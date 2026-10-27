Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2026. Actorul a crezut că este o farsă

Actorul american Noah Wyle, cunoscut de milioane de telespectatori pentru rolurile sale din serialele „ER” și „The Pitt”, a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” al anului 2026. Anunțul a fost făcut marți, iar reacția actorului a fost una de surpriză totală.

„Am crezut că este o farsă. Niciodată, într-un milion de ani, nu m-am gândit că o astfel de onoare îmi va fi acordată”, a declarat Wyle într-un interviu acordat revistei People.

Și-a câștigat celebritatea în anii 90

În vârstă de 55 de ani, Noah Wyle trece acum printr-una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. El a devenit celebru în anii ’90 datorită rolului doctorului John Carter din serialul „ER”. A avut o periodă destul de lungă de „umbră”, dar a revenit în forță. El este acum din nou în prim-plan odată cu succesul producției HBO „The Pitt”, unde îl interpretează pe medicul Michael „Robby” Robinavitch. Performanța sa i-a adus în ultimii doi ani premii Emmy consecutive și un mult dorit Glob de Aur.

Deși fanii și mai ales fanele îl consideră de ceva vreme unul dintre cei mai carismatici actori de televiziune, Wyle spune că încă nu se simte confortabil cu statutul de sex-simbol. Actorul a mărturisit că se simte adesea stânjenit atunci când trebuie să vorbească despre sine.

Umor și ironie după anunț

Titlul acordat de revista People a fost primit cu umor de familia sa. Soția actorului, Sara Wells, s-a declarat încântată de distincție. Ba, chiar, a și glumit pe această temă și a susținut că premiul confirmă gusturile bune pe care le are în materie de bărbați. În schimb, copiii lui Noah Wyle au reacționat cu scepticism și ironii. Din acest motiv, Noah a afirmat că va fi probabil ținta glumelor în familie pentru mult timp.

Wyle îi succede actorului britanic Jonathan Bailey, desemnat „Sexiest Man Alive” în 2025. El intră astfel într-un club select care îi include pe George Clooney, Brad Pitt, Idris Elba, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan și Patrick Dempsey.

Titlul pare să încununeze un an excepțional pentru actorul american. Cu un serial aflat în topurile de audiență, premii importante și acum recunoașterea oferită de People, Noah Wyle demonstrează că succesul și popularitatea nu au vârstă.