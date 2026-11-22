Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, lasă deschisă posibilitatea unei candidaturi din partea PNL la următoarele alegeri locale din 2028. Edilul, care încă este membru al PSD, spune că îl preferă fără ezitare pe Ilie Bolojan în detrimentul lui Sorin Grindeanu.

Constantin Toma a fost întrebat pe cine ar alege dintre liderul PSD și președintele PNL. Răspunsul primarului a venit fără ezitare: „Bolojan, sută la sută!”.

Edilul Buzăului consideră că direcția imprimată de liderul liberal trebuie menținută, indiferent de configurația politică.

„Am folosit o expresie pe care mi-a spus-o un prieten: cruciada bunului-simț începută de Ilie Bolojan trebuie continuată și cu el, și fără el, cu PNL, fără PNL, cu PSD, fără PSD, e important pentru această țară. Omul ăsta a arătat că se poate întâmpla ceva și pozitiv în această țară, pe linia asta de conduceri politice”, a declarat Constantin Toma, la Digi24.

Constantin Toma așteaptă oferta lui Bolojan

Deși a anunțat anterior că va candida ca independent pentru un nou mandat la Primăria Buzău, Constantin Toma ia în calcul și varianta înscrierii în PNL.

„Mă gândesc, deocamdată pot aștepta și oferte. Dacă ar fi să plec undeva, m-aș duce la PNL, dar PNL-ul Bolojan, nu PNL-ul PSD”, a afirmat edilul.

Olguța Vasilescu, „adevăratul premier”, în opinia primarului Buzăului

Constantin Toma a vorbit și despre influența pe care primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ar avea-o asupra actualei guvernări. Întrebat cine este, în opinia sa, adevăratul premier al Guvernului condus de Luca Niculescu, edilul Buzăului a indicat-o pe Olguța Vasilescu, deși aceasta nu ocupă nicio funcție în Executiv.

„Democrația o faci prin reprezentanți, nu? Democrația între ghilimele. E părerea mea, nu părerea altcuiva”, a mai declarat Constantin Toma.