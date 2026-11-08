Șeful UFC, propus de Trump purtător de cuvânt al Casei Albe. Ce a răspuns Dana White

Anunțul de pe Truth Social

Potrivit AFP, Trump l-a propus pe Dana Frederick White Jr., unul dintre apropiații săi, care conduce UFC, principala organizație mondială de arte marțiale mixte (MMA).

Președintele l-a prezentat drept „combatant și războinic violent“ și a precizat că acesta nu a răspuns încă propunerii.

În iunie, la împlinirea a 80 de ani, Trump a găzduit la Casa Albă un turneu MMA organizat de UFC.

Întâlnirea de luni la Washington

White se afla la o competiție la Londra când a aflat de propunere. El a spus că va merge „imediat“ la Washington, pentru o întâlnire luni cu președintele. Jurnaliștilor prezenți le-a transmis că va avea mai multe de spus după aceea.

Funcția era vacantă de la 16 octombrie, când Katie Zacharia a fost concediată, la doar cinci zile după angajare.

Îndemnul către White și ținta „stângii“

„Dana, dacă îți place, acceptă acest job!“, a scris Trump. Președintele i-a recomandat să se înconjoare de adjuncți din lumea MMA, printre care doi ruși și o braziliancă, „chiar dacă unii nu sunt din țara noastră“.

„Avem nevoie de aceste persoane pentru a ne apăra împotriva stângii nebune (opoziția democrată, care controlează acum ambele camere ale Congresului)“, a mai arătat Trump.

Miller, în fruntea cabinetului

Vineri, Trump l-a numit director de cabinet al Casei Albe pe consilierul său Stephen Miller, reprezentant al dreptei dure.

Prin această mutare, președintele republican și-a confirmat atitudinea intransigentă față de majoritatea democrată, după înfrângerea taberei sale la alegerile de la jumătatea mandatului.

Miller își preia luni atribuțiile, în locul lui Susie Wiles. El este artizanul liniei dure a lui Trump în materie de imigrație și va coordona acțiunea guvernamentală care filtrează persoanele și informațiile ajunse la președinte.

Anchete și amenințări cu destituirea

Trump a afirmat pe Truth Social că i-a ordonat ministrului justiției să cerceteze amenințările democraților, pe care le-a numit „șantaj“.

Democrații au anunțat că vor folosi viitoarea majoritate pentru a porni proceduri de destituire împotriva unor membri ai guvernului.

Liderii acestora au precizat că, din ianuarie, una dintre priorități va fi deschiderea unor anchete parlamentare privind pe Trump, guvernul și apropiații acestuia, acuzați în special de corupție.

Cei mai vizați ar putea fi ministrul apărării Pete Hegseth și ministrul justiției Tod Blanche.

Alte schimbări, anunțate într-un interviu

Într-un interviu pentru CBS, care va fi difuzat duminică, Trump a lăsat de înțeles că vor urma și alte modificări. „Îmi place cabinetul meu (…) Dar voi proceda la câteva schimbări“, a mai spus Trump.