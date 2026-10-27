UPDATE

Ce spune Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir ,,Condamn ferm orice act de sabotaj îndreptat împotriva României, a industriei naționale de apărare și a obiectivelor strategice ale statului. ”

Reacția PSD

UPDATE 13:50 –Valul de reacții a fost completat de o intervenție dură din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu. El a catalogat acțiunile Moscovei drept o încălcare directă a suveranității României și a cerut sancțiuni severe pentru cei implicați.

„Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României! Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranității și securității statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancționate”, a scris Grindeanu pe rețelele sociale.

Reprezentantul social-democrat a plasat incidentul de la fabrica de armament într-un context geopolitic amplu. El a explicat că incendiul de la Brașov face parte dintr-un plan strategic asumat de Kremlin împotriva țărilor din NATO. Sorin Grindeanu a legat acest sabotaj terestru de provocările militare recente din spațiul maritim.

Legătura cu evenimentele din zona maritimă

„Incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre – prin recentele atacuri cu drone. Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale. Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO”, a explicat oficialul.

Pentru a contracara aceste amenințări asimetrice, liderul PSD a insistat pe rolul preventiv al instituțiilor de forță. „Protejarea românilor și a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, a concluzionat el. Acest consens politic reflectă gravitatea fără precedent a vulnerabilităților de securitate vizate de operațiunile rusești în România.

Știrea inițială

AUR reacționează după comunicatul Serviciului Român de Informații (SRI) care anunța anihilarea unei rețele de sabotaj coordonate de Moscova. Formațiunea politică a publicat un comunicat prin care denunță implicarea Federației Ruse în incidentul din 14 septembrie 2026.

Atunci, un incendiu a afectat platforma industrială Carfil din Brașov, o unitate situată în vecinătatea filialei ROMARM. Reacția AUR vine la scurt timp după ce atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Luca Niculescu au transmis public mesaje similare.

„AUR condamnă ferm orice acțiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operațiuni reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale și sunt inacceptabile”, a transmis biroul de presă al partidului.

Pe lângă condamnarea acțiunilor Federației Ruse, AUR a direcționat o serie de întrebări și cerințe către principalele instituții din sistemul de siguranță națională. Conducerea partidului a solicitat o comunicare transparentă în ceea ce privește vulnerabilitățile care au permis executarea acestui act de sabotaj.

„Autoritățile responsabile trebuie să explice românilor cum a fost posibil un asemenea incident. Dacă a existat o breșă de securitate, trebuie să știm cum s-a produs, cine avea responsabilitatea prevenirii acesteia și ce măsuri au fost adoptate ulterior”, se arată în comunicat. Partidul a subliniat că „gravitatea situației impune transparență și claritate în comunicarea instituțiilor statului, fără să fie oferite răspunsuri evazive sau fără să se ascundă eventualele deficiențe”.

Solicitări adresate președintelui Nicușor Dan și Guvernului

AUR a vizat direct conducerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și Palatul Victoria, și a solicitat rapoarte clare privind ancheta. Potrivit partidului, președintele Nicușor Dan are datoria de a clarifica dacă aceste amenințări hibride au fost analizate în prealabil și ce măsuri de protecție s-au dispus. În mod similar, Guvernul condus de Luca Niculescu este somat să prezinte public rezultatul verificărilor efectuate după incendiul din septembrie.

Partidul mai solicită ca SRI, Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să explice public modul în care evaluează riscurile de securitate.

„AUR solicită o evaluare urgentă a securității obiectivelor industriale și militare strategice, verificarea măsurilor de pază și control al accesului, consolidarea cooperării între instituții și prezentarea unui plan concret de prevenție, cu termene și responsabilități clare”, precizează documentul citat.

Un apel la asumarea răspunderii

Pentru a garanta siguranța infrastructurii critice, partidul insistă asupra stabilirii clare a responsabilităților pentru orice defecțiuni apărute în sistemul de pază.

„Românii au dreptul să știe ce măsuri au fost luate înaintea incendiului, ce s-a schimbat după 14 septembrie și cum sunt protejate în prezent obiectivele strategice ale țării. Protejarea industriei naționale de apărare este o responsabilitate fundamentală a statului, care trebuie demonstrată prin măsuri concrete, nu doar prin comunicate și declarații”, au concluzionat reprezentanții AUR.