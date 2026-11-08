Primarul Ciucu neagă că i-ar fi numit „agitați“ pe cei de la USR. Ce a spus despre AUR, PSD și PNL

„Scoase din context“

Ciucu a spus că ceea ce a preluat presa din discursul lui a fost scos din context și că nu-și mai amintește exact ce a afirmat. Primarul mai spune și că subiectul a apărut pentru că lumea se plictisește în weekend.

„O fi țânțar, o fi armăsar… Eu cred că lumea se plictisește. În lipsă de subiecte peste weekend, unii se isterizează că i-aș fi făcut eu pe cei de la USR ‹agitați›.

Evident că e o tâmpenie, scoasă din context. Nici măcar nu a fost o declarație de presă. Oi fi zis ceva despre toate partidele în cadrul unei întâlniri interne, este atât de irelevant încât nici nu mai țin minte“, a spus Ciucu.

Mesajul pentru USR

Totuși, edilul a subliniat că partidul se află, în opinia lui, de partea corectă a istoriei. El a amintit și că a insistat câteva minute bune pentru un pol de modernizare împreună cu USR, un detaliu pe care, a sugerat el, nimeni nu l-a mai relatat.

Cicu a acuzat, de asemenea, un ziarist local, infiltrat la o întâlnire internă de partid, despre care a spus că a inventat o știre despre nimic.

„Dar partea aia în care am militat câteva minute bune să facem polul de modernizare cu partenerii din USR, nu au dat-o, nu-i așa?! ‹Agitați› sau nu, USR este de partea bună a istoriei contemporane.

Declarațiile de la Buzău despre AUR și USR

La întâlnirea cu liberalii buzoieni, Ciucu a descris AUR drept un partid de extremiști neofasciști și populiști, iar USR drept o formațiune care contestă tot și chiar se contestă între membri.

„AUR este un partid de extremiști neofasciști, populiști. USR-ul este un partid de agitați, care contestă orice, oricând, în orice context, și se contestă până și unii pe alții“, a declarat Ciprian Ciucu la întâlnirea cu liberalii buzoieni.

PSD, fără lider

Despre PSD, primarul Capitalei a spus că formațiunea pare puternică în județul Buzău, dar este în declin pe plan național. Edilul a pus sub semnul întrebării existența unui lider al partidului.

„PSD-ul nu mai are lider. Cine? Manda? Hai să fim serioși“, a spus edilul.

PNL, „partidul normal la cap“

Ciucu a susținut că, în contextul actual, PNL este singura opțiune politică echilibrată și că liberalii au un candidat cu vizibilitate și încredere ridicată în sondaje.

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic“, a mai afirmat primarul general.