Șeful UFC, propus de Trump purtător de cuvânt al Casei Albe. Ce a răspuns Dana White

Propunerea vine după numirea lui Stephen Miller în fruntea cabinetului și într-un moment de tensiune cu majoritatea democrată din Congres.

Liliana Vornicu
Șeful UFC, propus de Trump purtător de cuvânt al Casei Albe. Ce a răspuns Dana White

Propunerea vine după numirea lui Stephen Miller în fruntea cabinetului și într-un moment de tensiune cu majoritatea democrată din Congres.

Președintele american Donald Trump l-a propus pentru funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe pe Dana White, conducătorul UFC. Anunțul a fost făcut sâmbătă pe Truth Social, relatează AFP. White nu a acceptat încă oferta.

Anunțul de pe Truth Social

Potrivit AFP, Trump l-a propus pe Dana Frederick White Jr., unul dintre apropiații săi, care conduce UFC, principala organizație mondială de arte marțiale mixte (MMA).

Președintele l-a prezentat drept „combatant și războinic violent“ și a precizat că acesta nu a răspuns încă propunerii.

În iunie, la împlinirea a 80 de ani, Trump a găzduit la Casa Albă un turneu MMA organizat de UFC.

Întâlnirea de luni la Washington

White se afla la o competiție la Londra când a aflat de propunere. El a spus că va merge „imediat“ la Washington, pentru o întâlnire luni cu președintele. Jurnaliștilor prezenți le-a transmis că va avea mai multe de spus după aceea.

Funcția era vacantă de la 16 octombrie, când Katie Zacharia a fost concediată, la doar cinci zile după angajare.

Îndemnul către White și ținta „stângii“

„Dana, dacă îți place, acceptă acest job!“, a scris Trump.  Președintele i-a recomandat să se înconjoare de adjuncți din lumea MMA, printre care doi ruși și o braziliancă, „chiar dacă unii nu sunt din țara noastră“.

„Avem nevoie de aceste persoane pentru a ne apăra împotriva stângii nebune (opoziția democrată, care controlează acum ambele camere ale Congresului)“, a mai arătat Trump.

Miller, în fruntea cabinetului

Vineri, Trump l-a numit director de cabinet al Casei Albe pe consilierul său Stephen Miller, reprezentant al dreptei dure.

Prin această mutare, președintele republican și-a confirmat atitudinea intransigentă față de majoritatea democrată, după înfrângerea taberei sale la alegerile de la jumătatea mandatului.

Miller își preia luni atribuțiile, în locul lui Susie Wiles. El este artizanul liniei dure a lui Trump în materie de imigrație și va coordona acțiunea guvernamentală care filtrează persoanele și informațiile ajunse la președinte.

Anchete și amenințări cu destituirea

Trump a afirmat pe Truth Social că i-a ordonat ministrului justiției să cerceteze amenințările democraților, pe care le-a numit „șantaj“.

Democrații au anunțat că vor folosi viitoarea majoritate pentru a porni proceduri de destituire împotriva unor membri ai guvernului.

Liderii acestora au precizat că, din ianuarie, una dintre priorități va fi deschiderea unor anchete parlamentare privind pe Trump, guvernul și apropiații acestuia, acuzați în special de corupție.

Cei mai vizați ar putea fi ministrul apărării Pete Hegseth și ministrul justiției Tod Blanche.

Alte schimbări, anunțate într-un interviu

Într-un interviu pentru CBS, care va fi difuzat duminică, Trump a lăsat de înțeles că vor urma și alte modificări. „Îmi place cabinetul meu (…) Dar voi proceda la câteva schimbări“,  a mai spus Trump.

Citește și: Scandal în jurul purtătoarei de cuvânt a lui Trump. Katie Zacharia, avocata fără barou de la Casa Albă

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro