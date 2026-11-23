Conturi gândite pentru un venit în plus la pensie

Conturile CEI sunt reglementate de Legea 202/2026, aplicabilă de la 1 ianuarie 2027.

Avocatnet.ro le descrie drept „un instrument complet nou pentru încurajarea investițiilor la bursă”. Ele se adresează în mod special celor care își doresc încă o sursă de bani după ce ies la pensie.

Dublul avantaj fiscal al variantei CEI-S

Legea prevede două tipuri de conturi. Unul dintre ele, contul CEI cu regim de scutire, prescurtat CEI-S, aduce titularului două beneficii. Cât timp contul este deținut, câștigurile obținute prin el nu sunt impozitate. Iar la retragere, adică la pensionare sau la împlinirea vârstei de 65 de ani, banii încasați nu datorează nici impozit pe venit, nici contribuții sociale.

Cine va fi scutit de impozit din 2027

Prin urmare, se lărgește lista din articolul 60 al Codului fiscal, cea care stabilește cine nu plătește impozit pe venit, arată sursa citată.

Din 2027, scutirea va acoperi:

• persoanele cu handicap grav sau accentuat, pentru câștigurile din salarii și venituri asimilate acestora, pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură, dar și pentru cele din transmiterea prin moștenire a dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor lui;

• persoanele care primesc salarii sau venituri asimilate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare;

• prosumatorii persoane fizice, fără PFA-uri, pentru curentul electric vândut furnizorilor cu care au contracte de furnizare, cu condiția ca centralele lor pe surse regenerabile să aibă o putere electrică instalată de maximum 27 kW pe loc de consum.

Lista se completează cu categoria nouă, legată de conturile de pensie:

„Persoanele fizice, titulari și/sau moștenitori ai conturilor CEI-S, pentru veniturile reprezentând sumele retrase din aceste conturi”, precizează avocatnet.ro.