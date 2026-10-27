Rusia a construit încă 16 turnuri de apărare antiaeriană în jurul reședinței lui Vladimir Putin. Câte sunt în total

Rusia își consolidează apărarea antiaeriană în jurul reședinței lui Vladimir Putin de la Valdai, unde au fost construite încă 16 turnuri destinate instalării unor sisteme de apărare împotriva atacurilor aeriene. În urma acestor lucrări, numărul pozițiilor de apărare antiaeriană identificate în zonă a depășit 50, potrivit unei investigații publicate de Radio Svoboda, realizată pe baza imaginilor din satelit și a analizei unui specialist OSINT.

Noile construcții au fost identificate în octombrie, pe o rază de aproximativ 50 de kilometri în jurul reședinței prezidențiale, în special la sud de aceasta, în direcția Ucrainei. Potrivit investigației, turnurile ar urma să găzduiască sisteme antiaeriene de tip Pantsir sau Tor, însă echipamentele care vor fi instalate nu au fost confirmate oficial, svoboda.org.

Noile poziții fac parte dintr-un inel exterior de apărare, menit să consolideze protecția zonei în care se află reședința liderului de la Kremlin. Jurnaliștii nu au identificat deocamdată poziții noi în partea de nord a perimetrului, dar nu exclud construirea altora în lunile următoare.

Baza militară folosită de Putin, inclusă în sistemul de apărare

O parte dintre noile instalații se află în apropierea unor obiective strategice. Unul dintre turnurile inelului exterior a fost construit încă din martie 2026, pe teritoriul bazei militare de la Hotilovo, utilizată în mod regulat de Vladimir Putin.

Potrivit Radio Svoboda, între baza militară și reședința de la Valdai există o linie feroviară construită special, care îi permite liderului rus să ajungă la proprietate.

Alte poziții de apărare antiaeriană au fost amenajate în apropierea lacului de acumulare Vișnevoloțk. Pe insula Lisîi, situată în acest lac, armata rusă a construit un nou complex de laboratoare, despre care investigația susține că ar putea avea legătură cu programul rusesc de arme biologice. Această posibilă legătură nu a fost confirmată independent.

Potrivit aceleiași investigații, lucrările la două turnuri de apărare antiaeriană din zona insulei au început în septembrie, în perioada în care a fost publicată o anchetă despre complexul de laboratoare.

Peste 50 de poziții antiaeriene în jurul reședinței

Consolidarea apărării de la Valdai vine după ce, în ianuarie 2026, autoritățile ruse au susținut că Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Putin cu drone. Kievul a respins acuzațiile, iar experți independenți și Agenția Centrală de Informații a SUA au exprimat îndoieli cu privire la existența unui asemenea atac asupra proprietății prezidențiale.

Potrivit datelor prezentate de Radio Svoboda, în jurul reședinței de la Valdai sunt acum identificate peste 50 de poziții de apărare antiaeriană. Numărul reprezintă aproximativ jumătate din totalul pozițiilor construite în Moscova și regiunea Moscovei după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Diferența demografică dintre cele două zone este însă considerabilă. În Valdai, în districtul cu același nume și pe o rază de 50 de kilometri în jurul reședinței locuiesc mai puțin de 100.000 de oameni, în timp ce Moscova și regiunea înconjurătoare au o populație de peste 20 de milioane de persoane.