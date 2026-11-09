Măsuri de protecție pentru salariații companiilor strategice intrate în restructurare. Proiectul, pus în dezbatere de ministrul Muncii

Ministerul Muncii modifică legea care privește fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale pentru întreprinderile de interes strategic aflate în concordat preventiv.

Pe scurt, ministerul intenționează să extindă măsurile de protecție a angajaților afectați de procedura de restructurare a companiei de interes strategic.

Proiectul de modificare a Legii 200/2006 a fost pus în transparență decizională de minister.

Concordatul preventiv este o procedură juridică prin care o companie aflată în dificultate financiară, dar care nu a ajuns încă în insolvență, poate negocia și încheia un acord cu creditorii săi pentru a-și restructura datoriile și a-și salva afacerea.

Măsurile oferă timpul necesar companiilor de interes strategic să-și revină financiar, asigurând totodată protecție socială pentru angajați și prevenind riscul unor blocaje majore pe piața muncii, spune ministerul într-un comunicat remis presei luni.

Ce modificări la lege aduce Ordonanța de Urgență

Principalele noutăți legislative aduse prin acest pachet de măsuri includ:

Sprijin extins de la 6 la 12 luni: Se dublează perioada pentru care plata salariilor și a altor drepturi băneşti restante poate fi acoperită din Fondul de garantare. Pentru salariații angajatorilor de interes strategic, aceste creanțe reprezintă drepturile datorate și neplătite — stabilite prin lege, acte normative speciale, contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă, asupra cărora nu a intervenit prescripția dreptului la acțiune — aferente unei perioade de 12 luni consecutive.

Majorarea plafonului maxim: Suma totală a creanțelor salariale suportate din Fond pentru fiecare salariat crește de la 6 la 12 salarii medii brute pe economie.

Clarificarea drepturilor acoperite: Sunt detaliate categoriile de drepturi salariale și bănești acoperite (inclusiv cele stabilite prin legislație specială, contracte individuale sau colective de muncă).

Măsuri tranzitorii flexibile: Companiile de interes strategic care au beneficiat deja de garantarea creanțelor pe o perioadă de 6 luni pot formula o nouă cerere pentru acoperirea perioadei rămase până la atingerea noii limite de 12 luni.

Optimizarea procedurilor: Se actualizează prevederile privind solicitarea și recuperarea sumelor, contestarea deciziilor emise de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și procedurile administrative aferente.

Scopul proiectului legislativ

Prin aceste modificări, Ministerul Muncii urmărește consolidarea protecției salariaților și adaptarea mecanismului de garantare la durata și complexitatea proceselor de restructurare economică, transmite ministerul.

„Nimeni nu trebuie să rămână fără salariu în timp ce compania în care lucrează trece printr-un proces dificil de restructurare. Am dublat perioada de acordare a sprijinului și am crescut plafonul maxim garantat pentru că procesele de redresare în sectoarele strategice durează și au nevoie de un cadru legislativ adaptat la realitate. Astfel, ne dorim să protejăm locurile de muncă, să oferim siguranță familiilor și să dăm companiilor timpul necesar să evite insolvența și să își revină”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.