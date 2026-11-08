Ce se știe oficial despre Michal O., bărbatul de 25 de ani care a omorât 9 oameni în Cracovia?

Și ce ne spune presa rusă despre atac?

Înainte de a răspunde la întrebări, precizez ceva important din capul locului. Nu vă spun ce să credeți, nu vă invit la o certitudine. Vă arăt informațiile, vă dau sursele acestor informații. Nu îmi expun părerile mele și vă las pe voi să o faceți.

Așadar, să vedem ce știm din presa poloneză, de la oficialii polonezi. Jurnaliștii au vorbit cu vecinii familiei bărbatului.

„Eram prieten cu părinții lui. Locuiam unii lângă alții. Am dat petreceri de Revelion împreună. Niște oameni atât de veseli. Nu ca el. El nu vorbea niciodată. Când își amintea, se saluta. Avea gluga trasă peste cap”, spune Zdzislaw Szostak pentru publicația poloneză Fakt.

Mama atacatorului era casieră într-un magazin. Sora studia la Academia de Arte Frumoase din Cracovia, picta. Tatăl era împătimit de tir, spune TVP Info.

Ce spun oficialii despre atacator?

Ministrul afacerilor interne al Poloniei, Marcin Kierwinski spunea în conferința de presă că ar fi putut comite atacul sub influența ideologiei de extremă dreaptă.

„Toate indiciile duc către faptul că atacatorul a căzut sub influența unei ideologii de extremă dreaptă, acest aspect va fi anchetat”, a declarat Kierwinski.

Acestea sunt informațiile confirmate oficial. Tot oficialii polonezi spun că au început și o luptă cu dezinformările. Au ieșit să dezmintă anumite lucruri false care s-au spus imediat după atac.

Ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz:

„Dezmint categoric informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora autorul atacului de astăzi din Cracovia ar fi fost militar în armata poloneză. Acest bărbat nu a fost și nu este soldat al armatei poloneze și nu a avut niciodată vreo legătură cu armata.”

Reprezentanții administrației publice locale au ieșit să dezmintă informațiile că poliția a intervenit greu, târziu și ineficient. Iată ce spune Krzysztof Kleczar, șeful regiunii Malopolska în care a avut loc atacul:

„Aceasta este o minciună absolută. Vă rog să nu o repetați. În trei minute au sosit polițiștii. Primele focuri de armă au fost trase asupra atacatorului. Ofițerii știau cu cine au de-a face. Apoi l-au urmărit rapid pe făptaș, care a fost reținut în apropiere și apoi imobilizat.”

Pe rețelele sociale au început să curgă anumite informații pe care nu le confirmă nimeni. Nici presa poloneză, nici oficialii polonezi.

Sunt foarte multe teorii. Nu știm care sunt adevărate, care sunt false. Însă ele circulă. Există conturi pe rețelele sociale care le promovează ca fiind adevăruri absolute. Mai mult, îi critică și îi ceartă pe cei care nu le pomenesc.

Însă nu doar aceste conturi, despre care nu știm dacă sunt fale ori adevărate, scriu despre aceste teorii, despre care nu știm dacă sunt false ori adevărate.

Teoriile respective le-am regăsit cu subiect și predicat în presa rusă.

Atenție, nu știu cine au fost primii care au lansat teoriile. Presa rusă? Ori conturile de pe online? Știm doar că ele sunt prezente și pe social media și în presa rusă.

Vladimir Soloviov, prezentator la Televiziunea rusă de stat, scrie despre o „urmă ucraineană”.

Chiar asta zice:

„Pista ucraineană – pe rețelele de socializare se răspândește informația conform căreia O. ar fi luptat anterior în Ucraina ca mercenar în rândurile așa-numitei Legiuni Internaționale. Serviciile oficiale verifică în prezent aceste date.

În imaginile cu echipamentul militar pe care poliția l-a confiscat și l-a transferat într-o autospecială de serviciu este vizibilă simbolistica structurii paramilitare americane Forward Observations Group.

Membrii FOG au apărut în repetate rânduri în Ucraina, au filmat materiale împreună cu luptătorii din Azov.”

Asta spune Soloviov citând… rețelele sociale.

Și publicația rusească Mash scrie din nou despre ucraineni. Și Mash vorbește despre simboluri legate de atacator care l-ar lega de Ucraina. Și Mash citează rețelele sociale:

„Pe uniforma lui Michal O. a fost observată o emblemă a companiei militare private americane Forward Observations Group, ai cărei mercenari au legături cu gruparea ucraineană Azov.

Cu toate acestea, nu există confirmări privind apartenența trăgătorului la această unitate. De asemenea, circulă informații potrivit cărora tatăl său ar fi cunoscut în cercurile naționaliste și neonaziste și ar colecționa arme. Aceste date nu sunt confirmate.”

Despre urma ucraineană în atacul din Cracovia a scris și publicația Sputnik

Spune că pe hainele atacatorului „a fost observată emblema unei companii militare private americane care a luptat de partea Ucrainei”.

Deocamdată nu există o poziție a autorităților din Polonia. Vedem dacă vor confirma, dacă vor dezminți și aceste informații care sunt prezentate de presa rusă.