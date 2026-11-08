Un culegător a găsit în Polonia un hrib de 2,54 kilograme. Ce au constatat silvicultorii și ce le recomandă celor care adună ciuperci

Dimensiunile ciupercii

Silvicultorii au descris hribul drept un „exemplar record”, iar măsurătorile au indicat o greutate de 2,54 kg, iar circumferința piciorului, în punctul cel mai lat, de 47 cm”, au transmis reprezentanții silvicultorilor, potrivit O2.

Fără larve, cu mirosul păstrat

Pe lângă faptul că nu purta urme vizibile ale larvelor, ciuperca își păstrase în pulpă și mirosul specific hribilor, în ciuda mărimii ei, au subliniat silvicultorii.

Mulțumiri pentru culegător

Ocolul Silvic i-a mulțumit public bărbatului, identificat doar cu prenumele Michał, pentru materialele trimise despre hrib.

„Îl felicităm și îi mulțumim foarte mult domnului Michał pentru documentația detaliată pe care ne-a trimis-o cu privire la acest exemplar deosebit de hrib”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Ocolului Silvic.

Sezonul ciupercilor, între sfârșitul verii și toamnă

Pentru culegători, perioada cea mai potrivită începe la finalul verii și continuă toamna, când în păduri cresc numeroase specii, arată O2.

În afară de hribii nobili, cunoscuți și drept porcini, se pot găsi ghebe, râșcovi și opintici. Culegătorii mai dau peste gălbiori verzi și peste bureți de iarnă, ciuperci care suportă temperaturile scăzute.

Ce recomandă autoritățile silvice

Administrația Pădurilor de Stat din Polonia le-a cerut iubitorilor de ciuperci să fie foarte atenți la recoltare. Ar trebui adunate doar ciupercile despre care știu sigur că se pot mânca. Când apar dubii, cel mai sigur este să consulte un atlas de ciuperci sau un culegător cu experiență.

Silvicultorii au insistat, de asemenea, ca în coș să ajungă numai exemplare sănătoase: fără urme de roadere, fără viermi sau mucegai și neîmbibate cu apă, potrivit O2.

În Polonia, ciupercile pot fi culese gratuit și, în principiu, fără limite de cantitate din pădurile administrate de stat, arată Administrația Pădurilor de Stat. Excepție fac zonele cu interdicție permanentă de acces, precum plantațiile forestiere de până la 4 metri înălțime sau refugiile animalelor sălbatice