oferit lui Dana White, directorul executiv al Ultimate Fighting Championship (UFC), postul oficial de purtător de cuvânt al administrației prezidențiale.

În declarația de duminică, Donald Trump a explicat premisa afirmației sale inițiale, menționând că prezența lui Dana White în sala de presă, asistat de șase luptători din campionatul UFC, ar fi determinat jurnaliștii să pună mai puține întrebări dificile. Președintele SUA a afirmat că această propunere a fost făcută în spirit de glumă, dar a adăugat că apreciază capacitățile lui Dana White și că ideea a primit ulterior susținere din partea unor persoane din anturajul său.

Președintele a precizat că includerea unor luptători profesioniști în rolul de asistenți ai purtătorului de cuvânt a indicat de la început că era vorba despre un pamflet. În aceeași zi de duminică, Trump a distribuit pe canalele sale de comunicare un material de animație generat de inteligența artificială, creat de un susținător, în care erau prezentate scene cu luptători UFC și jurnaliști din presă.

Funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe, vacantă de trei săptămâni

Dana White s-a afirmat ca un susținător al președintelui american în timpul campaniilor electorale. În cadrul Convenției Naționale Republicane din anul 2024, acesta a susținut un discurs de promovare a candidaturii lui Donald Trump. De asemenea, imagini de la gala UFC organizată la Casa Albă cu ocazia aniversării președintelui au fost utilizate în materialele promoționale difuzate de administrația prezidențială înaintea alegerilor parlamentare de jumătate de mandat.

Funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe a rămas vacantă cu trei săptămâni în urmă, după demisia fostei ocupante a postului, Katie Zacharia. Demisia acesteia a survenit în urma controverselor publice legate de statutul său profesional și de studiile juridice efectuate. De la acea dată, administrația de la Washington nu a desemnat un înlocuitor permanent pentru gestionarea comunicării cu presa.

Reacțiile din spațiul public

Declarațiile inițiale difuzate pe platforma Truth Social au generat comentarii în presă înainte de clarificarea oferită de președinte la revenirea în capitală. În mesajul inițial, Donald Trump îi adresase lui Dana White îndemnul direct de a accepta funcția administrativă.

După precizările oferite duminică, reprezentanții Casei Albe nu au anunțat o listă oficială de candidați pentru postul rămas vacant în echipa de comunicare. Propunerea privind numirea unui purtător de cuvânt titular rămâne în analiză în cadrul administrației prezidențiale.