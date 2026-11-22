Ce presupune o locuință mică, gândită pentru chiriași

Când apartamentul urmează să fie închiriat, proiectantul trebuie să împace funcționalitatea cu confortul, iar imaginea de ansamblu trebuie să fie destul de flexibilă încât să se potrivească unor stiluri de viață variate.

Proiectul pornește, potrivit casalux.ro, de la nevoia de a folosi eficient fiecare metru, însă designerul a evitat varianta unui interior împărțit rigid într-un șir de zone cu roluri separate.

Verde pal și antracit, ca fir conducător

Nuanța care domină amenajarea este verdele pal, cu efect liniștitor asupra întregului interior, iar contrastul vine din accentele de antracit, care dau un contur mai clar volumelor.

Astfel, încăperile au o identitate cromatică unitară, iar mobilierul ajută deopotrivă la organizarea lor și la felul în care arată.

Holul, conturat fără un perete în plus

Intrarea a ridicat prima problemă de rezolvat. Designerul a renunțat la ideea unei compartimentări suplimentare, care ar fi diminuat impresia de spațiu deschis, și a delimitat zona de acces cu ajutorul mobilierului.

Holul a dobândit astfel o identitate distinctă și loc pentru obiectele folosite zilnic, iar legătura vizuală cu celelalte încăperi a rămas neîntreruptă.

Hermina Goia a explicat că intrarea are nevoie de propriul spațiu, cu rol de hol, dar fără ca apartamentul să pară fragmentat.

Din acest motiv, designerul recomandă separarea prin elemente deschise, care lasă lumina naturală să treacă și mențin impresia de aerisire.

Exemplul arată că o funcțiune poate fi delimitată și fără un zid nou. Pe suprafețe mici, acest rol poate reveni mobilierului, care are avantajul de a nu sacrifica nici flexibilitatea, nici lumina.

Zona de zi, împărțită între relaxare și gătit

Livingul și bucătăria împart același spațiu, organizat astfel încât cele două funcțiuni să se distingă ușor. Zona de relaxare este marcată discret de covor, care o separă vizual fără să rupă continuitatea încăperii.

Bucătăria a fost integrată în compoziție, fără să devină un volum dominant.

Ordinea vizuală este asigurată de mobilier, de electrocasnicele încorporate și de polițele așezate cu atenție. Zona de gătit se individualizează prin hota cu rol decorativ, iar insula aduce completarea funcțională.

Datorită scaunelor de bar, insula nu servește doar la prepararea mâncării, ci și ca loc pentru micul dejun, pentru conversații sau pentru timpul petrecut împreună.

Pentru un apartament de închiriat, o astfel de organizare valorifică eficient spațiul și păstrează confortul, arată sursa citată.

„Una dintre provocările principale într-un apartament de mici dimensiuni este integrarea bucătăriei astfel încât aceasta să nu domine vizual spațiul comun”, spune designerul.

Un dormitor cu mai multe funcțiuni, fără aglomerare

În dormitor, scopul a fost ca încăperea să găzduiască activități diferite fără să pară încărcată. Depozitarea ocupă o suprafață mare, iar fronturile dulapurilor continuă firesc spre birou, astfel că două funcțiuni distincte formează un ansamblu unitar și ordonat.

Amenajarea este completată de o zonă pentru machiaj, iar spațiul liber rămas asigură o circulație comodă.

Profunzimea și personalitatea camerei sunt date de peretele de accent, care nu concurează nici cu mobilierul, nici cu paleta de culori.

Potrivit designerului, mobilierul proiectat corect poate decide dacă un dormitor pare încărcat sau aerisit.

Hermina Goia spune că a urmărit „valorificarea fiecărui centimetru”, printr-o zonă amplă de depozitare pentru haine, ale cărei fronturi se continuă cu biroul.

Măștile tehnice din baie, folosite pentru depozitare

Spațiul redus din baie a impus o organizare a depozitării care să țină seama și de elementele tehnice ce nu pot lipsi. Măștile care acoperă instalațiile au fost transformate în oportunități pentru funcțiuni suplimentare. Deasupra volumului care ascunde rezervorul încastrat al vasului WC a fost amplasată o zonă de depozitare.

Aceeași abordare continuă spre duș, unde masca de la scurgere și suportul blatului pentru lavoar formează o singură compoziție.

Placat cu ceramică, blatul menține continuitatea de culoare și textură și este, în același timp, practic și ușor de întreținut.

Oglinda mare amplifică vizual încăperea, iar iluminarea LED de pe perimetru scoate în evidență textura marmorată a placajului.

Mașina de spălat, uscătorul și produsele pentru îngrijirea rufelor sunt ascunse în mobilier din aceeași gamă de culori, astfel încât aceste echipamente esențiale nu domină și nu întrerup vizual compoziția băii.

Echilibrul dintre estetică și utilitate

O suprafață mică nu restrânge funcțiunile, ci cere o proiectare atentă a modului în care acestea se leagă între ele. Fiecare element, de la mobilierul care formează holul până la depozitarea din dormitor și din baie, răspunde unei nevoi concrete.

Coerența interiorului este asigurată de verdele pal și de antracit, în timp ce diferențele de textură și de finisaj împiedică încăperile să pară uniforme.

Pentru o locuință de închiriat, îmbinarea dintre aspectul contemporan și organizarea practică este esențială, întrucât apartamentul trebuie să fie ușor de folosit, să aibă suficient loc de depozitare și să rămână primitor.

„Pentru noi, un spațiu bine proiectat nu înseamnă să renunți la funcționalitate pentru estetică sau invers, ci să găsești echilibrul în care cele două se completează firesc”, conchide Hermina Goia.

Citește și: 5 idei de amenajare a bucătăriei cu scaune moderne