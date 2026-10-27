Trump promite un milion de dolari pentru informații care duc la condamnări pentru fraudă electorală

Președintele american Donald Trump promite o recompensă de un milion de dolari pentru orice informație despre fraude electorale care duce la arestarea și condamnarea celor responsabili. Anunțul a fost făcut cu puțin timp înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate în Statele Unite pe 3 noiembrie 2026.

Trump a publicat luni, 26 octombrie, un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care a anunțat că recompensa va viza atât presupusele fraude din alegerile anterioare, cât și eventualele nereguli din scrutinul din noiembrie, scrie News.ro.

Președintele nu a oferit însă detalii despre modul în care ar urma să fie finanțată recompensa și nici despre instituția care va gestiona sesizările. De asemenea, nu a precizat ce procedură va fi folosită pentru verificarea informațiilor și pentru stabilirea persoanelor care ar putea primi banii.

Promisiunea vine într-un moment sensibil pentru politica americană, în condițiile în care alegerile de la jumătatea mandatului vor stabili componența Camerei Reprezentanților și a unei părți din Senat. Rezultatul scrutinului poate influența direct capacitatea administrației Trump de a-și pune în aplicare agenda politică.

Alegerile din noiembrie, decisive pentru administrația Trump

Alegerile intermediare din Statele Unite sunt organizate la jumătatea mandatului prezidențial și reprezintă un test important pentru partidul aflat la putere. În cazul scrutinului din 3 noiembrie 2026, republicanii încearcă să își păstreze majoritățile parlamentare, în timp ce democrații urmăresc să recâștige controlul asupra Congresului.

O eventuală schimbare a majorității în una dintre cele două camere ar putea îngreuna adoptarea proiectelor susținute de Casa Albă și ar putea permite democraților să inițieze investigații parlamentare asupra activității administrației.

În acest context, Trump a insistat în repetate rânduri asupra necesității combaterii fraudelor electorale și a susținut măsuri mai stricte privind verificarea alegătorilor. Inițiativele administrației au generat controverse, în special în privința limitelor intervenției autorităților federale în organizarea alegerilor, responsabilitate care revine în mare parte statelor americane.

Trump a contestat în repetate rânduri alegerile din 2020

Donald Trump a afirmat în mod repetat că alegerile prezidențiale din 2020, câștigate de democratul Joe Biden, au fost fraudate. Acuzațiile sale privind existența unor fraude pe scară largă care ar fi modificat rezultatul scrutinului nu au fost demonstrate.

Contestarea rezultatului a culminat cu atacul susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului, la 6 ianuarie 2021, în timp ce Congresul se pregătea să certifice victoria lui Biden.