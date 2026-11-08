O baterie solară de 5 kWh poate stoca energia pentru seară. Cât costă și ce limite apar în România

EcoFlow Stream 5000 este un astfel de dispozitiv, care oferă stocare extinsă și poate alimenta direct aparatele electrice, potrivit profit.ro.

Testul ComputerBase, care a urmărit capacitatea reală a bateriei, aplicația și comportamentul în utilizarea zilnică, are rezultate interesante mai ales pentru cei care vor să cumpere mai puțină energie din rețea.

Energia de peste zi, păstrată pentru seară

Dispozitivul are o baterie litiu-fier-fosfat cu o capacitate nominală de circa 5 kWh. Energia produsă de panouri se poate folosi mai târziu, când producția solară scade sau dispare.

Panourile se conectează prin patru intrări independente, cu o putere totală de până la 5.000 W, ceea ce permite folosirea unor panouri orientate diferit, util când lumina nu ajunge egal la toate.

Construcția este modulară: bateria principală poate primi până la două module suplimentare, iar ansamblul ajunge astfel la aproximativ 15 kWh.

Capacitatea reală, măsurată în test

În testul ComputerBase, bateria a livrat efectiv circa 4,74 kWh la o sarcină constantă de 800 W. Rezultatul înseamnă peste 94% din capacitatea nominală și este considerat bun pentru un sistem care include și conversia energiei.

Alimentarea directă a aparatelor

Printr-o priză integrată, dispozitivul poate alimenta consumatori cu o putere de până la 3.000 W, în condițiile specificate de producător. Dacă funcția de rezervă este configurată corect, poate asigura curent echipamentelor și la o întrerupere a rețelei.

Controlul prin aplicație

Aplicația pentru telefon afișează energia produsă, nivelul bateriei și consumul locuinței, atunci când există echipamentele de măsurare necesare.

Conform aceleiași surse, încărcarea și descărcarea pot fi programate după consum, producția solară sau tarifele dinamice, astfel încât energia să se stocheze când e disponibilă la preț redus și să se folosească în intervalele cu electricitate mai scumpă.

Sistemul acceptă și anumite comenzi locale, fără legătură permanentă cu serviciile cloud, dacă telefonul și dispozitivul sunt în aceeași rețea.

Pe parcursul mai multor săptămâni de test, ComputerBase nu a raportat probleme de stabilitate sau întreruperi de comunicare cu echipamentele compatibile folosite la monitorizare.

Limitele pentru cumpărătorii din România

Cumpărătorii din România trebuie să țină cont de o limitare importantă: puterea maximă a dispozitivului nu poate fi injectată automat în instalația locuinței printr-o priză obișnuită. Conectarea la rețea și puterea permisă depind de regulile naționale, de configurația instalației și de cerințele operatorului de distribuție.

Sistemele care depășesc limitele conectării simplificate pot necesita un electrician autorizat și proceduri suplimentare. În plus, o baterie de 5 kWh poate fi prea mare pentru unul sau două panouri mici, mai ales iarna, când acestea produc puțină energie.

Prețul și rentabilitatea

Prețul recomandat european al EcoFlow Stream 5000 este de aproximativ 1.599 de euro, iar publicația germană a găsit și oferte mai mici.

Disponibilitatea și prețul final în România trebuie verificate separat. Sistemele modulare cu acumulator pot fi o soluție pentru cei care au loc pentru panouri și consumă multă energie seara.

Economia reală depinde însă de investiția inițială, de producția solară, de consumul gospodăriei și de prețul electricității, potrivit sursei citate.