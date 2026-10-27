VIDEO Jay-Z va cânta la Super Bowl 2027. Beyoncé ar putea apărea alături de soțul său

Rapperul american Jay-Z va fi capul de afiș al spectacolului din pauza Super Bowl 2027, unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive și muzicale din lume. Artistul va urca pe scena de pe stadionul SoFi din Inglewood, California, pe 14 februarie 2027, de Ziua Îndrăgostiților. Există și posibilitatea ca soția sa, Beyoncé, să i se alăture în timpul spectacolului, însă participarea acesteia nu a fost confirmată oficial, relatează Euronews.

Anunțul marchează o premieră pentru Jay-Z, care va susține pentru prima dată spectacolul din pauza finalei campionatului de fotbal american în calitate de artist principal. Până acum, rapperul a avut un rol important în organizarea evenimentului, prin intermediul companiei sale, Roc Nation, care colaborează cu Liga Națională de Fotbal American (NFL) din 2019.

În cadrul parteneriatului, Jay-Z a contribuit la alegerea artiștilor care au evoluat pe scena Super Bowl în ultimii ani. Comisarul NFL, Roger Goodell, a declarat că și-a dorit ca rapperul să participe într-o zi la spectacol în calitate de interpret.

„Când am ajuns pentru prima dată la un acord cu Roc Nation pentru producerea spectacolului, am avut o singură dorință: ca Jay-Z să urce el însuși pe scenă într-o zi, atunci când va considera că este momentul potrivit”, a afirmat Goodell.

Compania Roc Nation va fi implicată și în producția spectacolului din 2027, iar Hamish Hamilton va ocupa funcția de regizor al evenimentului.

Beyoncé ar putea fi invitata-surpriză a spectacolului

Posibila apariție a lui Beyoncé este unul dintre subiectele care au atras atenția după anunțarea participării soțului său. Cei doi au colaborat în repetate rânduri și au susținut împreună turneele „On the Run Tour”, în 2014, și „On the Run Tour II”, în 2018.

Beyoncé a mai apărut recent și la un concert al lui Jay-Z, în cadrul evenimentelor dedicate aniversării albumului său de debut, „Reasonable Doubt”. Cu toate acestea, organizatorii nu au anunțat deocamdată dacă artista va participa la spectacolul de la Super Bowl.

Cântăreața are deja experiență pe scena evenimentului. În 2013, ea a fost artista principală a spectacolului din pauza Super Bowl și s-a reunit cu fostele colege din trupa Destiny’s Child. Trei ani mai târziu, în 2016, a apărut alături de Bruno Mars în timpul show-ului susținut de Coldplay.

Jay-Z și Beyoncé sunt căsătoriți din 2008 și au împreună trei copii. O eventuală apariție comună la Super Bowl ar reuni din nou două dintre cele mai cunoscute nume ale industriei muzicale americane.

Când va avea loc Super Bowl 2027

Ediția cu numărul 61 a Super Bowl este programată pentru duminică, 14 februarie 2027, pe stadionul SoFi din Inglewood, California. Evenimentul reprezintă finala sezonului din Liga Națională de Fotbal American și atrage anual un public numeros atât prin competiția sportivă, cât și prin spectacolul muzical organizat în pauză.

La ediția din 2026, spectacolul a fost susținut de Bad Bunny. Show-ul său a durat aproximativ 13 minute și a inclus elemente muzicale și culturale legate de identitatea latino-americană.