UPDATE – Schimbări în managementul tehnic al Centralei

Potrivit unui raport văzut de Cotidianul și înaintat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București de directorul SN Nuclearelectrica, Laurențiu Gioră, „Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie 2026”.

Cauza deconectării este „o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fară niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare”.

Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritate, potrivit aceluiași document.

În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă.

Astfel, începând cu data 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit.

„Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior. Efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fară impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător.

De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2 în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp. Nuclearelectrica va informa orice modificare în conformitate cu prevederile unei companii listate”, se mai spune în document

Știrea inițială

Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă s-au oprit neplanificat luni seară după o serie de defecţiuni tehnice la Reactorul 1 și după oprirea accidentală a Reactorului 2. Luni seara, la ora 19.00, producţia de energie nucleară în România este din nou zero, conform datelor în timp real.După amiază, Centrala a mai avut o reducere de putere.

Ar fi vorba de o „reducere de putere de 370 MW pentru controlul vidului în turbină”, potrivit informațiilor obținute de Cotidianul.

Nuclearelectrica a transmis că niciun reactor nu mai funcţionează, dar că nu este afectată siguranţa nucleară.

La prima unitate a apărut o defecţiune la sistemul control vid, la condensatorul turbinei, iar reactorul 2 s-a oprit accidental pentru că nivelul Dunării a scăzut din nou.

Marți urma să producă din nou energie și cel de-al doilea reactor de la Cernavodă, după ce în weekend a fost pusă în funcțiune Unitatea 1.

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au făcut sâmbătă o vizită la Centrala de la Cernavodă.

Timp de trei luni, centrala a oprit ambele reactoare din cauza nivelului prea scăzut al Dunării, iar acest lucru a adus pierderi de aproximativ un miliard de lei.

România a rămas fără ambele reactoare nucleare de la Cernavodă, după ce la finalul lunii iulie a fost oprit Reactorul 1, iar Unitatea 2 a fost oprită la 13 august, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Cele două reactoare, cu o capacitate totală de aproximativ 1.400 de megawați, asigurau în jur de 20% din consumul de energie în perioadele de vârf. În aceste condiții, sistemul energetic Național s-a bazat pe producția eoliană, hidro și pe importuri.

Citește și: