Trump promite să-l susțină pe șeful Pentagonului, chiar dacă va fi pus sub acuzare. Atac la republicanul care îi cere demiterea

Donald Trump a anunțat luni că îl va susține în continuare pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, chiar dacă acesta va fi pus sub acuzare în Congres. Declarația vine după ce republicanul Thomas Massie a depus opt articole de impeachment împotriva șefului Pentagonului, acuzându-l de încălcarea Constituției și a legislației americane în timpul războiului cu Iranul. Trump a respins acuzațiile și l-a atacat dur pe congresmenul din propriul partid, relatează CNN.

Întrebat de jurnalista Kaitlan Collins, de la CNN, dacă va continua să îl sprijine pe Hegseth în cazul în care Camera Reprezentanților votează punerea sa sub acuzare, Trump a răspuns afirmativ.

„Da, îl voi susține”, a declarat președintele american.

Trump a apărat activitatea șefului Pentagonului, invocând operațiunile militare desfășurate de Statele Unite în Iran și Venezuela.

„Am câștigat două războaie și am făcut lumea un loc mult mai sigur, iar acum ar trebui să fim puși sub acuzare?”, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele american a avut și o reacție dură la adresa lui Thomas Massie, republicanul care a inițiat procedura împotriva lui Hegseth. Trump l-a numit „un ratat sadea”, criticându-l pentru demersul său.

De ce este cerută demiterea șefului Pentagonului

Congresmenul republican Thomas Massie a depus luni opt articole de impeachment împotriva lui Pete Hegseth. Cele mai multe acuzații vizează modul în care secretarul Apărării a gestionat războiul cu Iranul. Massie susține că Hegseth a încălcat Constituția și legislația americană prin desfășurarea operațiunilor militare fără aprobarea Congresului.

Alte acuzații se referă la atacurile americane asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, soldate cu cel puțin 243 de morți, precum și la operațiunile militare din Venezuela și Yemen. Congresmenul republican a explicat că demersul său nu are legătură cu eficiența lui Hegseth în funcție, ci cu presupusele încălcări ale legii.

„Nu există niciun argument în aceste articole de impeachment potrivit căruia ar fi ineficient. Argumentul este că a încălcat legile și Constituția, iar aceasta este întrebarea pe care le-o pun colegilor mei”, a declarat Massie.

Acesta a precizat că nu a primit, deocamdată, angajamente ferme de susținere din partea altor republicani.

Massie susține că Hegseth ar putea pierde funcția până la sfârșitul anului

Într-un interviu acordat CNN, Thomas Massie a estimat că Pete Hegseth ar putea părăsi conducerea Pentagonului înainte de 31 decembrie 2026.

„Cred în continuare că există o probabilitate mare ca Pete Hegseth să nu reziste până la 31 decembrie anul acesta”, a declarat congresmenul.

Massie consideră că demiterea șefului Pentagonului în actuala legislatură ar fi o soluție mai puțin dură decât măsurile pe care le-ar putea lua democrații după preluarea controlului Camerei Reprezentanților, în ianuarie.

„Nu propun să ajungă la închisoare. Nu propun să fie expus răspunderii civile. Spunem doar că trebuie să își piardă funcția chiar acum”, a explicat republicanul.

Acesta a avertizat că democrații ar putea organiza audieri și ar putea chema să depună mărturie persoane care au lucrat alături de Hegseth și care dețin informații încă necunoscute publicului. Votul asupra inițiativei ar putea avea loc marți sau miercuri. Massie speră să obțină și sprijinul unor republicani, în special al celor care se retrag din Congres sau care au câștigat la limită alegerile.

Demersul vine la câteva zile după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, în urma cărora republicanii au pierdut controlul Camerei Reprezentanților. Mai mulți membri ai partidului au pus rezultatul pe seama nemulțumirilor legate de războiul cu Iranul și de creșterea prețurilor.

Chiar dacă procedura de impeachment ar fi aprobată de Camera Reprezentanților, Hegseth nu și-ar pierde automat funcția. Pentru îndepărtarea sa ar fi necesară condamnarea în Senat, printr-un vot favorabil al unei majorități de două treimi dintre senatorii prezenți.