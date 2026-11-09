Pedeapsa pe care a primit-o comediantul Russell Brand, acuzat de infracțiuni sexuale

Russell Brand este fostul soț al cântăreței Katy Perry. Este cunoscut publicului pentru rolurile sale din filme precum „Get Him to the Greek” și „Arthur”. Deși a negat toate acuzațiile, o instanță l-a găsit vinovat.

Pedeapsa pe care a primit-o Russell Brand

În motivarea sentinței, judecătorii au stabilit că actorul este, de fapt, un prădător care avea impresia că „faima înseamnă că poți să te porți cum îți place și când îți place”, potrivit Reuters.

Procurorii au atașat la dosar declarația uneia dintre victime. Femeia afirmă că a fost violată în 2009 de actor. Ea precizat că încă simte urmele traumei la care a fost supusă.

„Port cu mine în fiecare zi ceea ce mi s-a întâmplat și pare că nu se mai termină”, arată sursa citată.

Ce spun avocații actorului

În ciuda dovezilor prezentate de procurori, avocatul lui Brand susține contrariul.

„Astăzi este o persoană fundamental diferită și este așa de foarte mult timp”, a spus apărătorul, potrivit sursei citate.

Mai mult, actorul a beneficiat și de servicii de reabilitare. El a fost internat într-o clinică specializată din cauza dependenței de droguri și de alcool.

Poliția Metropolitană din Londra arată că actorul este investigat și pentru alte două agresiuni sexuale. Se pare că una dintre victimele sale avea doar 16 ani la momentul comiterii faptelor.

Reprezentanți ai poliției londoneze susțin că ar putea exista chiar mai multe victime.

Inițial, actorul a negat că a întreținut relații sexuale fără a avea acceptul victimelor. De asemenea, el a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și o altă acuzație ce viza o tentativă de agresiune sexuală.

Pentru ce acuzații a fost găsit vinovat comediantul

În dosarul deschis pe numele lui Brand, procurorii au atașat declarațiile a șase victime care beneficiază acum de dreptul la anonimat.

Victimele nu își cunosc identitatea între ele, dar toate au decis să facă demersuri către autoritățile judiciare și să denunțe faptele lui Brand. Au fost motivate de un reportaj televizat, dar și de alte articole din presă, în care femei au formulat acuzații fără a le fi dezvăluită identitatea.

În cazul violului din 2009, victima l-a întâlnit pe Brand după un spectacol, în urma căruia a avut loc un act sexual în cabina în care acesta se schimba.