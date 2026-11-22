Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuză că arbori sănătoși din Parcul Național Cheile Nerei ar fi fost marcați drept uscați pentru a fi exploatați. Aceasta susține că la licitația pentru valorificarea masei lemnoase au participat două firme gestionate de rude prin alianță ale președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis (PSD), transmite News.ro.

„Am fost ieri în Parcul Naţional Cheile Nerei. Acolo am descoperit zone în care erau marcaţi arbori perfect sănătoşi, perfect sănătoşi într-o comoară naţională spunându-se că, de fapt, acei arbori erau uscaţi. Ni se cerea, practic, să negăm realitatea. Arbori perfect sănătoşi marcaţi ca fiind uscaţi care au fost daţi în licitaţie să fie exploataţi”, a afirmat Diana Buzoianu duminică, într-o declaraţie susţinută la USR Caraş-Severin.

Două firme gestionate de tată și fiu, înscrise la licitație

Potrivit fostului ministru USR, licitația organizată de Primăria Lăpușnicu Mare, din județul Caraș-Severin, a vizat exploatarea a aproximativ 2.000 de metri cubi de masă lemnoasă. E susține că cele două societăți participante sunt gestionate de un tată și fiul acestuia, care ar fi unchiul, respectiv vărul prin alianță ai lui Alfred Simonis.

„Cine câştigă din asta? Şi, bineînţeles, cum se putea mai frumos decât PSD? Primarul din Lăpuşnicu Mare pune în licitaţie publică să poată să fie tăiaţi aceşti arbori uscaţi care erau foarte sănătoşi. Se înscriu două firme, competiţie mare, câştigă una dintre ele. Aflăm după aia că cele două firme sunt una gestionată de tată şi alta gestionată de fiu. Mare competiţie în Lăpuşnicu Mare, la Primăria condusă de PSD.

Ne uităm şi care sunt firmele respective. Prima este gestionată de unchiul prin alianţă al domnului Alfred Simonis, a doua de vărul prin alianţă al domnului Alfred Simonis. Sigur, rudele prin alianţă nu sunt rudele personale, evident, dar nu putem să nu observăm cum de fapt toată această regiune are mare pus pe ea semnul PSD pe absolut toate problemele care există”, a adăugat Diana Buzoianu.